Los beneficios detrás de los tés herbales: apoyo digestivo, relajación y antiinflamación

Las infusiones herbales concentran compuestos bioactivos como flavonoides, polifenoles, terpenoides y aceites volátiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El té ocupa un lugar cotidiano en muchas rutinas, desde el comienzo de la mañana hasta una pausa al final del día. Más allá de su sabor y de las costumbres culturales que lo rodean, la investigación ha puesto atención en sus compuestos vegetales, entre ellos los polifenoles, asociados con actividad antioxidante y antiinflamatoria. Estas sustancias ayudan a proteger a las células frente al estrés oxidativo.

Las variedades tradicionales, como el té verde, negro y blanco, proceden de la planta Camellia sinensis y se diferencian por su procesamiento. De acuerdo con Northwestern Medicine, la versión verde concentra antioxidantes vinculados con la salud cardiovascular, la función cerebral y el metabolismo, mientras que el negro puede contribuir al estado de alerta por su contenido de cafeína. La institución aclara que tomar dicha infusión no reemplaza la atención médica, pero puede formar parte de una rutina de bienestar.

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Dentro de ese universo aparecen las infusiones de hierbas, elaboradas con flores, raíces, especias, frutas o hierbas secas. Según Harvard, algunas tisanas se han utilizado durante siglos como remedios tradicionales y contienen compuestos que podrían aportar efectos beneficiosos.

Los beneficios de los tés herbales

La diferencia entre un té tradicional y una tisana no es solo de sabor. La Universidad de Michigan explica que las infusiones herbales se preparan al dejar en agua caliente flores, frutas, especias o plantas secas, sin incorporar necesariamente la planta del té. Algunas mezclas pueden incluir ingredientes con cafeína, como yerba mate o guayusa, por lo que revisar la etiqueta permite conocer su composición.

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Según la misma institución, muchas hierbas contienen compuestos bioactivos, sustancias naturales de las plantas que podrían tener actividad antioxidante o antiinflamatoria. Sin embargo, la potencia de esos componentes puede cambiar según la pureza de la materia prima, la dosis, el método de preparación y el tiempo de infusión.

Por esa razón, los resultados observados en investigaciones sobre una planta o un extracto no siempre se trasladan de forma directa a una taza preparada en casa.

La potencia de las sustancias vegetales en las tisanas varía según la pureza de la materia prima, la dosis y el tiempo de infusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Food Science and Nutrition describe que las tisanas pueden contener flavonoides, polifenoles, terpenoides, ácidos orgánicos y aceites volátiles. Los dos primeros son compuestos presentes en alimentos de origen vegetal que se estudian por su posible acción antioxidante.

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El principal atractivo de estas bebidas es que pueden integrarse a la hidratación diaria y ofrecer una alternativa sin cafeína frente a otras opciones. Northwestern Medicine indica que las infusiones suelen ser una elección frecuente para la noche por esa característica. Aun así, sus beneficios dependen de los ingredientes: una tisana de manzanilla no ofrece los mismos compuestos ni las mismas precauciones que una de jengibre o hibisco.

La moderación resulta relevante, sobre todo ante condiciones de salud, embarazo, lactancia o consumo de medicamentos. La Universidad de Michigan advierte que algunas hierbas pueden generar efectos adversos o interacciones farmacológicas. También aconseja adquirir productos de procedencia confiable, ya que las plantas pueden absorber contaminantes del suelo, incluidos metales pesados.

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Los tres tés herbales recomendados por expertos

El té de jengibre se asocia principalmente con el alivio de las náuseas y las molestias digestivas. Harvard indica que la raíz contiene gingerol, un antioxidante considerado su principal compuesto bioactivo, además de pequeñas cantidades de vitaminas B3 y B6, hierro, potasio y vitamina C.

La institución educativa precisa que existe más investigación sobre el jengibre que sobre la infusión en sí, con estudios que analizan su relación con procesos gastrointestinales, dolor, inflamación y síndromes metabólicos.

El consumo de jengibre eleva el riesgo de sangrado en personas bajo tratamiento con fármacos anticoagulantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta planta herbácea exige una consideración particular en personas medicadas. La casa de estudios advierte que puede ralentizar la coagulación de la sangre e interactuar con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. También puede aumentar el riesgo de sangrado durante o después de una cirugía. Por ese motivo, expertos indican que quienes atraviesen un embarazo o tengan una afección médica deben consultar a un profesional de salud antes de incorporarlo con regularidad.

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La manzanilla se prepara a partir de flores de la familia de las asteráceas y suele asociarse con momentos de relajación. Según Northwestern Medicine, puede colaborar con el descanso y el manejo del estrés.

Harvard añade que contiene flavonoides y otros fitoquímicos con función antioxidante, junto con pequeñas cantidades de minerales y vitaminas.

La infusión de manzanilla contiene fitoquímicos antioxidantes y colabora con el descanso nocturno y el manejo del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de hibisco se elabora con los cálices secos de la planta y tiene un perfil ácido. La universidad ubicada en Boston señala que aporta pequeñas cantidades de potasio, calcio, magnesio y otros oligoelementos, además de antocianinas, que son pigmentos vegetales con actividad antioxidante que dan tonalidades rojas, violetas o azuladas a diversos alimentos.

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El té de hibisco aporta antocianinas y minerales como potasio, calcio y magnesio a partir de los cálices secos de la planta (Imagen Ilustrativa Infobae)