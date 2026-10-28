Economía

El Gobierno aumentó las jubilaciones y asignaciones: de cuánto será la mínima en noviembre

Se trata de una actualización del 1,93%, en línea con el último dato de la inflación. La medida alcanza a jubilados, pensionados, titulares de la PUAM y beneficiarios de asignaciones familiares

Ilustración de un hombre mayor que recibe billetes en ventanilla dentro de una oficina con la inscripción ANSES en la pared.
La jubilación mínima será de $444.158,46 desde noviembre, sin contar un eventual bono extraordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento de 1,93% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares desde noviembre, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor de septiembre. Con la actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $444.158,46.

La suba se oficializó mediante la Resolución 304/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Se trata de la aplicación del mecanismo de movilidad mensual vigente, que ajusta las prestaciones según la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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De esta manera, los nuevos valores previsionales para noviembre serán los siguientes:

  • Jubilación mínima: $444.158,46
  • Jubilación máxima: $2.988.765,82
  • Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77

De igual forma, aún resta que se confirme el pago del bono previsional de 70 mil pesos que paga el Gobierno desde 2024. El último aumento había entrado en vigencia en octubre y fue de 1,66%. En ese mes, la jubilación mínima había quedado en $435.748,51.

La resolución firmada por el director ejecutivo de ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, también actualiza las bases imponibles mínima y máxima, que determinan sobre qué parte del salario se calculan los aportes previsionales. Desde noviembre, la base mínima será de $149.592,45 y la máxima, de $4.861.685,38.

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El aumento alcanza a los haberes ordinarios y surge de la movilidad mensual definida por el Decreto 274/2024. Un eventual bono extraordinario no está contemplado en esos valores y su continuidad, alcance y cifra dependen de una decisión adicional del Poder Ejecutivo.

Además, ANSES dispuso la actualización de las remuneraciones que se utilizan para determinar el haber inicial de las nuevas jubilaciones. La medida alcanza a quienes cesen en la actividad desde el 31 de octubre o soliciten la prestación desde el 1 de noviembre, incluidos quienes continúen trabajando bajo el régimen de compatibilidad previsto por la ley.

AUH, por hijo y otras asignaciones

Las asignaciones familiares alcanzan, entre otros grupos, a trabajadores registrados del sector privado y de la administración pública nacional, monotributistas, beneficiarios del seguro por desempleo, personas cubiertas por la Ley de Riesgos del Trabajo y jubilados y pensionados. Los importes no son iguales para todos los titulares, ya que ANSES toma como referencia los ingresos del grupo familiar.

Fachadas ANSES
ANSES oficializó los nuevos montos previsionales y las escalas de asignaciones familiares para noviembre

Para definir el tramo de cada hogar, el organismo considera la suma de los ingresos de sus integrantes. Además, el cobro está sujeto a un tope individual: si una de las personas supera el límite previsto, el grupo familiar puede quedar excluido de las asignaciones alcanzadas por ese requisito.

Para la Asignación Familiar por Hijo y la Prenatal, el importe dependerá del ingreso total del grupo familiar. El valor más alto será de $79.812,80 por hijo para familias con ingresos de hasta $1.212.301 mensuales. A medida que crece el ingreso del hogar, el monto de la asignación desciende. La escala prevista para noviembre será la siguiente:

  • Si el grupo familiar percibe hasta $1.212.301 mensuales, cobrará $79.812,80 por cada hijo.
  • Si los ingresos familiares van de $1.212.301,01 a $1.777.957, cobrará $53.838,46 por cada hijo.
  • Si el ingreso se ubica entre $1.777.957,01 y $2.052.708, cobrará $32.564,29 por cada hijo.
  • Si el grupo familiar recibe entre $2.052.708,01 y $6.419.726, cobrará $16.801,94 por cada hijo.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, no rige el tope máximo de ingreso familiar. Sin embargo, el monto disminuye según el rango de ingresos:

  • Hasta $1.212.301 de ingreso familiar: $259.861,30 por hijo con discapacidad.
  • Entre $1.212.301,01 y $1.777.957: $183.835,73 por hijo con discapacidad.
  • Desde $1.777.957,01: $116.023,37 por hijo con discapacidad.

Por otra parte, las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio se pagan una sola vez, siempre que se cumplan los requisitos y límites de ingresos establecidos para cada caso. Los montos de esos pagos y de la asignación por Cónyuge serán los siguientes:

  • Nacimiento: $93.032,34.
  • Adopción: $556.214.
  • Matrimonio: $139.297,43.
  • Cónyuge: $19.365,68 mensuales para jubilados y pensionados del sistema contributivo.

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