Cómo un cambio repentino en el sabor podría revelar un problema silencioso en los riñones

La distorsión persistente del sabor de los alimentos puede indicar que los riñones están funcionando por debajo de su capacidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un café que de pronto sabe amargo de una forma desconocida, una cena familiar que deja un regusto metálico difícil de explicar. Cuando el sabor de los alimentos cambia sin razón aparente y la distorsión persiste durante semanas, el origen puede estar lejos de la cocina: de acuerdo con una especialista en nefrología citada por la revista Parade, esa alteración del gusto es una señal de que los riñones ya atraviesan un deterioro avanzado.

La Dra. Kalyani Perumal, nefróloga y directora médica de Servicios de Diálisis en Cook County Health, explicó que los riñones depuran desechos de la sangre, regulan la presión arterial y equilibran líquidos de forma continua, pero lo hacen sin emitir alertas cuando fallan. “La enfermedad renal es una asesina silenciosa; muchos no presentan ningún signo hasta que se encuentran en las etapas tardías”, precisó. De hecho, cerca del 90% de las personas con enfermedad renal crónica ignora que la padece.

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Cuando los riñones alteran la percepción gustativa

Cuando la capacidad de filtración de los riñones desciende de forma significativa, el organismo pierde la posibilidad de eliminar productos de desecho metabólico como la urea. Esa sustancia y otras toxinas se acumulan en la sangre —un cuadro que la medicina denomina uremia— y modifican la composición química de la saliva, lo que interfiere directamente con el funcionamiento de las papilas gustativas.

Los riñones filtran la sangre las 24 horas del día para eliminar desechos, regular líquidos y controlar la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo tiene respaldo científico: un estudio de caso y control publicado en el Ear, Nose and Throat Journal, que comparó a 100 pacientes con enfermedad renal crónica con un grupo de control de igual tamaño, encontró que el 27% de los pacientes presentaba hipogeusia —una reducción significativa de la capacidad gustativa—, mientras que en las personas sin afección renal la función del gusto se mantuvo dentro de los parámetros normales. La investigación también identificó que el riesgo de desarrollar disfunción gustativa se multiplicaba casi por cinco en pacientes cuya enfermedad renal superaba los 24 meses de evolución.

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El resultado, indicó Parade, es una percepción distorsionada que puede manifestarse de varias formas: comidas que antes resultaban placenteras empiezan a dejar un regusto metálico, otros alimentos se perciben excesivamente salados o amargos, y en algunos casos el sabor se vuelve simplemente irreconocible. Esa alteración sostenida suele provocar una caída marcada del apetito y, con ella, un deterioro nutricional que agrava el cuadro renal.

Una revisión sistemática publicada en la revista Nefrología, órgano oficial de la Sociedad Española de Nefrología, respaldó esa conexión clínica. El trabajo, que analizó siete estudios previos sobre disfunciones del gusto y del olfato en pacientes con enfermedad renal crónica, afirmó que la disgeusia está directamente correlacionada con un deterioro nutricional en esa población: la distorsión sostenida del sabor reduce la ingesta de alimentos y priva al organismo de nutrientes esenciales. Esa carencia, según los investigadores, agrava el pronóstico renal y compromete la calidad de vida del paciente.

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La revisión también identificó que la deficiencia de zinc cumple un papel relevante en la aparición del trastorno gustativo, particularmente en personas sometidas a diálisis.

La distorsión del gusto provoca que los pacientes renales pierdan el apetito y reduzcan su ingesta, lo que agrava su cuadro clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Perumal, la alteración del gusto no aparece en las fases iniciales del deterioro: su presencia constituye una señal de que la disfunción renal ya es avanzada, lo que la convierte en un indicador tardío pero clínicamente relevante que no debería atribuirse sin más a causas cotidianas.

Un cuadro que va más allá del sabor

La nefróloga subrayó que la distorsión en la percepción de los sabores rara vez se manifiesta de forma aislada. Cuando la enfermedad renal alcanza sus estadios más graves, el cuadro clínico se amplía con un conjunto de molestias que afectan la vida cotidiana.

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“En etapas avanzadas, los pacientes refieren fatiga excesiva, alteración del gusto, hinchazón en piernas, rostro y abdomen, picazón en la piel, mal descanso nocturno, calambres musculares, falta de apetito y enlentecimiento mental”, detalló Perumal.

Ante la combinación de un cambio persistente en el sabor de la comida con cansancio inusual o retención de líquidos, se recomienda solicitar análisis de sangre y orina para evaluar la función renal.

El deterioro renal severo produce, fatiga extrema, hinchazón en extremidades, picazón cutánea y calambres musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención empieza por la alimentación diaria

Más allá del diagnóstico tardío, la prevención ocupa un lugar central en el abordaje de la enfermedad renal crónica. Perumal describió a los riñones como “espectadores inocentes” de las decisiones que se toman a diario, órganos que absorben el impacto acumulado de hábitos sostenidos durante décadas.

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El consumo habitual de comida rápida, alimentos ultraprocesados, exceso de sodio y azúcar suele instalarse en la infancia y la adolescencia, impulsado por rutinas escolares intensas y una vida social activa. “Esto se convierte en un hábito difícil de abandonar incluso cuando tomamos conciencia de sus efectos nocivos”, señaló la especialista, y alertó: “El resultado es obesidad, hipertensión, diabetes y colesterol elevado en la vida adulta, todos factores que conducen al desarrollo de enfermedad renal”.

Incorporar una alimentación basada en granos integrales, frutas, verduras y proteínas de origen vegetal, junto con el control periódico de la presión arterial mediante chequeos regulares, constituye la principal estrategia para preservar la capacidad de filtración de los riñones y, con ella, mantener intacta la percepción del sabor de los alimentos a lo largo del tiempo.

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