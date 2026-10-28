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Un histórico del Manchester United apuntó contra el plantel por el mal presente y fue directo con Lisandro Martínez: “Da la cara”

Wayne Rooney cargó contra el plantel y se dirigió particularmente al defensor argentino

Lisandro Martínez vive horas intensas en el Manchester United (REUTERS/Phil Noble)
Lisandro Martínez vive horas intensas en el Manchester United (REUTERS/Phil Noble)
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Wayne Rooney cuestionó con dureza al plantel del Manchester United tras una nueva derrota en la Premier League que dejó al equipo en el puesto 16 de la tabla, a un punto de la zona de descenso. El exdelantero, uno de los máximos ídolos de la historia del club, apuntó contra el compromiso de los futbolistas dirigidos por Michael Carrick y dedicó una mención particular al defensor argentino Lisandro Martínez.

En una intervención en el podcast partidario The United Strand, Rooney resumió las falencias que observa en el equipo con una enumeración contundente: “Falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de hambre, falta de deseo, falta de todo”. El exgoleador no limitó sus críticas a los resultados deportivos, sino que cuestionó la actitud de los jugadores frente a las exigencias de una institución como el United.

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“Estos jugadores creen que son mejores de lo que realmente son y son muy egoístas: no les importan ni sus compañeros, ni el entrenador, ni los hinchas. Están paseándose por ahí y pasando por encima del DT”, disparó el exfutbolista.

Wayne Rooney cargó contra Lisandro Martínez (Reuters / Darren Staples Livepic/File Photo)
Wayne Rooney cargó contra Lisandro Martínez (Reuters / Darren Staples Livepic/File Photo)

Uno de los pasajes más duros de la entrevista estuvo dirigido a Martínez. Rooney reclamó al defensor argentino un papel más activo frente a la crisis que atraviesa el club: “Martínez, da la cara: levantate y mostrá que cuestionás al entrenador. Da la cara”, exigió. El exjugador vinculó este reclamo con declaraciones previas del propio Martínez contra la dirigencia del United. “Cuando Lisandro habló, dije que destruiría el vestuario. Ese fue el comienzo; y ahora lo vimos con Bruno Fernandes, porque no quieren asumir la responsabilidad”, sostuvo.

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Los dichos de Lisandro tuvieron lugar luego de la caída contra el Atlético de Madrid en España. “Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento. Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy”, soltó y desató una controversia que no tardó en escalar.

Luego, tuvo que sacar un comunicado en el que pidió disculpas: “Nuestro club da lo mejor de sí mismo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello. Sé que todas y cada una de las personas del Manchester United están haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición común: conseguir el éxito que este club y sus aficionados se merecen. Ahora que hemos dejado atrás esta situación, estamos totalmente centrados en ganar juntos”.

Las críticas de Rooney también alcanzaron al capitán portugués y a otros referentes del plantel, a quienes les reclamó mayor liderazgo en medio de la crisis deportiva. El exdelantero imaginó además cómo actuaría si todavía formara parte del plantel y tuviera la posibilidad de dirigirse a sus excompañeros en el vestuario: “Me encantaría entrar en ese vestuario, sentarlos a todos y decirles: ‘¿Qué mierda están haciendo? ¿Creen que merecen llevar esta camiseta?’. Meterles un puto cohete por el culo, porque no están haciendo una mierda”, lanzó.

Rooney cerró su descargo con un respaldo explícito al reclamo de los hinchas del club y una crítica a la falta de sacrificio que percibe en el plantel actual. “Nadie está dispuesto a ponerse esa camiseta y decir: ¿Sabés qué? Voy a luchar por mi lugar en el equipo. Están recibiendo una cantidad de dinero enorme y lo mínimo que pueden hacer es trabajar, demostrar que significan algo y demostrarle al hincha que te importa”, concluyó el histórico delantero.

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