Los desopilantes videos de Franco Colapinto cabalgando que causaron furor en las redes sociales: “El gaucho salvaje”

Franco Colapinto cabalgando en un rancho en Austin en la previa al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Guardar

Franco Colapinto cambió el volante por las riendas en un rancho de Austin durante la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en una actividad que Alpine compartió a través de sus redes sociales mediante tres videos y una fotografía. El bonaerense dejó por unas horas la exigencia del Circuito de las Américas para reencontrarse con una afición que lo acompaña desde la infancia.

“Hola a todos. Estamos acá en Austin, Texas, en un rancho muy lindo. Otra vez viviendo una gran experiencia, montando a caballo por primera vez acá en Austin. Estoy muy entusiasmado”, contó el corredor bonaerense frente a cámara mientras recorría el predio texano.

PUBLICIDAD

El pilarense de 23 años mantiene un vínculo con el campo y los equinos desde pequeño, una actividad que practicaba en sus tardes libres antes de volcarse de lleno al automovilismo. Incluso cuando visita la casa de su padre, Aníbal, en San Andrés de Giles suele disfrutar de la cabalgata.

Franco Colapinto en un rancho en Austin en la previa al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

La cuenta oficial del equipo francés acompañó las imágenes con un mensaje en tono de broma vinculado a la jerga técnica de la F1: “Estamos probando un tipo diferente de caballos de fuerza antes de empezar el fin de semana. La estamos pasando muy bien”. El propio Colapinto retomó esa idea en sus declaraciones, al señalar que estaba “probando un diferente caballo de fuerza (HP) este fin de semana” en clave de humor.

PUBLICIDAD

El momento más distendido del video llegó cuando el piloto presentó al animal que lo acompañó durante el recorrido, llamado Smoke. “Hola, Smoke. Saludá a la cámara”, le dijo antes de alentarlo a seguir avanzando por el predio: “¡Vamos, Smoke, vamos! ¡Listo, vamos!”.

Los videos generaron las reacciones de los fanáticos con divertidos comentarios en los posteos del team de Enstone. Desde “vaquero”, “gaucho salvaje”, “más gaucho que nunca”, “modo vaquero activado” u otro usuario jugó con el tema de la serie El Zorro: “En su corcel, cuando sale la Luna....” . También hubo variados mensajes de aliento luego del video que publicó el piloto hace una semana, pidiéndole a sus seguidores que terminen con el hate (odio) hacia otros pilotos, su equipo y sus integrantes, un panorama del que advirtió que “no me ayudan, ni a mí ni a mi futuro”.

PUBLICIDAD

Franco Colapinto en un rancho en Austin en la previa al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Tras la experiencia en el rancho, Colapinto deberá concentrarse nuevamente en la actividad deportiva de cara a la 18ª fecha de la temporada. El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas, un trazado de 5.513 metros con 20 curvas que exigirá precisión durante las 56 vueltas programadas para la carrera del domingo.

El fin de semana de competencia comenzará este viernes con las sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con la clasificación y culminará el domingo con la carrera, sin formato sprint en esta oportunidad.

Franco Colapinto cabalgando en un rancho en Austin en la previa al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Antes de su llegada a Austin, Colapinto había manifestado su expectativa por esta instancia de la temporada. “Estoy deseando volver a correr en Austin y comenzar una de las triples fechas más divertidas del año. Manejar en Texas, Ciudad de México y San Pablo es increíble para mí, porque puedo disfrutar del apoyo de muchos aficionados que están más cerca de casa”, expresó.

PUBLICIDAD

El paseo a caballo se produjo en un contexto en el que Colapinto busca dejar atrás las últimas actuaciones de su escudería, que no logró los resultados esperados y dijo que “fue su peor triplete en su carrera”.

El argentino, que forma parte del equipo Alpine desde enero de 2025, apunta a recuperar protagonismo en la recta final de la temporada, que incluye las citas de Austin, México y Brasil antes del cierre del campeonato.

Franco Colapinto brindó un show en un rancho texano (@AlpineF1Team)