Con Ferro como gran protagonista, se definen los ascensos y descensos del fútbol argentino: todo lo que hay que saber

Ferro Carril Oeste quedó a un paso de jugar la definición por el ascenso a Primera

Guardar

Al igual que sucede con la Primera División, las categorías de ascenso en el fútbol argentino están en etapa de definición. Son varios los equipos que sueñan con lograr subir, y entre ellos, se destaca la posibilidad de que Ferro Carril Oeste llegue a la final de la Primera Nacional con el objetivo de volver tras más de 26 años de ausencia.

A continuación, un análisis del escenario de cada una de las divisionales y cómo están las instancias definitorias en la lucha por ser campeón o evitar el descenso.

PUBLICIDAD

PRIMERA NACIONAL (RESTAN 2 FECHAS)

• Final por el primer ascenso

Ferro (65 puntos) tiene entre sus manos la chance de asegurarse hasta con una derrota disputar el duelo por el salto a la Liga Profesional, ya que le saca cinco unidades a su escolta (Godoy Cruz, 60) en la Zona A. Recibirá a Chaco For Ever este sábado y visitará a Acassuso el fin de semana siguiente.

En la Zona B, la disputa es más amplia: Tristán Suárez (62), Temperley (60), Gimnasia de Jujuy (58) y Atlanta (58) son los que tienen chances matemáticas. El detalle clave es que la Fecha 35 tendrá a los Bohemios visitando al Lobo jujeño, por lo que uno de los dos quedará ya fuera de la contienda sí o sí.

PUBLICIDAD

* La final a partido único se jugaría el fin de semana del 7/11

• Reducido por el segundo ascenso

Deportivo Morón (58), Deportivo Madryn (54), Colón de Santa Fe (54) y Ciudad de Bolívar (51), Almirante Brown (48) y Estudiantes de Buenos Aires –junto con Ferro o Godoy Cruz– ya se repartieron los boletos disponibles para el Reducido por la Zona A aunque deberán resolver sus posiciones finales.

En la Zona B, además de los cuatro equipos con chances de alcanzar la final por el primer ascenso, hay otros cuatro clubes en posiciones de Reducido con Gimnasia y Tiro de Salta (52), Midland (51), Colegiales (50) y Deportivo Maipú (48) como protagonistas, aunque todavía San Martín de San Juan (47), San Martín de Tucumán (46) y Atlético de Rafaela (45) tienen chances matemáticas.

PUBLICIDAD

* El Reducido se disputaría del 7 noviembre al 12 de diciembre

• Los descensos

Güemes de Santiago del Estero ya descendió al Federal A desde la Zona B, pero todavía restan definirse qué otros tres equipos perderán la categoría. En ese mismo grupo, hay nombres de peso que podrían unirse: Nueva Chicago (36), Chacarita Juniors (36), Patronato de Paraná (37), Quilmes (39) y Agropecuario (40) están en el radar. Para agendar: el Torito y el Funebrero se enfrentarán en la última fecha del torneo, dentro de dos fines de semana.

Del otro lado, San Miguel (32) marcha último, con Acassuso (33), All Boys (35), Central Norte de Salta (37), San Telmo (38) y Defensores de Belgrano (38) por delante.

PUBLICIDAD

En caso de haber igualdad de puntos, el Reglamento establece un partido desempate en estadio neutral con suplementario y penales.

Tristán Suárez busca la final por el ascenso a Primera

PRIMERA B METROPOLITANA (RESTAN 2 FECHAS)

• Ascenso directo

Excursionistas, con 78 puntos, lidera la tabla con cinco puntos de distancia cuando restan disputarse seis unidades en las últimas dos fechas. Recibirá a Sportivo Italiano este sábado 24 de octubre desde las 15 y visitará a Deportivo Camioneros en la última jornada.

El que tiene chances matemáticas de dar el batacazo es Arsenal de Sarandí, que arriba con 73 puntos: recibirá a Camioneros el próximo fin de semana y luego irá a la cancha de Deportivo Merlo en el cierre de la fase regular.

PUBLICIDAD

• Reducido por el segundo ascenso

Los pasajes al Reducido están casi completos: sólo queda uno de los ocho boletos por resolver. Sportivo Italiano (69), Talleres de Remedios de Escalada (68), Camioneros (67), Villa Dálmine (65), Deportivo Armenio (62) y Real Pilar (62) ya están clasificados al mini torneo que entregará el segundo pasaje a la Primera B Nacional.

Comunicaciones marcha en el último puesto de clasificación con 57 puntos, por delante de Laferrere (55) y San Martín de Burzaco (51). Este sábado podría quedar sellado el mapa: Lafe recibirá a Comu por la 41ª fecha del campeonato.

* El Reducido se disputaría del 7 noviembre al 12 de diciembre

• Los descensos

Hace ya varias fechas, el Club Atlético Ituzaingó (17 puntos) selló su destino y descendió a la Primera C. El otro equipo que perderá la categoría tiene a UAI Urquiza (39) como principal protagonista, pero con varios equipos que están con la calculadora en la mano como Defensores Unidos de Zárate (42) y Brown de Adrogué (43) en el sector más preocupante. Argentino de Quilmes (44), Argentino de Merlo (45), Flandria (45) y Liniers (45) figuran por delante.

PUBLICIDAD

Los de Urquiza, que están obligados a ganar, visitarán primero a Brown de Adrogué y recibirán luego a San Martín de Burzaco.

Excursionistas sueña con ascender a la Primera Nacional

FEDERAL A

• Ascenso directo

San Martín de Formosa y Cipoletti de Río Negro disputarán este domingo 25 a las 16 la final a partido único por el ascenso a la Primera B Nacional en el Estadio Juan Pablo Francia, de San Francisco Córdoba.

PRIMERA C

• Ascenso directo

Berazategui (líder de la Zona A con 51 puntos) y Luján (puntero de la B con 64 unidades) jugarán el próximo domingo a las 15 la revancha de la final por el pase a la Primera B. La idea terminó igualado sin goles.

PUBLICIDAD

• Reducido por el segundo ascenso

Está en marcha el torneo que definirá el equipo que jugará la final contra el perdedor de la final. Este fin de semana se jugarán los partidos de vuelta. Todos los cruces comenzarán a las 15.

El domingo jugarán Cañuelas (1)-Lugano (0), Estrella del Sur (1)-General Lamadrid (1) y Deportivo Español (1)-Victoriano Arenas (0). El lunes se enfrentarán Sacachispas (0)-Sportivo Barracas (0), Centro Español (0)-Central Córdoba de Rosario (1) y Leones FC (1)-Mercedes (2).

• Los descensos

Argentino de Rosario y Defensores de Glew jugarán la promoción (domingo 15:30). Muñiz cayó el desempate con el equipo rosarino y perdió su afiliación por un año.

PUBLICIDAD

TORNEO PROMOCIONAL AMATEUR

• Ascenso directo

Barracas FC venció al SAT (3-0) en la definición y logró el ascenso a la Primera C después de 18 fechas de torneo. Ambos fueron los mejores de cada una de sus zonas.

• Reducido por el segundo ascenso

SAT, que cayó en la final por el ascenso, esperó en semifinales. Allí venció a Deportivo Metalúrgico en los penales y avanzó a la final. Por la otra llave, Defensores de Glew dejó en el camino a Uribelarrea FC por la misma instancia. Ya en el partido decisivo del reducido, Glew se impuso en la tanda 4- y ahora jugará la promoción frente a Argentino de Rosario.