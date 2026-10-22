Salud

Qué nutrientes aporta el kiwi y por qué una nutricionista recomienda incorporarlo a la dieta diaria

La especialista Marta Verona destacó las funciones que cumplen los componentes de esta fruta en el organismo y aclaró que su efecto depende de qué alimentos se consumen habitualmente

Acuarela con kiwis enteros, mitades de kiwi con pulpa verde, semillas negras y hojas de papel marrón arrugado sobre fondo azul claro.
El kiwi aporta fibra, vitamina C, folato y potasio dentro de una dieta variada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Incorporar fruta con regularidad puede ampliar la variedad de alimentos de la dieta. El kiwi aporta fibra, vitamina C, folato y potasio, nutrientes que intervienen en distintas funciones del organismo.

La fruta forma parte de una pauta alimentaria diversa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a las personas mayores de 10 años consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras.

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La meta no se refiere a una fruta concreta ni convierte un alimento aislado en garantía de salud: plantea la importancia de sumar opciones al menú cotidiano. El kiwi puede integrarse en ese conjunto, por ejemplo, en desayunos, colaciones o preparaciones con otras frutas.

Ilustración de un kiwi en corte transversal junto con bloques de texto informativo, cifras y seis iconos sobre nutrición y salud.
La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dos contenidos publicados por Vogue, la nutricionista Marta Verona propuso abordar estos cambios desde la constancia y no desde reglas rígidas. La profesional señaló que los objetivos sostenibles ayudan a evitar la presión de pasar de hábitos poco estructurados a una pauta difícil de mantener. Ese enfoque sitúa la elección de alimentos en una rutina que pueda sostenerse a largo plazo.

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  • Priorizar frutas y verduras variadas a lo largo de la semana.
  • Elegir preparaciones que resulten accesibles y agradables.
  • Combinar la fruta con una dieta equilibrada, sin atribuirle efectos terapéuticos por sí sola.
  • Consultar a un profesional de la salud ante síntomas digestivos persistentes o necesidades nutricionales particulares.
Un plato de cerámica contiene dos kiwis enteros y dos mitades, una de pulpa verde y otra de pulpa dorada, mostrando sus texturas y colores sobre una mesa de madera.
La vitamina C participa en la formación de colágeno y el funcionamiento del sistema inmunitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina C participa en la síntesis de colágeno y función inmunitaria

Entre los nutrientes presentes en el kiwi, la vitamina C concentra buena parte del interés nutricional. La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) explica que esta vitamina actúa como antioxidante.

Interviene en la formación de colágeno, mejora la absorción del hierro procedente de alimentos vegetales y contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario.

Ese papel no equivale a que una fruta o un suplemento prevengan por sí mismos enfermedades frecuentes. El mismo organismo advierte que, para la mayoría de las personas, los suplementos de vitamina C no reducen el riesgo de resfriado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El kiwi favorece la absorción del hierro presente en alimentos de origen vegetal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La precisión resulta relevante frente a mensajes que presentan nutrientes específicos como soluciones rápidas. El efecto nutricional depende del conjunto de alimentos, de las cantidades y de las necesidades individuales.

Según la información nutricional recogida en el artículo, las variedades verde y amarilla de kiwi aportan vitamina C y folato, además de potasio.

El folato, también llamado vitamina B9, participa en la formación de células sanguíneas y el crecimiento de tejidos maternos durante el embarazo. Mientras que el potasio interviene en la función muscular y nerviosa. Estos aportes deben interpretarse dentro de una dieta diversa y no como sustitutos de una indicación médica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La actinidina participa en la descomposición de proteínas durante la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra y actinidina se vinculan con la digestión

La versión verde del kiwi destaca por su contenido de fibra soluble e insoluble, de acuerdo con los datos citados en las publicaciones. La fibra forma parte de los componentes de los alimentos vegetales y puede ayudar a estructurar una pauta alimentaria con frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. La OMS incluye esos grupos entre las bases de una dieta saludable.

Los textos también mencionan la actinidina, una enzima presente en el kiwi que participa en la descomposición de proteínas durante la digestión. Sin embargo, las molestias gastrointestinales recurrentes, cambios persistentes en el tránsito intestinal o dolor abdominal requieren una valoración clínica. No deben resolverse únicamente con modificaciones alimentarias puntuales.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera que una mayor frecuencia de deposiciones puede ser un efecto fisiológico beneficioso si no provoca diarrea. Además, indica que las declaraciones sobre función intestinal deben sustentarse en estudios realizados en personas y durante periodos suficientes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El kiwi complementa una alimentación equilibrada, pero no sustituye la atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hábito alimentario se construye con elecciones repetibles

Verona planteó que la adherencia es central para convertir una decisión puntual en costumbre. En la práctica, el kiwi puede consumirse solo, junto con yogur o en ensaladas y otras preparaciones, según las preferencias de cada persona. La elección puede facilitar el consumo de fruta, pero no reemplaza otros grupos de alimentos ni la atención profesional cuando esta es necesaria.

La recomendación internacional mantiene el foco en la suma diaria de frutas y verduras. Elegir opciones disponibles permite obtener nutrientes de distintos alimentos, sin reducir el cuidado de la salud a un único producto.

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