Pocos minutos, gran impacto: la práctica post-entrenamiento que los especialistas sugieren no olvidar

Especialistas en medicina deportiva aconsejan no omitir esta práctica al finalizar el entrenamiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Terminar de entrenar y salir corriendo del gimnasio sin dedicar unos minutos al cuerpo es un hábito que los especialistas en medicina deportiva piden abandonar de forma urgente. Existe una práctica omitida por la mayoría, que expertos en medicina deportiva citados por la revista Parade consideran imprescindible. No requiere equipamiento, apenas toma unos minutos y marca la diferencia entre una rutina que construye resultados y una que acumula riesgos: el estiramiento estático post-entrenamiento.

Cada sesión de ejercicio somete al organismo a una carga considerable. Fibras musculares, articulaciones y el propio sistema cardiovascular trabajan bajo presión, y lo que ocurre en los minutos posteriores determina cómo se asimila ese esfuerzo. “La recuperación permite que el cuerpo se adapte al estrés, logre mejoras físicas y funcionales, y se prepare para el siguiente entrenamiento”, explicó la Dra. Ekaterina Urch, cirujana ortopédica y especialista en medicina deportiva de Cedars-Sinai Orthopedics and Sports Medicine, en Los Ángeles.

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Una rutina de recuperación bien diseñada, según la especialista, trabaja sobre las zonas de rigidez muscular, favorece la eliminación de subproductos metabólicos como el ácido láctico y aporta al organismo los nutrientes que necesita para reconstruirse. Lejos de ser un complemento opcional, constituye la fase que consolida los beneficios del esfuerzo previo.

Estiramiento estático: breve, simple y efectivo

A diferencia del estiramiento dinámico —que implica movimiento continuo a lo largo del rango articular—, el estático consiste en llevar un músculo hasta un punto de tensión tolerable, sin dolor, y sostener esa posición sin rebotes durante 20 a 45 segundos. La Dra. Urch recomienda repetir cada postura entre dos y tres veces por sesión para obtener el máximo beneficio.

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El doctor Arth Patel destaca que el estiramiento estático optimiza la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Arth Patel, médico de atención primaria en medicina deportiva de RWJBarnabas Health, aclaró que, aunque el estiramiento estático no es la única herramienta para prevenir molestias o lesiones, tiene un valor propio: “Su mayor ventaja está en la flexibilidad y la movilidad. También funciona como una transición adecuada para salir del entrenamiento”, señaló. Urch, por su parte, destacó que tras el ejercicio los músculos se encuentran en condiciones ideales —con temperatura elevada y mayor flujo sanguíneo— para responder al estiramiento de forma segura y eficaz.

Los obstáculos que frenan a la mayoría

Ambos especialistas reconocen que existen razones comprensibles por las que tantas personas omiten el estiramiento. Quien entrena con una agenda ajustada suele percibir el estiramiento como un agregado prescindible una vez superada la parte exigente de la rutina. “Las personas terminan la parte difícil del entrenamiento y sienten que ya acabaron, sobre todo cuando tienen vidas ocupadas y una ventana corta para ejercitarse”, precisó el Dr. Patel.

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La Dra. Urch añadió otro factor que pesa especialmente entre quienes recién comienzan: la incomodidad. Muchas personas encuentran las posturas de estiramiento incómodas o incluso dolorosas al principio, y la mejora en flexibilidad es gradual, lo que genera frustración. Al no percibir cambios inmediatos, terminan por abandonar la práctica por completo. Sin embargo, ambos médicos insisten en que la gratificación diferida vale la pena.

Cuatro claves para estirar de forma segura y efectiva

Incorporar el estiramiento estático no exige un protocolo complejo, pero seguir ciertas pautas potencia sus efectos y reduce riesgos. Estos son los puntos que ambos especialistas destacan:

Reservar el estiramiento estático para después del ejercicio. Según la Dra. Urch, realizarlo antes de la actividad física no es perjudicial en sí mismo, pero puede limitar la capacidad de los músculos para generar fuerza y velocidad. Para el calentamiento, la especialista recomienda optar por movimientos dinámicos como sentadillas y estocadas con el peso del cuerpo, que preparan las articulaciones y elevan la temperatura muscular sin comprometer el rendimiento.

El doctor Arth Patel sugiere caminar unos minutos tras el esfuerzo para estabilizar la frecuencia cardíaca antes de estirar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar antes de estirar. Tras un entrenamiento intenso, Patel sugiere caminar o realizar alguna actividad de baja intensidad durante unos minutos antes de pasar a las posturas . Eso permite que la frecuencia cardíaca y la respiración desciendan mientras el cuerpo sigue en movimiento. Después de sesiones más suaves, se puede pasar directamente al estiramiento.

Usar el rodillo de espuma primero. Para quienes lo incorporan en su rutina, la Dra. Urch aconseja emplearlo antes de estirar. “El foam rolling puede ayudar a mejorar temporalmente el rango de movimiento , lo que facilita el estiramiento estático. También contribuye a reducir el dolor y la rigidez muscular ”, indicó la especialista.

No forzar las posturas. “Se debe sentir una tensión de suave a moderada; no es necesario llevar un estiramiento a su límite absoluto para obtener beneficios”, advirtió el Dr. Patel. Estirar de forma agresiva, mantener posiciones dolorosas o empujar una articulación más allá de su rango cómodo puede provocar lesiones en lugar de prevenirlas.

Tres estiramientos recomendados para cerrar cada sesión

La Dra. Urch compartió tres posturas que considera fundamentales para cerrar una sesión de ejercicio, junto con indicaciones para ejecutarlas de forma segura.

Estiramiento del flexor de cadera en posición semi-arrodillada

Este ejercicio cobra mayor relevancia en personas que permanecen sentadas durante tiempos prolongados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialmente útil para personas que permanecen sentadas durante períodos prolongados o practican deportes que implican flexión repetitiva de la cadera, como el ciclismo o el running. Se parte con una rodilla apoyada en el suelo y el pie contrario adelantado, con la rodilla alineada sobre el tobillo.

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Desde esa posición, se activan los abdominales y los glúteos, se inclina levemente el coxis hacia abajo y se desplaza la pelvis hacia adelante hasta percibir la tensión en la parte frontal de la cadera. La intensidad se regula con la amplitud del desplazamiento. El error más frecuente, según Urch, es arquear la espalda baja en lugar de extender la cadera.

Estiramiento de isquiotibiales en posición supina

Este ejercicio apunta a los músculos que intervienen en la extensión de la cadera y la flexión de la rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los isquiotibiales intervienen en la extensión de la cadera y la flexión de la rodilla, y tienden a acortarse y debilitarse con facilidad, lo que incrementa el riesgo de lesiones. Acostado boca arriba con ambas piernas extendidas, se coloca una banda o toalla en la planta de un pie y se eleva la pierna hacia el techo mientras se sostienen los extremos de la banda con ambas manos.

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La rodilla se endereza gradualmente hasta sentir la tensión en la parte posterior del muslo, manteniendo la pelvis y la zona lumbar en posición neutra. La versión en el suelo facilita la alineación correcta de la columna y la pelvis.

Estiramiento de pantorrilla de pie contra la pared

Este ejercicio trabaja los músculos de la pantorrilla, esenciales para generar impulso al caminar o correr y mantener la estabilidad del tobillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los músculos de la pantorrilla son esenciales para generar impulso al caminar o correr y para mantener la estabilidad del tobillo. De pie frente a una pared, con las manos apoyadas a la altura de los hombros, se lleva un pie hacia atrás manteniendo ambos pies orientados al frente.

Con la rodilla trasera extendida y el talón en contacto con el suelo, se flexiona la rodilla delantera y se inclina el cuerpo hacia la pared hasta sentir el estiramiento en la pantorrilla. Urch precisa que mantener la rodilla trasera recta pone énfasis en el gastrocnemio. El talón del pie atrasado debe permanecer siempre en el suelo y se debe evitar rotar el pie hacia afuera o rebotar durante la postura.

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