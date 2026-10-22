Steve Nash, con Infobae: el legado de Manu Ginóbili en la NBA y la revancha que le gustaría tener con Lionel Messi

Steve Nash explicó en diálogo con Infobae la importancia de Manu Ginóbili y la Generación Dorada en la NBA

Guardar

Steve Nash ubicó a Manu Ginóbili entre las figuras que cambiaron la percepción de los jugadores internacionales en la NBA. El ex base canadiense, dos veces elegido Jugador Más Valioso de la liga, destacó la competitividad, la inteligencia y la capacidad técnica del bahiense durante en el lanzamiento de la programación de Amazon Prime Video para esta temporada de la NBA, en un evento denominado Art of basketball en Nueva York.

En una rueda de prensa a la que accedió Infobae, la leyenda de los Phoenix Suns también se refirió a la Generación Dorada del básquet argentino y a su vínculo con el fútbol desde su condición de propietario de los Vancouver Whitecaps. El dirigente expresó su deseo de una revancha ante el Inter Miami de Lionel Messi, que derrotó al equipo canadiense por 3-1 en la final de la MLS Cup 2025.

PUBLICIDAD

“Manu es una leyenda de este deporte”, respondió Nash ante la consulta de este medio sobre el impacto de Ginóbili en la NBA. “Fue campeón y uno de los mejores jugadores internacionales que tuvimos. Era increíblemente competitivo, habilidoso, inteligente y tenaz”

La declaración puso el foco en la trayectoria de Ginóbili, quien construyó una carrera de 16 temporadas en San Antonio Spurs, con cuatro títulos de la NBA. El argentino ingresó al Salón de la Fama del Básquet en 2022, luego de una carrera que también incluyó una medalla de oro olímpica, un campeonato de la Euroliga y títulos en Italia y Argentina.

PUBLICIDAD

Steve Nash, dentro del evento Art of Basketball, analizó el impacto de Manu Ginóbili y la Generación Dorada en la NBA

Para Nash, el aporte del ex escolta trascendió las estadísticas y los trofeos. El canadiense remarcó que Ginóbili combinó recursos técnicos con una competitividad que lo distinguió en los partidos de mayor exigencia. “Dejó un gran legado en la NBA”, insistió al describir al ex jugador argentino.

La conversación derivó hacia la selección argentina que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y que tuvo entre sus referentes a Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Pablo Prigioni y Juan Ignacio Sánchez, entre otros.

Nash sostuvo que aquella camada tuvo consecuencias visibles para el básquet internacional. “Tuvieron un gran impacto. Ganaron medallas al máximo nivel, formaron a muchos jugadores de calidad para la NBA y mostraron una manera de jugar en equipo”, señaló.

PUBLICIDAD

El ex base de Phoenix Suns y Dallas Mavericks destacó la identidad colectiva del seleccionado argentino. “La tenacidad, la camaradería y la conexión que tenían. Era un equipo impresionante, capaz de jugar en ambos costados de la cancha. Tenía ese espíritu argentino”, afirmó.

La generación que dirigió Rubén Magnano alcanzó un lugar central en la historia olímpica al vencer a Estados Unidos en las semifinales de Atenas 2004 y a Italia en la definición por la medalla dorada. El equipo también obtuvo la medalla plateada en el Mundial de Indianápolis 2002 y el bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

PUBLICIDAD

Nash vinculó esos resultados con las carreras que varios integrantes desarrollaron fuera de la selección. “Creo que dejaron un gran legado a nivel internacional, y también lo hicieron todos esos muchachos en sus trayectorias en clubes”, dijo sobre un grupo que amplió la presencia de jugadores argentinos en las principales ligas del mundo.

Steve Nash marcó una era en los Phoenix Sun

Fuera del básquet, Nash integra el grupo propietario de los Vancouver Whitecaps, franquicia que en diciembre de 2025 disputó la final de la MLS Cup ante Inter Miami. El equipo de Messi se impuso 3-1, en un encuentro que tuvo un desarrollo más parejo de lo que reflejó el marcador final.

PUBLICIDAD

El canadiense recordó que Vancouver llegó a igualar 1-1 y tuvo oportunidades para inclinar el resultado. “Nos encantaría una revancha. Con el partido 1-1 dominábamos, pegamos tres veces en el poste, dos en los palos y una en el travesaño”, relató.

“Cuando esas situaciones no entraron, sentís que después puede pasar cualquier cosa. Messi dio dos asistencias y el partido se terminó”, agregó Nash.

La derrota dejó a los Whitecaps sin el título, aunque Nash valoró el significado de competir contra un equipo liderado por el capitán de la selección argentina. “Jugar y enfrentarse al mejor jugador de todos los tiempos fue un honor enorme para nuestro club, nuestros futbolistas y nuestros aficionados”, expresó.

PUBLICIDAD

Messi aportó dos asistencias en la victoria de Inter Miami y fue elegido Jugador Más Valioso de aquella final. Nash sostuvo que el argentino mantenía un nivel que lo ubicaba otra vez entre los candidatos a los principales reconocimientos individuales de la liga. “Está teniendo otro año digno de un MVP. Ojalá podamos enfrentarlos en otra final”, planteó.

Nash también expresó su admiración por la carrera de Messi. Lo definió como su futbolista favorito y trazó un paralelismo entre el privilegio de competir al máximo nivel y la posibilidad de observar durante dos décadas a un jugador fuera de escala. “Es mi jugador favorito de todos los tiempos. Creo que es el mejor futbolista que hemos visto”, afirmó. “Casi no puedo creer el honor y el placer que fue verlo jugar durante los últimos 20 años”.

PUBLICIDAD

Steve Nash en plena batalla por el balón con Manu Ginóbilo (Grosby)

El ex entrenador de Brooklyn Nets señaló que el retiro del argentino dejará una ausencia en el deporte, aunque destacó el archivo que queda de su carrera. “Lo vamos a extrañar mucho como jugador. Por suerte, están todos esos recuerdos y los videos que podremos mostrarles a nuestros hijos y a los hijos de ellos, para contarles la historia del gran Lionel Messi”, concluyó.

El canadiense, que como basquetbolista formó parte de una generación que internacionalizó aún más a la NBA, analizó el fenómeno que atraviesa la competencia en las últimas temporadas, donde el premio al Jugador Más Valioso fue conquistado por deportistas que no son estadounidenses. El griego Giannis Antetokounmpo lo ganó en dos oportunidades, el serbio Nikola Jokic en tres, el camerunés Joel Embiid una vez y las últimas dos estatuillas fueron para el canadiense Shai Gilgeous-Alexander.

PUBLICIDAD

“Durante los últimos siete, ocho, nueve años, el MVP ha sido un jugador extranjero . Así que creo que el juego se ha vuelto tan global... Ha habido tanto talento. Diferentes regiones tienen diferentes ciclos en los que son tremendos . Creo que hemos visto un juego que seguirá creciendo a nivel mundial y que amará a los jugadores, y el talento viene de todas partes”, manifestó.

Justamente, al ser consultado sobre si Shai Gilgeous-Alexander, estrella de los Oklahoma City Thunder, podría ganarlo por tercer año seguido, expresó: “La gente también se cansa de él. Así que sería muy, muy difícil que ganara por tercer año seguido. Pero eso no le resta mérito a lo que ha logrado ni a lo que seguirá logrando este año. No hay razón para pensar que no vaya a seguir mejorando”. Y luego, añadió: “Es simplemente un jugador increíble, uno de los mejores que tenemos, sin duda. Y creo que también estarán con ganas de revancha después de un verano decepcionante en el que probablemente no jugaron a su mejor nivel, tuvieron demasiadas lesiones y no lograron llegar a la final”.

Otro tema que ahondó la charla fue el desembarco de LeBron James a los Philadelphia 76ers y sus posibilidades de obtener un anillo: “Ojalá estén más sanos de lo que estaban los Nets. Creo que, si todos están sanos, tienen los ingredientes para armar una ofensiva increíble. Tienen un poco de todo. Tienen a LeBron, que puede coordinar todo y cuenta con toda esa experiencia. Tienes a Joel Embiid y su experiencia, y Tyrese Maxey se está convirtiendo en uno de los mejores bases de la liga. Este es como un escenario de ensueño para que LeBron elija sus momentos. Cómo quiere moldear, impulsar y mejorar a este equipo. Así que, sin duda, el cielo es el límite para ellos en ataque”.