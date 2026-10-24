Qué dice la ciencia médica sobre los ayunos extremos y las terapias de biohacking de las celebridades

Daymond y Heather John conversaron con Gary Brecka y Sage Workinger sobre los cambios de hábitos que incorporaron a su vida cotidiana (Captura de video de Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)

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El interés de figuras del mundo empresarial por frenar el envejecimiento reavivó el debate sobre los límites de la divulgación sanitaria no regulada. En una reciente entrevista pública, el fundador de la marca FUBU y jurado de Shark Tank, Daymond John, junto a su esposa Heather John, compartió las prácticas cotidianas que incorporó para prolongar su longevidad, una lista que incluye ayuno prolongado, pruebas de toxinas y tecnología aplicada.

El empresario atribuyó este giro a su contacto con Gary Brecka, conductor de The Ultimate Human Podcast, quien difunde métodos de biohacking destinados a optimizar parámetros corporales.

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El punto de inflexión entre la medicina formal y las terapias alternativas

El empresario adoptó terapias de medicina funcional con oxígeno, suplementos y mantas de campos electromagnéticos pulsados (Captura de video de Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)

La transformación física de John comenzó tras un diagnóstico de cáncer tiroideo en estadio dos en 2017. El empresario relató que fue su esposa quien insistió en aquel chequeo preventivo, lo que permitió intervenir el tumor a tiempo mediante la medicina tradicional. No obstante, a partir de ese episodio, la pareja buscó asesoramiento complementario y acudió a Brecka, donde experimentó con campos electromagnéticos pulsados, sesiones de oxígeno y suplementación intensiva.

Con el transcurso de los meses, John aseguró haber reducido peso corporal y eliminado la llamada niebla mental tras suspender el consumo de alcohol. Aunque el empresario admitió que el 95% de sus hábitos esenciales no depende de aparatología sofisticada sino de caminar descalzo sobre el pasto, realizar ejercicios explosivos y descansar mejor, su testimonio normaliza el uso de dispositivos costosos que carecen de validación clínica independiente para la población sana.

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Los peligros de los ayunos prolongados frente a las recomendaciones clínicas

Heather John superó episodios de fatiga intensa por las tardes tras someterse a controles hormonales y análisis genéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de su régimen habitual, John detalló que implementa ayunos de 36 horas cada semana o cada diez días, mientras que Brecka defendió la restricción total de alimentos sólidos durante tres días seguidos con ingesta exclusiva de agua.

Heather John reconoció que no tolera estos periodos prolongados porque le desencadenan cuadros severos de migraña, una reacción adversa que la colaboradora del programa, Sage Workinger, intentó minimizar al señalar que la práctica no resultaba apta para todos los perfiles metabólicos.

Sage Workinger y Gary Brecka hablaron sobre el ayuno y los cambios cotidianos que asocian con el bienestar (Captura de video de Ultimate Human Podcast with Gary Brecka)

Especialistas de la Mayo Clinic explican que las restricciones alimentarias extremas pueden inducir hipoglucemia, deshidratación aguda, desequilibrios electrolíticos y arritmias cardíacas en personas susceptibles.

La institución médica recalca que las evidencias sólidas sobre restricción calórica se circunscriben a esquemas intermitentes breves y estructurados bajo control nutricional, desaconsejando los ayunos de varios días sin monitorización por el riesgo de pérdida de masa muscular y alteraciones hemodinámicas.

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La advertencia pediátrica ante tratamientos no prescritos en niños

La pareja eliminó envases plásticos y utensilios recubiertos del hogar para reducir la exposición a toxinas cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasaje más controvertido del relato surgió cuando Heather John afirmó que la hija de la pareja, de 10 años de edad, realiza limpiezas antiparasitarias periódicas en el hogar y utiliza parte de la maquinaria de bienestar familiar. Aunque los interlocutores intentaron suavizar la afirmación enfatizando que los menores solo precisan jugar al aire libre y beber agua limpia, el testimonio expuso una conducta desaconsejada por las autoridades de salud pública.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que los protocolos caseros de desintoxicación o desparasitación sin un examen coprológico previo representan un riesgo directo para menores.

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La administración de antiparasitarios o suplementos botánicos sin prescripción formal puede provocar intoxicaciones hepáticas, desequilibrios en la flora bacteriana infantil y demoras peligrosas en la atención de patologías reales.

El bienestar y la necesidad del rigor científico

Las declaraciones de celebridades suelen desdibujar la frontera entre las elecciones personales y las recomendaciones comunitarias. En el espacio audiovisual, Brecka promueve análisis genéticos comerciales, dispositivos de campos magnéticos y protocolos de ayuno hídrico que no cuentan con el aval de los organismos sanitarios internacionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que la base irremplazable de la salud descansa en hábitos cotidianos de evidencia comprobada: alimentación variada con baja ingesta de ultraprocesados, supresión del tabaco y alcohol, sueño regular y actividad aeróbica constante.

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