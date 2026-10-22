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Trump descartó negociaciones de paz con Irán, pero aseguró que la guerra en Medio Oriente tendrá una resolución “muy pronto”

“La mayoría de la gente parece pensar que será después de las elecciones, y ya veremos qué pasa”, respondió el presidente estadounidense sobre una posible resolución del “pequeño conflicto” en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el jardín sur (South Lawn) mientras regresa a la Casa Blanca tras un viaje a Carolina del Sur, en Washington D. C., Estados Unidos, el 21 de octubre de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por el jardín sur (South Lawn) mientras regresa a la Casa Blanca tras un viaje a Carolina del Sur, en Washington D. C., Estados Unidos, el 21 de octubre de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington no negocia actualmente con el régimen de Irán un acuerdo de paz, aunque anticipó que habrá una resolución “muy pronto” de la guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de enero de 2026.

El mandatario calificó al conflicto como “un pequeño conflicto con el país persa y aseguró que Estados Unidos obtiene resultados favorables frente a Teherán tanto militar como financieramente. Consultado sobre la continuidad de las conversaciones con las autoridades iraníes, el jefe de Estado respondió: “No, creo que no estamos negociando con ellos; vamos a llegar a un acuerdo de una forma u otra. Sucederá muy pronto”.

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Trump añadió que “la mayoría de la gente” parece considerar que un desenlace de la guerra llegará después de las elecciones de mitad de término, las cuales se celebrarán el próximo 3 de noviembre. “La mayoría de la gente parece pensar que será después de las elecciones, y ya veremos qué pasa”, señaló.

El presidente destacó las acciones de su administración frente a Irán. “Pero debo decir que lo que hemos hecho con Irán es asombroso”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace gestos durante un mitin en apoyo a la candidata republicana al Senado, Darline Graham, de cara a las elecciones de mitad de mandato (REUTERS/Umit Bektas)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace gestos durante un mitin en apoyo a la candidata republicana al Senado, Darline Graham, de cara a las elecciones de mitad de mandato (REUTERS/Umit Bektas)

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán mantiene contactos indirectos e ininterrumpidos con Estados Unidos, a través de Pakistán y Qatar, para buscar una salida a la guerra.

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El canciller iraní señaló que las conversaciones incluyen un plan de siete días que Teherán presentó en septiembre para reabrir el estrecho de Ormuz. La propuesta contempla el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones contra las exportaciones petroleras iraníes, el cese de los combates en todos los frentes y la liberación de fondos iraníes congelados en el exterior.

“Nuestras negociaciones con la parte estadounidense, a través de países intermediarios como Pakistán y Qatar, continúan sin interrupción”, declaró Araghchi en una entrevista con la cadena iraquí Al-Akhbariya, citada por la agencia estatal IRNA.

De acuerdo con Araghchi, Ormuz debía recuperar su plena operatividad el sexto día del período previsto. “Los estadounidenses nos informaron que están de acuerdo con estas condiciones, pero desean añadir algunas cláusulas más”, afirmó.

El ministro no precisó las condiciones adicionales reclamadas por Washington. Sostuvo que Irán está dispuesto a abordar otros asuntos una vez que las partes cumplan los términos iniciales del acuerdo. “En la etapa final de las negociaciones, se podrá debatir cualquier cuestión o problema que plantee cualquiera de las partes y alcanzar un acuerdo definitivo”, manifestó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en Bagdad, Irak, el 17 de octubre de 2026 (REUTERS/Ahmed Saad)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en Bagdad, Irak, el 17 de octubre de 2026 (REUTERS/Ahmed Saad)

En un nuevo revés para Teherán, Washington sancionó el miércoles a cinco personas, cuatro empresas y nueve buques por su presunta participación en redes que facilitaron la venta y el transporte de petróleo, productos petroquímicos y acero de Irán, según informó el Departamento del Tesoro.

La medida, aplicada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), forma parte de la campaña estadounidense para limitar los ingresos de las autoridades iraníes y obstaculizar el uso de una flota clandestina para eludir restricciones internacionales.

Entre los sancionados figuran los panameños Pedro Ortega Jones y Roberto Ortega Jones, además de los greco-panameños Ioanis Karnakis Kosmas, Konstantinos Karnakis Kosmas y Sofianos Karnakis Kosmas.

El paquete incluye a la firma legal Karnakis and Karnakis, con presencia en Panamá y Grecia; la naviera Roxette Maritime Shipping and Trading; la empresa Amigoz Singapur; y Whales Shipping Line, con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El Tesoro señaló que Karnakis and Karnakis creó durante años sociedades ficticias para ocultar a los propietarios reales de embarcaciones que trasladaban productos iraníes. Según Washington, la firma participó en la arquitectura corporativa de empresas vinculadas con cargamentos de petróleo, gas licuado, productos petroquímicos y acero.

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 6 de octubre de 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA/West Asia News Agency vía REUTERS)
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 6 de octubre de 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA/West Asia News Agency vía REUTERS)

La OFAC indicó que estas estructuras sirvieron de fachada para redes que comercializaron millones de barriles de crudo iraní en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds y de los rebeldes hutíes de Yemen.

Las sanciones también alcanzan a nueve embarcaciones. Siete navegan bajo bandera panameña y dos bajo bandera de Emiratos Árabes Unidos. Entre los buques incluidos están Anemos, Gloris, Pride, Destiny, Flamingo 1, Harmony y Prince, relacionados con Roxette Maritime Shipping and Trading.

El Departamento del Tesoro afirmó que las sanciones buscan “privar al régimen iraní de los fondos necesarios para atacar a los estadounidenses y a nuestros aliados”, al impedir el traslado de petróleo y productos petroquímicos mediante redes marítimas destinadas a evadir las medidas de Estados Unidos.

(Con información de Europa Press)

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