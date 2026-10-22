Historias

Una bóveda y Al Capone: así fue el guiño de Los Simpson a uno de los mayores fracasos de la televisión

Detrás de una rima que entona Homero está Geraldo Rivera, un muro derribado ante cámaras y una promesa televisiva que pocos imaginaban cómo terminaría

Homero Simpson canta una rima que alude al fallido especial sobre la supuesta bóveda de Al Capone aunque en el doblaje se eliminó la mención directa a Geraldo Rivera (Video: @elcerebroinerte)
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Una breve canción de Homero Simpson remite a uno de los fracasos más famosos de la televisión estadounidense. El padre de familia tiene una escena donde canta en inglés: “There was nothing in Al Capone’s vault, but it wasn’t Geraldo’s fault”. La frase hace referencia a la apertura televisada de una supuesta bóveda de Al Capone, un especial emitido el 21 de abril de 1986 que terminó sin el tesoro, las armas ni los secretos que esperaba encontrar el público.

En el doblaje al español, el verso fue adaptado como “La caja de Al Capone estaba vacía, pero la culpa no era de su tía”. La rima mantuvo la musicalidad, aunque dejó diluida la referencia a Geraldo Rivera, el conductor que encabezó aquella transmisión en vivo desde Chicago.

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El guiño aparece en “El cuarteto de Homero”, capítulo de la quinta temporada emitido originalmente en 1993. Allí, Homero recuerda la época en que formó con Apu, Barney y el director Skinner el grupo “Los Borbotones”.

Antes de que el cuarteto alcance popularidad con “Bebé a bordo”, la serie introduce esa línea como parte de una canción improvisada. Para el público estadounidense, el chiste remitía a uno de los momentos más recordados de la televisión de los años 80.

Una pared en Chicago concentró rumores, cámaras y 30 millones de espectadores

La historia comenzó en el Hotel Lexington, en Chicago, un edificio que había funcionado como base de operaciones de Al Capone entre 1928 y 1932. Aunque el jefe mafioso había muerto en 1947, el lugar seguía rodeado de versiones sobre túneles, habitaciones ocultas y depósitos vinculados a sus negocios ilegales.

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Durante trabajos realizados en el edificio, apareció un espacio cerrado detrás de una pared de hormigón. El hallazgo llamó la atención de Tribune Entertainment, que convirtió la apertura del recinto en un programa especial de dos horas titulado The Mystery of Al Capone’s Vaults.

En la cronología del capítulo, esta tonada aparece antes de que el cuarteto alcance popularidad con “Bebé a bordo" (Captura de video)
En la cronología del capítulo, esta tonada aparece antes de que el cuarteto alcance popularidad con “Bebé a bordo" (Captura de video)

De acuerdo con Mental Floss, la señal distribuyó el especial a más de 180 estaciones de los Estados Unidos. Cerca de 30 millones de espectadores siguieron la transmisión, atraídos por la posibilidad de que detrás del muro hubiera dinero, armas, documentos o incluso restos humanos.

La producción llevó al lugar a especialistas forenses y agentes del Servicio de Impuestos Internos, ante la eventual aparición de bienes que pudieran estar vinculados con Capone. El programa también mostró equipos de exploración y sectores del subsuelo antes de llegar a la pared que separaba al conductor de la respuesta.

Rivera había trabajado en la cadena ABC y se había hecho conocido por abordar temas controvertidos. El especial representaba una oportunidad para relanzar su carrera, pero tenía un riesgo evidente: nadie podía garantizar que el recinto contuviera algo relevante.

La supuesta bóveda estaba vacía y dejó al conductor sin respuesta

Cuando los trabajadores derribaron el muro, el resultado fue muy distinto al que sugería la promoción. La habitación no contenía dinero, armas ni registros de la organización criminal. Solo había escombros, suciedad y algunas botellas antiguas.

Al final de la transmisión, Rivera reconoció la falta de hallazgos. “No encontramos los espacios huecos que creíamos que estaban aquí. Perdón”, dijo, según la reconstrucción de Mental Floss. Con tiempo todavía disponible al aire, el periodista cantó “Chicago” antes de despedirse.

El desenlace fue recibido como un fiasco. La expectativa de descubrir una cámara secreta de Al Capone había terminado con una habitación sin elementos de valor aparente. La prensa estadounidense convirtió rápidamente el episodio en un símbolo de las promesas excesivas de la televisión en vivo.

El verso de Homero refiere a Geraldo Rivera, quien encabezó el especial televisivo sobre la apertura de una supuesta bóveda de Al Capone (Captura de video)
El verso de Homero refiere a Geraldo Rivera, quien encabezó el especial televisivo sobre la apertura de una supuesta bóveda de Al Capone (Captura de video)

Sin embargo, los números mostraron otra cara del especial. La transmisión obtuvo un 35 % de participación en Nueva York y un 70 % en Chicago, de acuerdo con testimonios de ejecutivos y productores citados por el medio estadounidense. Ese indicador mide la proporción de televisores encendidos que seguían un programa en un momento determinado.

El fracaso de la búsqueda impulsó la carrera de Rivera

La falta de hallazgos no impidió que el programa resultara rentable. La masiva convocatoria confirmó el interés del público por una historia que combinaba el pasado de la mafia, una transmisión en vivo y la promesa de una revelación inesperada.

Al año siguiente, Tribune Entertainment lanzó Geraldo, el ciclo diario que consolidó la popularidad de Rivera en la televisión estadounidense. El especial de 1986 quedó asociado, desde entonces, a una contradicción: fue un fracaso como búsqueda de un tesoro, pero un éxito por el alcance de su audiencia.

Décadas más tarde, Los Simpson recuperaron aquel episodio en apenas unos segundos. Homero no explica quién era Rivera ni menciona el Hotel Lexington. La rima funciona como una broma musical, aunque detrás de ella permanece la historia de una transmisión que reunió a millones de personas para ver qué había tras una pared y encontró, finalmente, casi nada.

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