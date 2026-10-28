Las sentencias del Cuti Romero sobre la Selección: qué pasó en la final del Mundial con España y quién debe usar la 10 que dejó Messi

El defensor habló sobre la final del Mundial y la 10 de Messi

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Cristian Cuti Romero, capitán de la selección argentina, descartó cualquier teoría conspirativa sobre la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y reveló que disputó ese partido con una lesión en el tendón de Aquiles. En una entrevista con Los Edul, la primera que concedió desde que porta la cinta del equipo tras el retiro de Lionel Messi, el defensor también eligió a su candidato para heredar el dorsal número 10.

España venció 1-0 a la Albiceleste en la definición del certamen disputado en Norteamérica, un resultado que generó especulaciones en redes sociales. Romero fue contundente al respecto: “En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo”.

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El defensor enumeró las lesiones que afectaron al plantel durante el torneo: Leandro Paredes jugó con una fisura en una costilla, Nahuel Molina y Lisandro Martínez arrastraron molestias físicas, Nicolás Tagliafico llegó “con lo justo” y el arquero Emiliano Martínez compitió con un dedo roto. “Dimos hasta lo último que teníamos”, afirmó.

Cuti Romero habló sobre la final del Mundial (REUTERS/Lee Smith)

A esas dolencias se sumaron factores externos que, según el capitán, condicionaron el desempeño del equipo en la definición. “Todas las condiciones nos jugaban un poco en contra. Un día menos de descanso, jugar a las dos de la tarde con el calor que hacía. Obviamente que para los dos fue igual. España hizo un gran partido, mereció salir campeón”, reconoció.

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El Cuti reveló además el origen de su propia lesión, que le impidió completar el partido decisivo. “Después de Inglaterra tuve un problema en el tendón de Aquiles, que lo sigo teniendo hasta el día de hoy. No pude entrenar en casi ninguno de los días previos a la final. Llegué con lo justo, con un par de pastillas, infiltrado, pero no me dio más el cuerpo para el segundo tiempo”, explicó.

Pese a las molestias, decidió jugar: “Me dio bronca entrar a jugar condicionado. Uno siempre quiere estar, no podés decir que no a una final. Salvo que haya sentido que le iba a hacer mal al equipo ahí sí levantaba la mano. Yo me sentía para jugar y por eso quise hacerlo”.

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El defensor también recordó la lesión de rodilla que sufrió en la previa del Mundial y que puso en duda su participación en el torneo. “Primero le agradecí a Scaloni por haberme llevado porque, a lo mejor, si hubiera sido otro técnico me hubiese descartado desde el principio. Él confió en mí”, contó sobre el entrenador Lionel Scaloni.

Según relató, un estudio médico determinó una lesión del ligamento colateral medio que le permitía llegar, en el mejor de los casos, a los octavos o cuartos de final. “Sufrí pero por suerte llegué. Atado con alambres, pero cumplí mi sueño”, agregó.

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Ante las críticas que circularon tras la eliminación en la final, Romero se mostró conforme con su trayectoria en el equipo nacional. “No me enoja lo que se dice. Mientras yo esté tranquilo con mi forma de ser, con que haya dado todo hasta el último minuto, eso me deja tranquilo. Los últimos seis o siete años que tuve la suerte de compartir con esta Selección, siempre dimos lo máximo”, sostuvo.

Sobre el futuro del dorsal número 10, que Messi dejó vacante tras su retiro de la Selección, el defensor planteó que ningún jugador debería asumir esa responsabilidad. “Yo la verdad que la haría a un costado, le pondría un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer”, señaló.

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Ante la imposibilidad de retirar el número, mencionó a Julián Álvarez como su elección: “Se la daría a Juli. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene. Creo que es él”. El propio Romero admitió que ya le planteó la idea al delantero, aunque este prefiere continuar con su número actual.

El zaguero también se refirió al legado de Messi en la Selección. “Después de su retiro no volvimos a hablar. Hablamos cuando estuvimos en la Selección juntos y obviamente que sigue siendo raro. Todos coincidimos que lo vemos muy bien, que sigue compitiendo”, relató. Consultado por el lugar de Messi en la historia del fútbol, fue tajante: “Sacando que soy argentino y que lo admiro muchísimo, me pongo a analizarlo como alguien que ve fútbol y para mí es el jugador más grande de toda la historia”.

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Sobre el Balón de Oro y el Súper Balón de Oro, premios otorgados antes de que se confirmara a Harry Kane como ganador, el capitán cuestionó el criterio de votación actual. “Hoy en día el premio es un poco marketing y se lo darán al que más seguidores tenga en Instagram capaz. Antes, si te sentabas en una tribuna, mirabas un partido y veías lo que hacía Leo, no había comparación”, opinó. Consultado por a quién entregaría el galardón sin considerar a Messi entre las opciones, respondió: “A Messi. Aunque no se pueda se lo doy”.