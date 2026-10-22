Endometriosis y migrañas: un estudio identificó un posible vínculo que podría cambiar el diagnóstico de ambas afecciones

Un metaanálisis de 35 estudios reveló que las mujeres con endometriosis tienen 2,3 veces más probabilidades de padecer migraña (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las mujeres con endometriosis tienen 2,3 veces más probabilidades de padecer migraña que aquellas sin ese diagnóstico, según un metaanálisis presentado recientemente en la reunión anual de la American Neurological Association. La asociación entre ambas afecciones podría mejorar la detección de cuadros de dolor y ampliar las opciones terapéuticas.

La investigación analizó 35 estudios que reunieron información de unas 208.000 mujeres con endometriosis y de casi 13 millones sin la enfermedad. Los resultados, difundidos por Prevention, apuntan a una coincidencia que puede pasar inadvertida en los registros médicos de corto plazo.

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La endometriosis ocurre cuando un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de ese órgano. Puede provocar menstruaciones dolorosas, sangrado abundante, dolor pélvico, molestias durante las relaciones sexuales y dificultades de fertilidad. La migraña, por su parte, es una enfermedad neurológica que suele causar dolor intenso de cabeza, náuseas y sensibilidad a la luz o al sonido.

Los registros de un año pueden subestimar los diagnósticos combinados

La proporción de pacientes con ambas condiciones cambió según el método de cada estudio. Las investigaciones realizadas en centros médicos, que se apoyaron en entrevistas a pacientes, identificaron migraña y endometriosis en entre el 54% y el 78% de las participantes.

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En cambio, los análisis de reclamaciones de seguros durante períodos más prolongados ubicaron la coincidencia entre el 18% y el 43%. Los trabajos centrados en un único año de facturación hallaron una prevalencia inferior al 5%.

Los registros médicos basados en un único año de facturación omiten hasta el 90% de los diagnósticos combinados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los autores, los historiales sanitarios de corto plazo podrían omitir hasta el 90% de las mujeres que presentan las dos enfermedades. Esa diferencia sugiere que la consulta clínica y el relato detallado de los síntomas aportan información que los registros administrativos no siempre reflejan.

El neurólogo Yohannes Woubishet Woldeamanuel, profesor asistente de Neurología en la Mayo Clinic Arizona, señaló que la relación no implica una certeza individual. Las mujeres con endometriosis presentan mayores probabilidades de sufrir migraña que quienes no tienen ese diagnóstico, pero eso no significa que la mayoría tenga ambos cuadros.

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La misma cautela aplica en sentido inverso. La migraña es frecuente entre las mujeres y su presencia no supone, por sí sola, que exista endometriosis.

Un mensajero del dolor aparece como posible vínculo biológico

Una hipótesis de los investigadores se concentra en el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, conocido como CGRP. Se trata de un mensajero químico implicado en la transmisión y la amplificación de las señales de dolor durante los ataques de migraña.

Woldeamanuel explicó a Prevention que el tejido asociado a la endometriosis contiene fibras nerviosas y células inflamatorias. Por ello, su equipo considera que el CGRP puede contribuir al dolor de ambas enfermedades, junto con procesos de inflamación en los nervios y los vasos sanguíneos.

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El ciclo menstrual funciona como un factor que agrava tanto las cefaleas intensas como las molestias pélvicas en las pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo menstrual también puede ofrecer una conexión clínica. El neurólogo Clifford Segil, del Providence Saint John’s Health Center de Santa Mónica, California, indicó que la menstruación es un desencadenante habitual de migraña. En su práctica, observa pacientes con cefaleas incapacitantes que se agravan durante el período menstrual.

Vale destacar que la relación, de todos modos, todavía no establece que una condición cause la otra, sino que identifica una correlación estadística entre ambas. Asimismo, los especialistas recuerdan que se trata de hallazgos preliminares presentados en un congreso médico y pendientes de publicación en una revista científica con revisión por pares, por lo que la confirmación definitiva de estos mecanismos requerirá ensayos clínicos específicos.

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Los tratamientos dirigidos al CGRP podrían servir para ambos dolores

El diagnóstico simultáneo puede influir en el abordaje médico. Los tratamientos habituales para la endometriosis incluyen anticonceptivos hormonales y fármacos que suprimen la ovulación, como la leuprorelina. Estas alternativas pueden tener efectos adversos o no ajustarse a los planes reproductivos de cada paciente.

Por ese motivo, los investigadores plantearon que los fármacos que bloquean el CGRP, ya utilizados para prevenir o tratar la migraña, podrían evaluarse como una opción no hormonal y no opioide para quienes presentan las dos condiciones.

Segil afirmó que, en su experiencia clínica, estos medicamentos han ayudado a aliviar migrañas y dolores pélvicos crónicos. Sin embargo, la posibilidad de usarlos contra el dolor por endometriosis requiere estudios clínicos que definan su eficacia, seguridad y población adecuada.

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Los especialistas aconsejan informar síntomas como el dolor pulsátil de cabeza y los trastornos gastrointestinales en la consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neuróloga y especialista en cefaleas Sana Ghafoor, del Tufts Medical Center, remarcó que el tratamiento de la migraña debe adaptarse a cada caso. La frecuencia, intensidad y características de las crisis, además de otros antecedentes médicos, condicionan la elección terapéutica.

El detalle de los síntomas puede acelerar una consulta adecuada

Las especialistas recomiendan informar tanto el dolor de cabeza como las molestias pélvicas durante la consulta. Entre los signos compatibles con migraña figuran el dolor pulsátil, a menudo en un lado de la cabeza, las náuseas, los vómitos y la sensibilidad a la luz o el sonido. Algunas personas también experimentan cambios visuales o sensoriales antes o durante el episodio.

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Los síntomas asociados a la endometriosis incluyen menstruaciones muy dolorosas, sangrado intenso, dolor al mantener relaciones sexuales, evacuar u orinar, infertilidad, diarrea, estreñimiento o distensión abdominal. Estas manifestaciones pueden intensificarse antes o durante la menstruación.

El equipo de Woldeamanuel trabaja en cuestionarios para facilitar la detección cruzada en clínicas de neurología, cefaleas y ginecología. La meta es que los profesionales puedan identificar antes los síntomas de una enfermedad cuando una paciente ya consulta por la otra.