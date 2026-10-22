Las tres discusiones urgentes que crisparon a la mesa política mientras Milei se desvelaba por su imagen internacional

La última reunión de la mesa política

Guardar

Mientras en Madrid Javier Milei se obsesionaba por desmentir las versiones sobre un desplante del líder de Vox, Santiago Abascal; mientras los encargados de la cuenta oficial de la Presidencia se ocupaban de subir, con la mejor calidad posible (lo postearon dos veces), el registro de su videollamada con el ultraderechista español; mientras el canciller Pablo Quirno, desde allá, chicaneaba a periodistas en redes para que nada empañara el viaje del jefe de Estado como profeta ultraliberal; acá, en Buenos Aires, la cúpula del Gobierno resignaba algunas banderas de su batalla cultural doméstica.

En Diputados, La Libertad Avanza (LLA) anoche dejó que la oposición interviniera con cambios el dictamen de Discapacidad dando origen a un proyecto de amplio consenso, muy semejante a la Emergencia que alguna vez Milei vetó. El oficialismo dirá que ganó la jornada porque se votó un dictamen de su autoría. Pero todos notaron que las concesiones fueron tales que la iniciativa cosechó los votos del peronismo. Desde los catamarqueños hasta Máximo Kirchner.

PUBLICIDAD

Fue evidente que se votó un proyecto a contramano de lo que quería el Ministerio de Economía, nada más y nada menos que por su costo fiscal. No solo eso: un rato antes, el oficialismo y la oposición votaron juntos la reposición de la Ley de Tierras que pone topes a la extranjerización, algo que meses atrás parecía impensado.

“El de Discapacidad fue un dictamen propio, de impacto fiscal más moderado que la emergencia y así cerramos el tema”, dijeron en Balcarce 50. Un diputado libertario se consoló: “Muestra que nuestro dictamen era bueno”. Pero un colaborador oficial se sinceró: “Y…todo esto es producto del quilombo del Gobierno”.

PUBLICIDAD

El oficialismo logró obtener la media sanción del proyecto de Discapacidad

Karina Milei, que siempre escoltó a su hermano por el mundo, esta semana resignó el viaje a España para ocuparse de la cuestión doméstica. Anoche estuvo en la Cámara baja. La decisión de la hermanísima habla del apremio y la sensibilidad de los tiempos que corren.

Al Gobierno lo presionan el calendario y los mercados. La escalada del riesgo país, además de absorber las turbulencias internacionales y la suba de tasas en Estados Unidos, hablan de un componente netamente argentino, distinto al de otras economías emergentes: es la señal de que el mercado empezó a ponerle precio a la incertidumbre de 2027 y a dudar de la continuidad del modelo actual.

PUBLICIDAD

Esa presión creciente fue el marco, esta semana, de una reunión de mesa política mucho más caldeada que de costumbre. Hubo fuego cruzado y verdades incómodas. “Nos hicimos los planteos de siempre pero con mucha más contundencia”, reconoció un miembro del cónclave.

Tres discusiones

Las principales figuras del Gobierno profundizaron las tres discusiones que se mencionan a continuación.

El timing de los acuerdos políticos.

Luis Caputo viene evitando todo lo posible marcarle la cancha al ala política, pero este martes, en Casa Rosada, se lo dijo con todas las letras. “Lo que importa es la economía, hay que cerrar los acuerdos políticos”, transmitió. Patricia Bullrich le reprochó a Martín Menem sus últimas declaraciones públicas porque no brinda confianza y se muestra como “mal pagador” con los gobernadores. El titular de Diputados, por su parte, pidió “tener agendas programáticas similares” antes de cerrar pactos electorales.

PUBLICIDAD

La mesa política se reunió el martes para abordar tres ejes clave

Menem le respondió que no quiso ahuyentar la posibilidad de un acuerdo político. Pero lo cierto es que tanto él como “Lule” Menem creen que apurar los pactos electorales hace que La Libertad Avanza (LLA) se “regale” a los aliados con lugares en las listas que pueden afectar el músculo violeta en el Congreso post 2027.

Mucho más importante fue la postura de Karina Milei durante la reunión. La hermana del Presidente, que tiene la última palabra sobre el factor político, advirtió que, en las tratativas finas, los gobernadores se suben el precio y piden demasiado. Y que es eso lo que demora las negociaciones. De todas formas, emplazó a acelerar los acuerdos. “Ella le dio su anuencia al Colo (Diego Santilli) para avanzar con gobernadores, con PRO y con la UCR”, dijo una alta fuente oficial a Infobae.

PUBLICIDAD

La necesidad (o no) de tomar medidas de reactivación.

Apenas salió de la reunión de mesa política, Patricia Bullrich reclamó, otra vez, una “economía más holgada para la gente”. La senadora cree que se podrían tomar medidas para reactivar sin impacto fiscal. Aunque no saca afuera los trapitos al sol, Diego Santilli coincide.

Pero el tándem Milei-Caputo no está dispuesto a ceder en el plano económico. Cree que no existen medidas sin impacto en las cuentas públicas y que, por lo tanto, cualquier movimiento puede pervertir el modelo. “Javier cree que el plan platita es de cagón. Que no nos asegura ganar y que no le funcionó ni a Macri, ni a Massa ni a Lula. Es por la disciplina fiscal que nos apoyan”, dijeron cerca del Presidente.

PUBLICIDAD

El ministro de Economía ayer trató de poner en valor que los salarios del sector privado registrado le ganaron a la inflación por tercer mes consecutivo, retomando el nivel de enero.

El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores)

El otro dato de la jornada fue que la economía creció 0,1% en agosto y quedó al borde de una recesión técnica, porque el rebote es mínimo para compensar los meses previos.

En la Casa Rosada creen que todavía falta ver los resultados de los créditos que se lanzaron en agosto y el impacto de las obras de los corredores viales. Un consultor que trabaja cerca de grandes empresarios del rubro se sinceró: “Las empresas concesionarias primero van a recaudar vía peaje y recién después van a hacer la inversión. Faltan muchos meses para que se mueva la obra pública”. Mientras tanto, un diputado oficialista admitió: “El plan ya no es subir como pedo de buzo. Es llegar con aire y polarizar con el kirchnerismo”.

PUBLICIDAD

Los proyectos de ley con costo fiscal.

La otra discusión que sobrevoló a la mesa política del martes estuvo vinculada, justamente, al proyecto de ley de discapacidad impulsado por LLA que se votó en el Congreso. El ministro de Economía y Santiago Caputo, que tiene incidencia sobre la secretaria Legal y Técnica, dejaron en claro que no estaban de acuerdo con la iniciativa oficial.

Tampoco el ministro de Salud, Mario Lugones, ve con buenos ojos la media sanción de la ley por el impacto en las cajas de las obras sociales y prepagas.

Los Caputo creen que se están entregando demasiadas banderas en las negociaciones parlamentarias. Y eso los lleva al punto número uno: el razonamiento de ese sector es que, si se blindaran los acuerdos políticos con los aliados, LLA no se desgajaría en cada discusión legislativa.

PUBLICIDAD

“Se va a ir detrás de la iniciativa del oficialismo”, aseguraron, a regañadientes, en la Casa Rosada. Deslizaron así que no habría veto presidencial a discapacidad.

“Una decisión de ese calibre sería una afrenta para Martin. Fue un tema delicado que se trabajó con los aliados. Fue el mal menor”, dijeron cerca de Menem. Todavía falta mucho para la implementación del proyecto de Discapacidad. Falta la media sanción del Senado. Falta modificar el proyecto de Presupuesto (que en su capítulo sexto desfinancia al sistema). Y falta que el Poder Ejecutivo reglamente y ejecute efectivamente las partidas.

Batalla cultural

Mientras estos debates gruesos se dirimen en la plana mayor del Gobierno, Milei sigue enfrascado en sus cruzadas ideológicas. Tanto las internacionales como las locales.

Cuando el jefe de Estado insulta y afirma con voz burlona que es mentira que muchos argentinos no llegan a fin de mes porque nadie puede estar sin comer ni beber durante diez días sin perecer, no sólo está apelando a una literalidad absurda (la dificultad para cubrir los gastos como sinónimo de muerte por inanición). También deja traslucir que no ve un problema y, por ende, que no tiene previsto hacer nada para reactivar la economía o para recomponer ingresos. Para el Presidente, no hay que buscar soluciones, solo desmontar operaciones.

El Gobierno nacional descartó aplicar medidas de reactivación económica para evitar desvíos en el equilibrio fiscal

Nadie explicó mejor la expresión figurada “no llegar a fin de mes” que Lilia Lemoine, la soldado más fiel de Milei, línea fundadora. “Todo adulto argentino (salvo Máximo Kirchner) sabe qué significa que un mes no puedas pagar la luz o que no llegues a cubrir la tarjeta o no te alcance para darte los gustos”, tuiteó y dio cuenta, así, de una emocionalidad social a la que el Presidente le responde con economicismo extremo.

Con la nueva polémica presidencial, Bullrich se exasperó y volvió a mover el avispero. La senadora confirmó, como sospechaba, que su conversación con el jefe de Estado en Olivos de hace trece días cayó en saco roto. De aquel encuentro en la quinta presidencial había surgido la idea de tomar medidas quirúrgicas sin pervertir la disciplina fiscal. En el brainstorming de ideas -que evidentemente no prendieron- surgió la posibilidad de bajar retenciones a las exportaciones y de arancelar las importaciones de China, una opción que podría presentarse como coherente con el alineamiento geopolítico con Donald Trump.

“¿Vos viste alguna medida nueva? No va a pasar”, dijo a Infobae una alta fuente de la Casa Rosada.

El martes, en una entrevista en TN, Bullrich dijo que está “preparada” para ser presidenta, solo que “ahora” (ya) no está en esa carrera. Un referente de su tribu la tradujo: “Ella ve que Javier pierde capacidad para reelegir. Entonces se muestra como la reserva estratégica para 2027 y vuelve a abrir la puerta para ser candidata”.

Sprint final para las PASO

En el contexto actual, la suspensión de las PASO se volvió completamente imprescindible para el Gobierno. Ya no se trata solo un cambio de reglas de juego electorales para inclinar la cancha a favor de la reelección de Milei. Hoy suspender las PASO es señal de un acuerdo de gobernabilidad que puede bañar de certidumbre al proyecto mileísta y sus chances de reelección. Es un mensaje a los mercados.

El oficialismo fijó fines de octubre como plazo límite para consensuar la suspensión de las elecciones primarias en el Congreso

Un ladero de Karina Milei aseguró que la última semana de octubre es la fecha límite para juntar los votos y aclarar el panorama, de mínima, en la comisión de Asuntos Constitucionales donde está la reforma electoral. “En estas horas se están haciendo reuniones clave, el Colo es optimista”, reconoció.

La mira está en los gobernadores radicales. A la UCR le interesa renovar sus escaños en el Senado para evitar la extinción del bloque. También es clave la interlocución con el jefe del bloque de PRO en la Cámara alta, el misionero Martín Goerling, que se siente marginado del armado oficialista en Misiones.

Esta semana se dio otra cumbre entre LLA y los representantes de PRO, sin mayores avances. Los libertarios apuntaron contra los amarillos porque la pelea entre los primos Mauricio y Jorge Macri no aclara el panorama en la Ciudad, que es la llave para una alianza nacional.

Tras la reunión de la mesa política, se realizó una nueva cumbre LLA-PRO

Cerca del ex presidente transmiten: “Lo de Mauricio y Jorge ya es irreconciliable”. ¿Es una manera de trabar todas las negociaciones?

Hay libertarios que creen que es momento de cambiar de hipótesis de trabajo. “Si cerramos con los territoriales, que son (Rogelio) Frigerio, (Nacho) Torres y Jorge Macri y además hacemos un acuerdo con Cristian Ritondo… ¿Para qué necesitamos a Mauricio?”, dijo un colaborador del ala política. Quienes hablan por Karina Milei aseguran que ella todavía quiere que el pacto se selle con el ex mandatario. “Para una coalición de partidos se necesita la firma de Mauricio , que es el titular del PRO”, patean la pelota cerca de la secretaria General.

Los acuerdos políticos que busca la Casa Rosada dependen de que el Gobierno ofrezca un marco de confianza y de una serie de compromisos electorales que recién se verificarán cuando llegue el cierre de listas, el año que viene.

“Lule” Menem, no obstante, tiene activa una lista de potenciales candidatos a gobernador en buena parte de las provincias. Segun pudo reconstruir Infobae de fuentes al tanto del armado territorial se apuntalan como candidatos a gobernador: en Formosa, Atilio Basualdo; en Misiones, Diego Hartfield (o Adrián Núñez), en Neuquén, Nadia Márquez, en Río Negro, Enzo Fullone (Aníbal Tortoriello bajó sus acciones), en La Pampa, Adrián Ravier, en Santa Cruz, Jairo Guzmán. En La Rioja madura la idea de que Martín Menem no jugará y buscará un delegado. En Mendoza, además de estar pendiente la letra fina del acuerdo con el gobernador Alfredo Cornejo, LLA tiene que definir si bendice a Luis Petri (mal visto por los Menem) o a Facundo Correa Llanos.

Santa Fe es un caso peculiar: hay un gran entendimiento con el gobernador Maximiliano Pullaro, y LLA podría jugar a media máquina con Marcos Peyrano. En Chaco, Chubut, San Juan, Jujuy, San Luis y Entre Ríos habría acuerdo con los gobernadores. Salta es una de las grandes dudas: la senadora Emilia Orozco no quiere postularse y está por verse un acuerdo con Sáenz.

“Temas religiosos confrontativos”

La otra duda de las listas es si habrá casilleros para los influencers de Las Fuerzas del Cielo. Subidos a la defensa de los valores de Occidente, no sólo alimentaron con fake news la teoría de que el vandalismo y la violencia en Europa se explica por la inmigración musulmana. Con cada tuit pusieron en evidencia que la conducción de LLA hoy esta en manos de los Menem y que (alguno de ellos) profesan el islam.

Los riojanos no reaccionaron hasta ayer. Martin Menem compartió un tuit de Alberto Benegas Lynch (h.) que advirtió que “alimenta llamaradas fanáticas hacer temas religiosos confrontativos”. Daniel Parisini (Gordo Dan) -que lo estaba esperando- no tardó en responder. “Dale… ahí dejamos de hablar de lo que está haciendo el islam en Europa. Me chupan un huevo todos ustedes del primero al último, incluyendo al del retuit”, lanzó con alusión al titular de Diputados.

El mensaje de Daniel Parisini

Agustín Romo tampoco se quedó callado. “Para algunos el gran pecado que nosotros cometimos fue pensar igual que el Presidente y distinto a ellos”, dijo.

Por si faltaba algo, Petri -que cree que los riojanos le obstaculizan su carrera electoral-, anoche aprovechó para hacer un encendido discurso contra el islam en el recinto de Diputados frente a un Martín Menem que hacía gestos de disgusto.

Hasta ayer, Milei estuvo enfrascado en consolidarse como un emblema de la polarización planetaria. Hoy, cuando regrese a la realidad doméstica, descubrirá, una vez más, que hay demasiados problemas internos sin saldar.