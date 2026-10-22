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Eduardo Feinmann, ganador del Martín Fierro de Radio 2026: “La libertad no la declamamos, la ejercemos”

El conductor de Alguien tiene que decirlo, de Radio Mitre, recibió la distinción de Aptra y destacó a sus competidores. Sus palabras

El periodista se impuso en su terna. Su discurso
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Eduardo Feinmann ganó el Martín Fierro de Radio 2026 a la labor periodística masculina por su trabajo al frente de Alguien tiene que decirlo, el ciclo matutino de Radio Mitre. El periodista se impuso en una terna que reunió a Alejandro Bercovich, Ernesto Tenembaum, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial.

La entrega formó parte de la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), que distinguió a las producciones y figuras de la radio argentina. Además de Feinmann, Alguien tiene que decirlo figuró entre los programas nominados en la categoría de periodístico matutino diario en AM.

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Martin Fierro - Escenario
Eduardo Feinmann recibió el Martín Fierro de Radio 2026 y agradeció a APTRA: “Compartir el premio con tanques periodísticos como son mis colegas de otros medios es realmente un honor”

Al subir al escenario, el periodista agradeció a Aptra y a quienes lo eligieron. También valoró la competencia con sus colegas: “Compartir el premio con tanques periodísticos como son mis colegas de otros medios es realmente un honor”, expresó.

Luego puso el foco en el equipo que realiza el programa cada mañana. Para explicar esa dinámica, recurrió a una frase de Lionel Messi sobre la importancia de sostener objetivos con un grupo unido. “Para tener grandes objetivos hay que tener un gran equipo y un equipo unido. Y eso es lo que es Mitre. Y eso es lo que es nuestro programa”, afirmó. En ese sentido, remarcó: “No es mi programa, es nuestro programa: Alguien tiene que decirlo”.

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El conductor definió al ciclo como un espacio centrado en el ejercicio periodístico. “Nosotros respiramos periodismo, porque eso es lo que hacemos”, señaló antes de defender la tarea cotidiana del equipo. “La libertad no la declamamos, la ejercemos todos los santos días durante cuatro horas. Hacemos eso, solamente eso: periodismo. Nada más que eso”. También enumeró “esfuerzo, trabajo y dedicación” como pilares de la labor del programa.

Martin Fierro - Ganadores
“La libertad no la declamamos, la ejercemos todos los santos días durante cuatro horas”, sostuvo el conductor tras recibir la estatuilla

En el cierre, agradeció a Jorge Porta, director artístico de Radio Mitre, por confiarle la primera mañana de la emisora. “Amo Mitre, respiro Mitre y Mitre es mi casa”, concluyó Feinmann ante los aplausos.

La terna de labor periodística masculina también estuvo integrada por Alejandro Bercovich, de Pasaron cosas en Radio Con Vos; Ernesto Tenembaum, de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? en la misma emisora; Gustavo Sylvestre, de Mañana Sylvestre en Radio 10, y Jorge Rial, de Argenzuela, también en Radio 10.

La ceremonia también tuvo un momento dedicado a Oscar González Oro, quien murió a los 74 años el 25 de septiembre en Punta del Este, Uruguay, ciudad donde residía desde hacía varios años. A menos de un mes de su fallecimiento, Aptra proyectó imágenes de su carrera, fragmentos de entrevistas y testimonios de colegas que compartieron años de aire con el conductor. Eduardo Feinmann fue el encargado de abrir el homenaje frente a un salón en silencio.

Martin Fierro - Ganadores
“Nosotros respiramos periodismo, porque eso es lo que hacemos”, afirmó Eduardo Feinmann durante su discurso de agradecimiento

Los periodistas habían compartido casi dos décadas en Radio 10, cinco horas diarias, además de cumpleaños, fiestas de fin de año y Navidades. “Daniel Hadad me llamó para tratar de hacer un pequeño homenaje al Negro Oro. Pensé qué difícil es, porque con el Negro estuvimos juntos 16 años, durante cinco horas, todos los santos días”, dijo.

El periodista recordó el vínculo que forjaron y el lugar que González Oro ocupó en la radio. “Pasamos juntos cumpleaños, fin de año, Navidades. Lloramos juntos, reímos juntos. Hay gente que pasa por la radio, hay gente que hace radio y hay gente como el Negro, que sentía la radio como nadie”, expresó.

Martin Fierro - Ganadores
Feinmann celebró la distinción y definió su vínculo con la emisora: “Amo Mitre, respiro Mitre y Mitre es mi casa”

Feinmann destacó además la personalidad y la voz del conductor fallecido. “El Negro te podía gustar o no gustar. Podías estar de acuerdo con él o no. Lo podías odiar o lo podías amar. No había un término medio. Ahora, desapercibido no pasaba”, sostuvo. También evocó su relación con la música al aire y remarcó que su voz era “realmente inconfundible”.

Tras sus palabras, la pantalla mostró escenas de González Oro en estudios de radio y televisión, en conversaciones con columnistas, presentando noticias, cantando y compartiendo risas con sus compañeros. “Con el Negro, durante más de 16 años fuimos familia. Familia”, afirmó Feinmann antes de cerrar: “Querido Negro, difícil es hablar de vos en pasado. Gracias. Te recordamos de esta manera”.

Crédito: RSFotos

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