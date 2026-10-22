Política

La reacción de la política al amplio acuerdo que permitió dar media sanción al proyecto de Discapacidad

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la iniciativa que busca reemplazar la emergencia vigente por un régimen estable. Ahora, el proyecto será enviado al Senado para que su tratamiento

Personas sentadas en bancas de un recinto parlamentario frente a una pantalla electrónica que marca el quórum
La sesión en Diputado se extendió por más de 12 horas
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Este jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Discapacidad. Tras una maratónica sesión, la iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, producto de los cambios que La Libertad Avanza (LLA) incorporó por pedido de la oposición.

La propuesta, impulsada por el oficialismo, busca reemplazar el esquema transitorio de la emergencia por un régimen permanente. El dictamen aprobado conservó los beneficios previstos en la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos la compatibilidad de la pensión no contributiva con el empleo formal, bajo determinadas condiciones, y previsiones para prestaciones y coberturas de salud.

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Luego de que el texto obtuviera un apoyo mayoritario, los diputados de diversos bloques celebraron el consenso logrado. Uno de los primeros fue el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien celebró la media sanción y sostuvo que la ley brindará “una respuesta clara y permanente” a las personas con discapacidad y sus familias, sin depender de “emergencias ni leyes temporales”.

Aunque el diputado cordobés resaltó que hubo un “consenso amplio” entre bloques, cuestionó a los legisladores vinculados al gobernador Martín Llaryora. “No aportaron. No acercaron propuestas. Y votaron en contra de la nueva ley en un intento de hacer política barata con el tema”, apuntó.

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Captura de pantalla de un mensaje en la red social X del usuario Gabriel Bornoroni con texto sobre una ley de discapacidad
Una publicación de Gabriel Bornoroni en la red social X aborda la media sanción de un proyecto de ley sobre discapacidad

Tras celebrar la aprobación de la ley, la diputada Patricia Vásquez (LLA) destacó que “cuando se dejan de lado ideologías y se logran los consensos que la gente necesita”. Y concluyó: ”No más emergencias, ahora tenemos certezas”.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales que presenta una tableta con los resultados de una votación en un recinto legislativo
Una publicación de Patricia Vásquez expone la pantalla de votación en la Cámara de Diputados de Argentina tras aprobar la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad.

En la misma línea, Gerardo Huesen (LLA) exigió: “Basta de usar la discapacidad como herramienta de manipulación política”. Asimismo, aseguró que las personas necesitan “respuestas concretas y derechos permanentes”.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con un gráfico de votación legislativa y una intérprete de lengua de señas
Una publicación de Gerardo Huesen exhibe la votación de la Cámara de Diputados de Argentina con 237 votos a favor de la ley de discapacidad.

Por su parte, la también libertaria Karen Reichardt definió al proyecto como un régimen estable de protección. “Pensiones, prestaciones y controles transparentes para dar previsibilidad a quienes lo necesitan y a sus familias”, señaló en su publicación.

Captura de pantalla de un mensaje en la red social X con texto sobre discapacidad y un video de una mujer rubia en un recinto legislativo
Una publicación de Karen Reichardt en la red social X informa sobre la aprobación en la Cámara de Diputados de Argentina de un proyecto de ley relativo a personas con discapacidad.

Desde Unión por la Patria (UP), la diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que la oposición logró modificar un dictamen que, a su criterio, “estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales”.

Según detalló, las modificaciones incluyeron garantías de cobertura de salud para ambas pensiones, protección de asignaciones familiares, requisitos para acceder a las pensiones y la compatibilidad con el trabajo formal. También mencionó cambios vinculados al financiamiento, la participación provincial, mecanismos ante bajas de prestaciones y pagos a prestadores.

Captura de una publicación en la red social X con texto explicativo y una captura de video de una mujer sentada en una banca parlamentaria
La diputada argentina Victoria Tolosa Paz expone en redes sociales modificaciones a un dictamen sobre discapacidad y adjunta un video de su intervención en la Cámara de Diputados

“Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha, la negociación y el compromiso de quienes defendemos los derechos de las personas con discapacidad”, publicó Tolosa Paz. Además, advirtió que continuará el reclamo por recursos: “Los derechos no se garantizan solamente con una ley: se garantizan con presupuesto y con la decisión política de cumplirla”.

Frente a esto, el ex ministro de Defensa y diputado de UP Jorge Taiana atribuyó el resultado a la movilización del sector. “La lucha inclaudicable del colectivo de personas con discapacidad logró que el oficialismo incorporara al dictamen de mayoría buena parte de los reclamos de las organizaciones”, valoró. Y reclamó: “Milei cumplí la Ley”.

Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales con texto y la fotografía del tablero electrónico del recinto de la Cámara de Diputados
Una publicación de Jorge Taiana en redes sociales presenta el tablero de votación de la Cámara de Diputados de Argentina con el resultado sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad

Del mismo modo, Cecilia Moreau (UP) vinculó la media sanción de la Ley de Discapacidad con otros reclamos sanitarios y aseguró que su bloque insistirá en “la plena garantía del derecho a la salud de los más chiquitos” ante el vencimiento de la emergencia pediátrica.

También reclamó la restitución del programa Remediar y la aplicación efectiva de la norma sobre discapacidad, al tiempo que cuestionó que el Gobierno “siga jugando cruelmente con la salud de millones de argentinos y argentinas”.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con texto en español y una transmisión televisiva con tres personas en pantalla dividida
La diputada argentina Cecilia Moreau comparte en redes sociales un fragmento televisivo sobre la actividad legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación.

Mientras que la diputada Karina Banfi, de la Unión Cívica Radical (UCR), se limitó a destacar que la Cámara Baja dio media sanción “con mayoría absoluta”, el jefe de bloque de Provincias Unidas, Pablo Juliano, sostuvo que se aprobó “una mejor ley para ayudar a las personas con discapacidad”.

Publicación en redes sociales que incluye un mensaje y el panel electrónico con el hemiciclo de votación legislativa
La publicación que realizó la diputada radical Karina Banfi

En este sentido, Juliano afirmó que el oficialismo debió retroceder respecto del proyecto de Presupuesto 2027, que —según señaló— contemplaba recortes de fondos para el área. “Gracias a la movilización de la sociedad, desde la oposición logramos que LLA aceptara dejar de lado el plan de Milei y Caputo”, indicó al anticipar que su espacio seguirá de cerca el cumplimiento de la futura norma.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con texto y la fotografía del tablero electrónico del recinto legislativo
Una publicación del legislador Pablo Juliano registra la votación favorable en la Cámara de Diputados de Argentina sobre la ley de emergencia en discapacidad.

Sin embargo, la diputada cordobesa Alejandra Torres, también de Provincias Unidas, cuestionó la decisión de no extender la emergencia. Tras reunirse con organizaciones de la Iglesia que trabajan con personas con discapacidad, afirmó que el texto aprobado “no fue consultado con el sector y genera incertidumbre”.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con texto y un comunicado de organizaciones vinculadas a la discapacidad en Córdoba
Una publicación de Alejandra Torres expone un comunicado de organizaciones de Córdoba que solicitan la prórroga de la ley de emergencia para el sector de discapacidad.

“No podemos avanzar con una ley que no preserve todos los resguardos que merecen las personas con discapacidad”, sostuvo Torres. A su vez, el diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, también puso el foco en el reclamo de las familias y las organizaciones al señalar que “esta ley es una conquista de todos ellos. Ahora vamos a exigir que se cumpla”.

Captura de una publicación en redes sociales con la fotografía del tablero electrónico de votación en el recinto de la Cámara de Diputados
Una publicación en redes sociales del legislador Maxi Ferraro expone el tablero de votación de la Cámara de Diputados de Argentina que aprobó la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad.

Pese al acuerdo mayoritario, el proyecto deberá ser analizado por el Senado antes de convertirse en ley. Hasta entonces, las disposiciones aprobadas por Diputados no entrarán en vigencia.

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