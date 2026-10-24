Presión arterial: qué valores se consideran altos o bajos y cuándo conviene consultar al médico

La medición de la presión arterial registra la fuerza del flujo sanguíneo mediante dos valores: la presión sistólica durante el latido y la diastólica durante el reposo del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La presión arterial expresa la fuerza con la que la sangre circulante empuja las paredes de las arterias. Ese impulso se produce cada vez que el corazón bombea y permite que la sangre alcance órganos y tejidos con el oxígeno y los nutrientes necesarios para su funcionamiento.

La medición se presenta mediante dos cifras que reflejan momentos distintos del ciclo cardíaco. La primera corresponde a la presión sistólica, que ocurre durante el latido, y la segunda a la diastólica, que registra la presión mientras el corazón descansa entre contracciones. De acuerdo con la American Heart Association, conocer esas cifras permite identificar si existen registros que requieren seguimiento profesional.

PUBLICIDAD

Las variaciones de presión arterial no siempre provocan señales perceptibles. Por eso, la medición aporta información que no puede obtenerse solo a partir de cómo se siente una persona. Los registros altos sostenidos se asocian con problemas cardiovasculares, mientras que los números menores a los rangos habituales también pueden requerir evaluación si aparecen síntomas como fatiga, mareos o desmayos, de acuerdo con Cleveland Clinic.

Por qué es importante medir la presión arterial

La hipertensión suele no presentar signos de advertencia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican que medirla es la única forma de saber si está presente. El control periódico permite reunir información para que el equipo de salud evalúe los resultados y determine los pasos que correspondan.

PUBLICIDAD

La presión arterial alta sostenida incrementa el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares y daños en los riñones o en los vasos sanguíneos oculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia de este seguimiento está vinculada a las consecuencias que puede tener una presión elevada. La American Heart Association advierte que la presión arterial alta puede relacionarse con infartos y accidentes cerebrovasculares. Washington University Medicine añade que también puede afectar los riñones, los vasos sanguíneos de los ojos y la salud cardiovascular.

La lectura aislada de los valores no equivale a un diagnóstico, ya que la confirmación de hipertensión requiere dos o más registros elevados en consultas distintas, junto con la información clínica reunida a lo largo del tiempo, explica la Cleveland Clinic. Esta precisión cobra importancia porque la presión puede cambiar según el momento y las condiciones de la medición.

PUBLICIDAD

El llamado síndrome de la bata blanca describe las lecturas elevadas que algunas personas presentan en un consultorio, aunque fuera de ese entorno sus registros sean normales. Los CDC indican que el nerviosismo durante la medición puede modificar el resultado y que hasta una de cada tres personas con valores altos en la consulta puede registrar cifras normales fuera de ella. También pueden influir el consumo reciente de alcohol, cafeína o tabaco, la actividad física y una postura inadecuada.

Valores bajos, normales y altos de la presión arterial

Los valores normales de la presión arterial presentan una cifra sistólica menor a 120 mm Hg y un registro diastólico inferior a 80 mm Hg (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial se mide en milímetros de mercurio, una unidad identificada como mm Hg. La clasificación considera tanto el valor sistólico como el diastólico, y un registro puede ubicarse en una categoría aunque solo una de las dos cifras esté elevada. La American Heart Association establece las siguientes referencias:

PUBLICIDAD

Presión baja: una lectura inferior a 90/60 mm Hg . Cleveland Clinic indica que puede ser normal en algunas personas, pero recomienda consultar a un profesional si aparece junto con fatiga, mareos, aturdimiento o síncope, que es el desmayo.

Presión normal: corresponde a una cifra sistólica menor de 120 mm Hg y una diastólica menor de 80 mm Hg . Mantener controles regulares permite observar posibles cambios con el tiempo, de acuerdo con los CDC .

Presión elevada: incluye una sistólica entre 120 y 129 mm Hg , con una diastólica menor de 80 mm Hg . La clasificación requiere seguimiento, dado que los valores permiten al equipo de salud valorar el riesgo y las medidas adecuadas.

Hipertensión de etapa 1: abarca una sistólica de 130 a 139 mm Hg o una diastólica de 80 a 89 mm Hg . Cleveland Clinic indica que el diagnóstico no se define con una única toma y que el profesional puede considerar la historia clínica para determinar el abordaje correspondiente.

Hipertensión de etapa 2: se registra con una sistólica de 140 mm Hg o más , o una diastólica de 90 mm Hg o más . Ante lecturas altas persistentes, la clínica estadounidense aconseja contactar a un profesional de la salud.

Presión gravemente elevada: una sistólica superior a 180 mm Hg o una diastólica superior a 120 mm Hg requiere atención inmediata. Si además aparecen dolor de pecho, falta de aire, dolor de espalda, alteraciones visuales, dificultad para hablar, entumecimiento, debilidad o dolor de cabeza, la American Heart Association la considera una emergencia hipertensiva.

Hábitos y una medición correcta ayudan a sostener el seguimiento

La automedición en el hogar puede complementar los controles realizados en centros de salud. Los CDC señalan que las personas con presión alta tienen más probabilidades de reducirla cuando utilizan la medición domiciliaria junto con el acompañamiento de su equipo de atención médica. Para registrar resultados comparables, recomiendan medir a la misma hora, hacer al menos dos tomas con uno o dos minutos de intervalo y anotar cada lectura.

Los CDC recomiendan realizar tomas domiciliarias a la misma hora y anotar cada registro para respaldar la evaluación del equipo de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación también modifica la precisión. La Cleveland Clinic recomiendan evitar alimentos, bebidas, tabaco, cafeína y ejercicio durante los 30 minutos previos. Antes de la toma, corresponde vaciar la vejiga y permanecer sentado al menos cinco minutos, con la espalda apoyada, los pies sobre el suelo y las piernas sin cruzar. El brazo debe apoyarse sobre una mesa, a la altura del pecho, y no se debe hablar durante la medición.

PUBLICIDAD

Washington University Medicine menciona que una alimentación saludable, la actividad física regular, la reducción del sodio y el manejo del estrés pueden contribuir a mantener la presión en un rango saludable. La clínica estadounidense añade el mantenimiento de un peso saludable, la evitación de productos de tabaco y la moderación en el consumo de alcohol entre los cambios que un profesional puede indicar según cada caso.

La medición regular no reemplaza la consulta médica, pero ofrece un registro útil para orientar ese intercambio. Cuando existen resultados fuera de los rangos esperados o síntomas asociados, la evaluación profesional permite interpretar los valores en el contexto de la salud de cada persona.

PUBLICIDAD