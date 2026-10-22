145 fotos de los Martín Fierro de Radio 2026: alfombra roja, emociones y ganadores

María O'Donnell se llevó dos estatuillas: Labor periodística femenina y el esperado Martín Fierro de Oro
22 Oct, 2026 01:30 a. m. EST
Los conductores Luis Novaresio y Luciana Rubinska con la gran ganadora de la noche, María O'Donnell Guido Kaczka, nominado por No está todo dicho (La 100) como programa de interés general en FM y por su labor en la conducción, junto a Soledad Rodríguez, su esposa Lizy Tagliani, nominada por su labor en la conducción de Arriba bebé (Pop Radio) Eduardo Feinmann, una de las voces de Radio Mitre, en la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026 Andy Kusnetzoff, nominado por su labor en la conducción de Perros de la calle (Urbana Play) Luciana Rubinska y Luis Novaresio en la alfombra roja, antes de conducir la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026 Ariel Senosiain, Héctor Gallo y Martín Vara, nominados por No veo la hora (DSports) en la terna de programa deportivo Claudia Fontán, nominada por No está todo dicho (La 100) en la terna de programa de interés general en FM Rolando Graña, nominado por Rolando por la mañana (Splendid) en la terna de programa periodístico matutino en AM Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, en la celebración de los Martín Fierro de Radio 2026 Mariel Di Lenarda, nominada como columnista política en Nuestra mañana (Mitre) Diego Arvilly, parte del equipo de De vuelta (Radio 10), nominado en la terna de programa periodístico vespertino en AM Pepe Chatruc, nominado por MP 910 (La Red) en la terna de programa periodístico vespertino en AM Juan Di Natale, Alejandra Higa, Maxi Martina, Melisa Pérez y Sebastián Grandi, equipo de Reloj de Plastilina (Mega 98.3) Marcelo Palacios, nominado por MP 910 (La Red) en la terna de programa periodístico vespertino en AM Marcela Tauro ganó el Martín Fierro a Mejor columnista de espectáculos Costa, integrante de El club del Moro (La 100), nominado en la terna de programa de interés general en FM Pachu Peña ganó el Martín Fierro a Mejor labor humorística Jonatan Viale, nominado por Pan y circo (Rivadavia) en la terna de programa periodístico vespertino en AM Mercedes Ninci ganó el Martín Fierro a Mejor movilero Noelia Barral Grigera ganó el Martín Fierro a Mejor columnista político Sebastián Bresler ganó el Martín Fierro a Mejor locución masculina Gustavo Campana recibió el Martín Fierro a Mejor programa cultural/educativo por Después de todo Gabriel Anello y su equipo recibieron el Martín Fierro a Mejor programa deportivo por Súper Mitre deportivo Baby Etchecopar, nominado por Basta baby (Rivadavia) en la terna de programa de interés general en AM Nancy Pazos, nominada por El amor es más fuerte (Radio 10) en la terna de programa de interés general en AM Luciana Rubinska y Luis Novaresio fueron los conductores de la ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2026 Sonrisas para la cámara: Teté Coustarot y María O'Donnell en los Martín Fierro de Radio 2026 Rolando Graña recibió el Martín Fierro a Mejor programa periodístico matutino en AM por Rolando por la mañana Andrea Rincón, nominada por ¿Quién paga la fiesta? (Rock & Pop) como programa periodístico vespertino en FM y como columnista de espectáculos Alfredo Rosso recibió el Martín Fierro a Mejor programa musical en AM por La trama celeste Paulo Vilouta, ganador de la estatuilla por su labor en la conducción de Vilouta 910 (La Red) Sebastián Wainraich, nominado por Vuelta y media (Urbana Play) en la terna de programa periodístico vespertino en FM Gonzalo Sánchez en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026
Gustavo Sylvestre, nominado por Mañana Sylvestre (Radio 10) como programa periodístico matutino en AM y por su labor periodística La Barby, integrante de La Negra Pop, nominado en la terna de programa de interés general en FM Magui Aicega, nominada por ¿Quién paga la fiesta? (Rock & Pop) como programa periodístico vespertino en FM y por su labor periodística deportiva Martín Ciccioli en la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026 Rotativo del aire ganó el Martín Fierro a Mejor servicio informativo Tamara Pettinato, nominada como columnista de espectáculos en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) Luis Ventura, presidente de APTRA, en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Alan Zurita, nominado como movilero de Mitre informa primero (Mitre), junto a su pareja, Guillermina Jakimowicz Florencia Halfon posó en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Jonatan Viale recibió, junto a su equipo, el Martín Fierro a Mejor programa periodístico vespertino en AM por Pan y circo Gabriel Marsili ganó el Martín Fierro a Mejor labor en operación Susana Fernández Iogha, nominada por La tarde (FM Disney) en la terna de programa musical en FM Fernando Mancini, Miguel Ángel Brindisi, Gustavo Cima, Nicolás Luaces y Esteban Fernando González, nominados por Acá hay buen fútbol (La Red) en la terna de programa nocturno Gigi Ribaloff ganó el Martín Fierro a Mejor locución femenina Alejandra Salas, nominada por su labor en locución en Todo queda en casa y No está todo dicho (La 100) Fernando Mancini y su equipo recibieron el Martín Fierro a Mejor programa nocturno por Acá hay buen fútbol Sergio Lapegüe, nominado por Atardecer de un día agitado (La 100) en la terna de programa periodístico vespertino en FM Virginia Lago, nominada por El buen modo (La 2x4) en la terna de programa semanal en FM Eduardo Feinmann ganó el Martín Fierro a Mejor labor periodística masculina Daniela Pantano, nominada por Cultura Nacional (Nacional) en la terna de programa cultural/educativo Sandra Mihanovich, conductora de Soy Nacional (Nacional) Federico Bulos, ganador por su labor periodística deportiva en Fútbol Continental (Continental) Sebastián Bresler, nominado por su labor en locución en Mitre Julieta Pink, de Vuelta y media, en la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026 Hugo Balassone, nominado por su labor periodística deportiva en Un buen momento (La Red) Paula Varela, anfitriona de la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026 La gala de los Martín Fierro de Radio 2026 rindió homenaje a Julio Lagos Toti Pasman, nominado por Fútbol 910 (La Red) en la terna de programa deportivo, junto a su esposa, Julieta Bettatis Gustavo Cima, nominado por Acá hay buen fútbol (La Red) en la terna de programa nocturno El Delta Music Team ganó el Martín Fierro a Mejor musicalización Damián "Popochi" Muñoz posó en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026
Yuyito González dijo presente en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Alejandro Bercovich, nominado por su labor periodística en Pasaron cosas (Radio Con Vos) Gabriel Anello recibió el Martín Fierro a Mejor programa deportivo por Súper Mitre deportivo Diego Notario Y Pablo Bricker en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Guido Záffora, anfitrión de la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026 Maxi Sardi, periodista de Delta FM Alejandro Cánepa recibió el Martín Fierro a Mejor programa agropecuario por La hora del campo Mercedes Ninci posó junto a su hija Victoria en la previa de los Martín Fierro de la Radio 2026 Gisela Asmundo, nominada por El ojo del arte (Rivadavia) en la terna de programa cultural/educativo Christian Gutierrez Gabancho, editor artístico de Aspen 102.3 Vanina Balena dijo presente en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Nacho Otero, Agostina Incollingo, Lautaro Androszczuk: ganadores por Coworking (Delta) en la terna de programa de interés general en FM Alicia Barbasola posó en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Facundo Pastor y Leo Zárate, nominados por Pastor 910 (La Red) en la terna de programa periodístico vespertino en AM Gastón Recondo y Cecilia Ruffa, integrantes de Dsports Radio Marcela Feudale, nominada por Feudalísima (Radio 10) en la terna de programa nocturno Nacho Bulián, nominado por su labor humorística en Volviendo a casa y Nuestra mañana (Mitre) Pachu Peña, nominado por su labor humorística en Re tarde (Pop) Eduardo Feinmann, en el homenaje a Oscar "Negro" González Oro Gustavo Palmer durante la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Sergio Mohadeb, conocido en redes como Derecho en Zapatillas, en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Nancy Bocci en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Jorge Fernández Díaz, periodista de Radio Mitre y Jorge Porta, histórico director y gerente de programación del mismo medio Gabriel Ruocco, Roxana González y Jorge de los Sultanes, del programa Tres de Tres (Radio Continental AM 590) Nora Briozzo, integrante del equipo de Mesa chica en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Nacho Girón, nominado como columnista político en Vuelta y media (Urbana Play) El equipo de Radionoticias Del Plata, nominado como mejor servicio informativo Alfredo Scocimarro, nominado por Mesa chica (Del Plata) en la terna de programa periodístico matutino en AM Florencia Verdaguer, nominada por su labor en la producción de Mesa chica (Del Plata) Augusto Tartúfoli dijo presente en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Aspen Club, conducido por Diego Notario, recibió el Martín Fierro a Mejor programa musical en FM Gustavo Grabia, parte del equipo de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, en los Martín Fierro de Radio 2026 Gabriela Vulcano y Nahuel Prado, de Pasaron cosas, en los Martín Fierro de Radio 2026 Facundo Pedrini, Tomás Trape, Mauricio Vera y el resto del equipo recibieron el Martín Fierro a Mejor programa semanal en FM por Contragolpe Maru Fernández, nominados por Atardecer de un día agitado (La 100) en la terna de programa periodístico vespertino en FM Analía Graffigna y Nancy Lamas dijeron presente en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Daniel Mollo, nominado como relator deportivo por Boca de selección (Del Plata) Eduardo Aliverti recibió el Martín Fierro a Mejor programa semanal en AM por Marca de radio José "Pepe" Chatruc en la alfombra roja de los premios Martín Fierro de la Radio 2026 El equipo completo de Reloj de plastilina recibió el Martín Fierro a Mejor programa periodístico vespertino en FM Ariel Senosiain, nominado por No veo la hora (DSports) en la terna de programa deportivo El centro de mesa con el isologo de los Martín Fierro iluminado, rodeado de follaje natural y detalles de catering Luis Novaresio en la alfombra roja, conductor de la ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2026 Eduardo Aliverti, nominado por Marca de radio (La Red) en la terna de programa semanal en AM
Vuelta y Media (Urbana Play) ganó el Martín Fierro por Programa periodístico vespertino diario en FM Juan Di Natale, nominado por Reloj de plastilina (Mega) en la terna de programa periodístico vespertino en FM Luis Ventura, presidente de APTRA, durante la apertura de la gala Sebastián Wainraich junto a Julieta Pink y Nacho Girón, de Vuelta y media, en la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio 2026 Peyi Zambrano, Jazmín López y Natalia Ressia, de Radio La Red Así lucía el salón del Goldencenter de Parque Norte en la noche de los Martín Fierro de Radio 2026 Matías Vázquez posó en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Cacho Rubio junto a su hija, Alejandra Rubio, en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 Facundo Ventura acompañó la noche de los Martín Fierro de Radio 2026 La mesa de 01 en la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 Rolando Graña junto a su esposa, Giselle Krüger La divertida reacción de María O'Donnell al ganar el Martín Fierro de Oro Luis Novaresio y Luciana Rubinska, los presentadores de la noche, en acción Leo Arias y Yuyito González siguieron la entrega desde su mesa Baby Etchecopar, Jonatan Andreani y Jonatan Viale compartieron mesa en el salón del Goldencenter de Parque Norte Luis Ventura, presidente de APTRA, acompañó a Julio Lagos en su homenaje Con la estatuilla en mano: Noelia Barral Grigera, ganadora en columnista política por su labor en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) Mercedes Ninci posó con su Martín Fierro en la ceremonia Nancy Pazos y su equipo recibieron el Martín Fierro a Mejor programa de interés general en AM por El amor es más fuerte Sebastián Wainraich y el equipo de Vuelta y media recibieron el Martín Fierro a programa periodístico vespertino en FM El momento del saludo entre Andy Kusnetzoff y María O'Donnell ¿Y ahora quién podrá ayudarnos, conducido por Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, resultó ganador de la terna Programa periodístico matutino diario en FM El abrazo de Gabriel Anello con sus compañeros tras el triunfo de Súper Mitre deportivo (Mitre) como programa deportivo La mesa 18, lista para recibir a los invitados en la ceremonia Luis Ventura posó con Daniel Mollo en la previa al evento Alejandor Veroutis, miembro de APTRA, con el galardón Gastón Recondo y Marcelo Palacios, juntos en los Martín Fierro de Radio 2026 Lucas Colautti ganó el Martín Fierro a Mejor labor en producción Felicidad absoluta: María O'Donnell y su premio a Mejor labor periodística femenina en los Martín Fierro de Radio 2026 Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera, el equipo de Contragolpe (Radio Con Vos) Federico Bulos ganó el Martín Fierro a Mejor labor periodística deportiva Detalle del centro de mesa que decoró cada una de las ubicaciones durante la velada El doctor Norberto Furman, presente en la gala de los Premios Martín Fierro de Radio 2026 María O'Donnell celebró su Martín Fierro de Oro junto a Marcelo Palacios, ganador en la edición anterior Alejandra Rubio, miembro de APTRA, con la estatuilla en la mano
Crédito: Adrián Escándar y RSFotos.