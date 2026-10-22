ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 22 de octubre de 2026

Los jubilados y pensionados con documentos terminados en 9 que perciben hasta un haber mínimo cobran este jueves 22 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita este jueves 22 de octubre con el calendario de pagos del mes. Para titulares con determinadas terminaciones de DNI, la jornada contempla el pago de jubilaciones mínimas y asignaciones.

En octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSES aumentan 1,66%, de acuerdo con la variación del índice de inflación. La actualización fue establecida por las resoluciones 284/2026, para los haberes previsionales, y 283/2026, para las asignaciones familiares.

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Quiénes cobran hoy, 22 de octubre de 2026

La Asignación Universal por Hijo acredita el 80% mensual y retiene el resto hasta cumplir requisitos sanitarios y escolares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Este jueves cobran sus haberes los jubilados y pensionados cuyos documentos terminan en 9 y que perciben hasta un haber mínimo. Vale destacar que la jubilación mínima es de $435.662,86 y que, con el bono extraordinario de $70.000, alcanza los $505.662,86.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

También cobran hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 9. Es la última fecha prevista para estas prestaciones dentro del cronograma de octubre.

El valor general de la AUH asciende a $156.588. Sin embargo, ANSES retiene el 20 % mensual hasta que los titulares presenten la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores a cargo. Por ese motivo, el importe acreditado cada mes es menor al valor total de la prestación.

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En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, los montos dependen del ingreso del grupo familiar y de la zona de residencia. Para el primer tramo de ingresos, el beneficio llega a $78.304 por hijo.

Asignación por Embarazo

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSES aumentan un 1,66 % en octubre según el índice de inflación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) se acredita este jueves para las beneficiarias cuyos DNI finalizan en 8. El monto general de la prestación es de $156.588. Al igual que ocurre con la AUH, ANSES liquida mensualmente el 80 % y reserva el 20 % restante hasta que la titular cumpla con los requisitos documentales y sanitarios exigidos para percibir la totalidad del beneficio.

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Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con documentos terminados en 0 y 1 cobran este 22 de octubre. La prestación tiene un piso de $ 191.900 y un tope de $383.800, aunque el importe final se determina en forma individual según los salarios previos y los aportes registrados antes de la desvinculación laboral.

Asignación por Maternidad y pagos únicos

La Asignación por Maternidad se encuentra disponible para todas las terminaciones de DNI desde el 14 de octubre y hasta el 10 de noviembre. El importe equivale a la remuneración de la trabajadora durante la licencia, por lo que varía según cada caso.

A su vez, las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio tienen un período de cobro abierto. La primera quincena se abona desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre, mientras que la segunda estará disponible desde el 22 de octubre hasta la misma fecha de noviembre, sin distinción por el número de documento.

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De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

El ingreso total de la jubilación mínima asciende a $ 505.748,51 en octubre con la incorporación del bono de $ 70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174,85 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó en $ 348.598,81.

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Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $ 199.335,05. Este componente integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general.

De cuánto son las asignaciones en octubre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.

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Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $78.304 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

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