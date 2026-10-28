El Gobierno de Burnham presenta su primer presupuesto en Reino Unido en medio de presiones por la inflación, la deuda y el gasto militar (REUTERS)

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El ministro de Finanzas del Reino Unido, John Healey, presentará este miércoles su primer presupuesto, con el desafío de financiar el gasto en defensa y aliviar las facturas de los hogares en un contexto de inflación elevada, mayores costos de endeudamiento y escaso margen fiscal para el Gobierno del primer ministro Andy Burnham.

El aumento de los precios y de los intereses de la deuda, en gran medida como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán, incrementó las presiones sobre las cuentas públicas y los costos que afrontan las empresas y los ciudadanos. El Ejecutivo deberá definir sus prioridades presupuestarias sin incumplir las reglas fiscales establecidas por la anterior administración laborista.

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“No podemos detener estos shocks que golpean al Reino Unido, pero podemos hacer que el país sea más resiliente cuando ocurran”, afirmó Healey en un comunicado difundido en la víspera de la presentación del presupuesto.

“Este presupuesto consiste en superar este momento difícil”, agregó el ministro, quien anticipó medidas para proporcionar “un respiro” a los hogares y “ayudas específicas” a las empresas.

Burnham, que reemplazó a Keir Starmer como primer ministro en julio, sostuvo el lunes que los nuevos planes anuales de impuestos y gastos detallarán cómo el Gobierno pretende financiar el programa de inversiones en defensa que estableció su antecesor.

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Sin embargo, se espera que Healey postergue hasta el próximo año los detalles sobre cómo el Reino Unido cumplirá el objetivo de la OTAN de elevar el gasto militar al 3,5% del producto interno bruto (PIB) para 2035.

El actual ministro de Finanzas renunció a su cargo como titular de Defensa durante el Gobierno de Starmer, después de acusar al Tesoro de destinar fondos insuficientes a las necesidades militares.

El Partido Laborista descartó aumentos en los impuestos sobre la renta y las ganancias de capital, una decisión que, según los analistas, plantea la posibilidad de recortes del gasto para equilibrar las cuentas públicas.

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El ministro de Finanzas del Reino Unido, John Healey (REUTERS)

Un presupuesto de alcance limitado

Healey, cuyo cargo oficial es canciller del Exchequer, también se comprometió a respetar las reglas fiscales establecidas por su predecesora, Rachel Reeves. Estas disposiciones determinan que el gasto corriente del Gobierno debe quedar equilibrado con los ingresos tributarios.

Se espera que el ministro recurra a un impuesto extraordinario sobre los bancos para financiar un paquete de medidas destinado a ayudar a los hogares a afrontar el aumento de las facturas de energía.

Alexander Harvey, economista especializado en el Reino Unido de Oxford Economics, consideró que el presupuesto tendrá un alcance acotado y funcionará como una medida transitoria antes de una reforma de mayor envergadura.

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“Este presupuesto será, en gran medida, una medida provisional que permitirá al Gobierno ganar tiempo antes de una revisión más significativa de las políticas en 2027″, afirmó Harvey.

“Las medidas serán relativamente pequeñas y estarán destinadas a aliviar el costo de vida, junto con otras políticas de costo relativamente bajo”, añadió.

El Gobierno ya anunció algunas iniciativas para reducir determinados gastos. Entre ellas figuran los recortes de aranceles a más de 100 productos importados y una ampliación del régimen de licencias parentales remuneradas.

Otras medidas que podrían incorporarse al presupuesto, según informaciones publicadas por medios británicos, incluyen una extensión del congelamiento del impuesto sobre los combustibles, ayudas más específicas para los hogares de menores ingresos y un aumento del salario mínimo.

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El ministro de Hacienda británico, John Healey, y el primer ministro británico, Andy Burnham, se reúnen antes de que el ministro de Hacienda presente los presupuestos (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS)

La presión sobre el costo de vida se intensificó después de que el incremento de los precios del diésel en las estaciones de servicio contribuyera a elevar la inflación anual británica al 3,5% en septiembre, su nivel más alto en casi un año.

La semana pasada, el Gobierno autorizó las perforaciones en un yacimiento de gas del mar del Norte. Las autoridades defendieron la decisión como una medida destinada a reforzar la seguridad energética del país, en lugar de reducir directamente las facturas de los consumidores.

El presupuesto también incluirá medidas para reducir el «papeleo innecesario» y disminuir los costos de las empresas, según adelantó Healey.

Además, el Tesoro anunció durante el fin de semana un paquete de inversiones en seguridad de la inteligencia artificial, en medio de la creciente preocupación internacional por los riesgos cibernéticos y biológicos asociados con esta tecnología.

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(Con información de AFP)