Nicaragua

Localizan cadáver de juez nicaragüense arrastrado en su motocicleta por fuerte corriente en El Jícaro

Lo que inició como el habitual trayecto de regreso a casa tras cumplir su jornada laboral en Murra terminó en tragedia sobre las calles inundadas de El Jícaro

El doctor Marvin Alejandro Rodríguez Toledo, originario de Ocotal, fungía como titular del Juzgado Local Único de Murra, Nueva Segovia (Cortesía: Primerísima Nicaragua).
El doctor Marvin Alejandro Rodríguez Toledo, originario de Ocotal, fungía como titular del Juzgado Local Único de Murra, Nueva Segovia (Cortesía: Primerísima Nicaragua).
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La tarde de ayer, 23 de octubre se tornó gris y asfixiante bajo los torrenciales aguaceros que azotaron el departamento de Nueva Segovia. En las calles del municipio de El Jícaro, el agua no tardó en acumularse, convirtiendo las vías en auténticos afluentes desbordados.

En medio de ese temporal, el doctor Marvin Alejandro Rodríguez Toledo, un joven abogado originario de Ocotal que se desempeñaba con vocación como juez titular del Juzgado Local Único de Murra, emprendía el viaje de regreso a su hogar tras culminar sus labores jurisdiccionales.

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A bordo de su motocicleta, Rodríguez Toledo avanzaba por el sector del barrio Carlos Rosales. El panorama era hostil: calles anegadas, correntadas furiosas y un cauce que rugía con violencia inusual.

Sin embargo, un lugareño, captó los últimos momentos de aquella travesía. A través del video se observa la maniobra del joven jurista, quien, en un intento por continuar su camino, se arriesgó de manera imprudente a cruzar el caudal desbordado con su moto sobre la calzada inundada.

La fuerza de la naturaleza no perdonó el cálculo. En cuestión de segundos, el agua derribó el vehículo de dos ruedas, succionándolo de golpe hacia el cauce desbordado. La grabación se cortó abruptamente cuando la persona que sostenía el teléfono lo guardó con desesperación para intentar socorrerlo, pero la corriente ya lo había devorado.

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En el video aficionado se observa el momento en que Rodríguez Toledo desafió la corriente en su moto segundos antes de caer al cauce.

La alarma se encendió casi de inmediato. Familiares, pobladores y brigadas de la Policía Nacional junto a cuerpos de socorro se congregaron en las inmediaciones del barrio Carlos Rosales para iniciar un rastreo contra reloj.

La primera pista apareció río abajo, a casi un kilómetro del punto donde ocurrió la tragedia: los rescatistas hallaron la motocicleta semienterrada y el casco de protección del funcionario. Aquellos vestigios confirmaron la dirección y la brutalidad con la que el afluente se desplazaba hacia las zonas bajas.

Sin embargo, fue hasta la madrugada de este sábado 24 de octubre cuando la búsqueda llegó a su desenlace. Aproximadamente a mil metros de donde concluía el cauce principal, los brigadistas localizaron el cuerpo sin vida del juez, atrapado entre las ramas de un árbol frondoso y parcialmente cubierto por sedimentos y arena arrastrados por la crecida.

La noticia del hallazgo causó consternación en la comunidad jurídica y entre los habitantes de Ocotal y Murra, donde el doctor Rodríguez Toledo era ampliamente apreciado por su juventud y su labor al frente del juzgado.

Las autoridades competentes realizaron el levantamiento del cuerpo para efectuar las diligencias forenses de rigor, cerrando una noche marcada por la angustia y dejando una profunda lección sobre el peligro que entrañan las crecidas repentinas.

Labores de rescate fueron desplegadas durante la noche y madrugada para ubicar el cuerpo del funcionario judicial (Cortesía: Prensa 505).
Labores de rescate fueron desplegadas durante la noche y madrugada para ubicar el cuerpo del funcionario judicial (Cortesía: Prensa 505).

Recomendaciones ante las lluvias para no cruzar un río

Las corrientes repentinas y los desbordamientos durante temporales representan un riesgo mortal que a menudo se subestima debido a una falsa percepción de control sobre vehículos o motocicletas. Frente a estas condiciones climáticas, es vital adoptar precauciones estrictas:

  • Prohibido cruzar afluentes o correntadas: Ningún vehículo resiste la fuerza de un caudal desbordado. Pocos centímetros de agua en movimiento son suficientes para anular la tracción y arrastrar de inmediato una motocicleta o un automóvil.
  • Detención obligatoria en zonas altas: Ante calles anegadas o vados crecidos, detenga la marcha por completo en un punto elevado y seguro hasta que el nivel del agua baje en su totalidad. No intente continuar el trayecto bajo ninguna circunstancia mientras persista la corriente.
  • Tolerancia cero al desafío del agua: Cruzar a pie o en vehículo bajo estas condiciones es un acto suicida que no deja margen de maniobra.
  • Obligación de usar rutas seguras: Desvíese exclusivamente hacia caminos altos que no atraviesen puentes vado, quebradas ni cauces susceptibles a crecidas repentinas.
  • Acatamiento estricto de las alertas oficiales: Respete sin excepciones las advertencias, bloqueos y restricciones de paso establecidos por los cuerpos de socorro y las autoridades de protección civil.

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