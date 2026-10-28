Oficializaron los nuevos cuadros tarifarios de gas con los descuentos por Zonas Frías

Las nuevas tarifas se aplicarán a partir de este miércoles

Guardar

Luego de que se dieran a conocer los descuentos a los que accederán los usuarios alcanzados por el Régimen de Zona Fría y por el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios que regirán para el gas.

A través de una serie de resoluciones, las autoridades ordenaron que las facturas reflejen el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas, expresado según cada subzona tarifaria, y que se apliquen los descuentos que correspondan de acuerdo con la situación de cada usuario.

PUBLICIDAD

“Aprobar los cuadros tarifarios a aplicar por Naturgy BAN Sociedad Anónima incluidos en el Anexo N.° IF-2026-104251731-APN-UDYE#ENREGE que forma parte de la presente”, establecieron. Además, comunicaron que los valores se aplicarán a partir de este miércoles.

De esta manera, adaptaron las tarifas de todas las compañías distribuidoras de red de gas natural en las provincias alcanzadas por el nuevo régimen. De esta manera, la empresa deberá trasladar a las facturas las bonificaciones dispuestas por la Secretaría de Energía, junto con los subsidios focalizados vigentes.

En provincia de Buenos Aires, solo podrán acceder al 20% otorgado por el SEF (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, aclararon que si las resolución comenzaron a regir durante un período de facturación ya iniciado, las empresas deberán aplicar el mecanismo previsto en el reglamento del servicio de distribución para esos casos. A su vez, deberán comunicar la medida a los subdistribuidores que operen dentro de su área de licencia.

PUBLICIDAD

A modo de ejemplo, en el caso de Naturgy BAN, se fijó un PAU de $ 211,17 por metro cúbico en la subzona Buenos Aires Norte. Ese valor corresponde al precio anual uniforme del gas que integra los cargos facturados y sirve como referencia para calcular el descuento del 20% asignado a los beneficiarios del SEF.

Para las entidades alcanzadas por la Ley N° 27.828, que incorpora los beneficios de Zona Fría, esos importes se reducen a entre $105,52 y $ 201,56 por metro cúbico, de acuerdo con la categoría. Sin embargo, el cargo fijo mensual no se modificará, por lo que este irá desde $ 3.716,73 para EBP1 hasta $39.799,97 para EBP4.

PUBLICIDAD

El anexo también contempló a las localidades bonaerenses de Tres Sargentos y Cucullú, abastecidas con gas propano o butano indiluido por redes. Para usuarios sin subsidio focalizado, el cargo variable es de $ 428,47 por metro cúbico en Tres Sargentos y de $ 441,64 en Cucullú. En el cuadro de entidades de bien público alcanzadas por Zona Fría, los valores bajan a $140,46 y $153,63 por metro cúbico, respectivamente.

Para los usuarios residenciales que no reciben subsidios energéticos focalizados, el cuadro estableció cargos fijos mensuales que van de $3.716,73 para la categoría R1 a $39.799,97 para R4. El cargo variable por consumo es de $313,05 por metro cúbico para las categorías ubicadas entre R1 y R3-4°, mientras que para R4 asciende a $409,09. Todos los importes se informan sin impuestos. PUBLICIDAD En el caso de los usuarios del servicio general P —la categoría que incluye, entre otros, comercios— el cargo fijo mensual será de $20.930,92 para P1 y P2, y de $79.469,51 para P3. El valor por metro cúbico cambia según el volumen consumido: para P1 y P2 va de $332,31 a $313,85, y para P3, de $334,63 a $317,43. Mientras tanto, los clubes de barrio, las entidades de bien público y las organizaciones sin fines de lucro alcanzadas por las leyes 27.098 y 27.218 contarán con tarifas diferenciadas. En el caso de Buenos Aires Norte, el cargo por metro cúbico para las categorías EBP1 y EBP2 se ubica entre $150,36 y $ 68,82, según el nivel de consumo. PUBLICIDAD El nuevo régimen limitó el descuento automático de Zonas Frías Esta semana, la Secretaría de Energía reglamentó la aplicación del nuevo esquema de Zonas Frías a través de la Resolución 299/2026, en donde se establecieron dos bonificaciones diferentes, de 50% y de 20% sobre el componente del precio del gas. La bonificación territorial del 50% quedó reservada para los usuarios residenciales de gas natural y gas propano por redes de la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna. También alcanzará a los usuarios del Servicio General P de localidades de esas áreas que reciben gas propano por redes. Modificacion Zonas Frias (Infobae) En la provincia de Buenos Aires, Patagones es el único distrito que conserva el descuento territorial automático, por su condición de territorio patagónico. La rebaja se calculará sobre el precio del gas y no sobre la factura completa, que además incorpora transporte, distribución, impuestos y tasas. PUBLICIDAD De este modo, los municipios bonaerenses que habían sido sumados al régimen por la ampliación de 2021 ya no conservarán la bonificación automática únicamente por su ubicación geográfica. Sin embargo, algunos hogares podrán acceder a una Bonificación Adicional por Zona Fría del 20%. Ese descuento está dirigido a usuarios residenciales que integren el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), tengan su suministro dentro de las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V o VI y no reciban la bonificación territorial del 50%. Además, deberán cumplir al menos uno de los criterios socioeconómicos definidos por la ley: ingresos netos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2; Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP; pensión vitalicia para veteranos de la Guerra del Atlántico Sur; o la evaluación que corresponda en hogares con un integrante que posea Certificado Único de Discapacidad. PUBLICIDAD La bonificación adicional equivaldrá al 20% del Precio Anual Uniforme (PAU) en el caso del gas natural, o al valor del gas propano por redes. Así, se aplicará sobre los consumos base establecidos por el SEF, por lo que no necesariamente cubrirá todo el gas utilizado durante el período facturado. Compartir nota: