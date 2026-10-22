Salud

Qué alimentos ayudan a la hidratación y la elasticidad de la piel, según la ciencia

Una revisión de estudios recientes identificó ciertos nutrientes y compuestos presentes en la dieta cotidiana que podrían favorecer la apariencia y la firmeza cutánea. Los hallazgos también se asocian con una mejor retención de agua y un fortalecimiento de la barrera natural

Perfil de un rostro humano junto a medio tomate, rodajas de naranja, una zanahoria, nueces y un corte de salmón sobre fondo azul petróleo.
Los factores externos como la exposición solar y la contaminación aceleran el envejecimiento prematuro de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La piel es una barrera que protege al organismo de agentes externos y ayuda a conservar el equilibrio de agua. Con el paso del tiempo, puede volverse más fina, seca y menos elástica. Las arrugas, la aspereza, la pérdida de luminosidad y los cambios en la pigmentación son algunas de las señales visibles de ese proceso.

Cuando estas manifestaciones aparecen o se profundizan por la exposición solar, el tabaquismo, el alcohol, la contaminación o rutinas que irritan la piel, se habla de envejecimiento extrínseco o prematuro. En ese escenario, la alimentación y el cuidado diario de la piel pueden acompañar la salud cutánea, aunque no eliminan los cambios naturales asociados con la edad.

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La evidencia disponible sugiere que ciertos componentes de la dieta se relacionan con mejoras en parámetros como hidratación, elasticidad, función de barrera y apariencia de las arrugas.

Qué alimentos favorecen el cuidado de la piel

Las frutas y verduras de colores intensos concentran carotenoides, pigmentos presentes, por ejemplo, en zanahorias, tomates y pimientos. Según expertos consultados por la BBC, estos compuestos antioxidantes pueden contribuir a proteger a la piel frente al daño vinculado con la luz solar y la contaminación.

Vista cenital de una mesa de madera rústica con una abundante selección de alimentos frescos que incluyen carne roja, pollo, pescado, huevos, vegetales, frutas y cereales.
Los carotenoides presentes en zanahorias y tomates aportan una protección básica frente a la radiación ultravioleta según Volker Böhm (Imagen Ilustrativa Infobae)

Volker Böhm, profesor de Química de los Alimentos de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, explicó que los compuestos se almacenan en el tejido adiposo y pueden aportar una protección básica frente a la radiación ultravioleta.

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La vitamina C, presente en cítricos y mango, interviene en la producción de colágeno y actúa como antioxidante, indicó el medio británico. En tanto, los lípidos y los ácidos grasos mostraron beneficios en la elasticidad y la hidratación en la revisión del Journal of Physiological Anthropology.

Entre las fuentes alimentarias mencionadas se encuentran los frutos secos, las semillas, el aceite de oliva, los pescados grasos y las algas. La vitamina E de frutos secos y semillas participa en la protección frente al daño celular, mientras que los omega 3 de pescados como salmón, sardinas y caballa se han estudiado por su relación con la inflamación y la sensibilidad de la piel al sol.

El análisis científico también halló asociaciones favorables entre los polifenoles y una menor pérdida de agua a través de la piel. Se trata de compuestos presentes en alimentos vegetales, como frutas, verduras, té, cacao y algunas semillas. Su relación con la barrera cutánea se vincula con sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, aunque los resultados pueden variar según el compuesto, la cantidad y el diseño de cada estudio.

Un montón de semillas de chía, lino, girasol y calabaza mezcladas con copos de avena, almendras y trozos de fruta deshidratada sobre madera.
La vitamina C participa en la producción de colágeno y los ácidos grasos omega 3 favorecen la elasticidad de la barrera cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos fermentados también forman parte de este enfoque. La BBC incluyó el yogur, chucrut y kombucha como opciones que pueden favorecer a los microorganismos intestinales. La relación entre la microbiota y la piel se conoce como eje intestino-piel y describe la comunicación entre ambos sistemas. El metaanálisis señaló que los prebióticos y probióticos se asociaron con una mejora en la hidratación.

La protección solar, una rutina suave y evitar irritantes completan el cuidado de la piel

La alimentación no reemplaza a las medidas de fotoprotección. La Academia Estadounidense de Dermatología indicó que el sol es uno de los principales factores del envejecimiento prematuro. Su recomendación incluye buscar sombra, utilizar prendas que cubran la piel, sombrero de ala ancha, gafas con filtro ultravioleta y protector solar de amplio espectro, resistente al agua y con factor de protección solar de 30 o más.

La misma institución distingue el envejecimiento intrínseco, ligado al paso del tiempo y a la genética, del envejecimiento extrínseco, relacionado con el entorno y los hábitos. La exposición a radiación ultravioleta, el tabaquismo y el consumo elevado de alcohol son factores que pueden acelerar los cambios visibles en la barrera cutánea, según la entidad dermatológica.

Una mujer joven con una diadema blanca se inclina sobre un fregadero blanco, recogiéndose agua en las manos para lavarse la cara, con salpicaduras visibles.
La limpieza suave del rostro y la aplicación diaria de crema hidratante previenen la irritación cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar la irritación que puede afectar la apariencia de la piel, la Academia Estadounidense de Dermatología aconseja lavar el rostro con suavidad y no frotarlo de manera intensa. La entidad también recomienda hacerlo después de una transpiración abundante y aplicar hidratante todos los días. Estos productos retienen agua en la capa superficial de la piel, por lo que pueden atenuar de manera temporal la visibilidad de las líneas finas.

Aunque las cremas y los sérums antiarrugas pueden integrarse a una rutina de cuidado, sus resultados son limitados y dependen de los ingredientes, la frecuencia de aplicación y el tipo de piel, señaló Mayo Clinic. Los hidratantes, por ejemplo, pueden dar un aspecto más liso al aumentar temporalmente el volumen de la piel, pero no revierten por sí solos el proceso de envejecimiento.

La entidad sanitaria detalló que ingredientes como retinol, vitamina C, niacinamida, ácido azelaico y ácido tranexámico pueden mejorar algunos aspectos de la textura, el tono o la apariencia de las líneas. También advirtió que ciertos productos pueden causar irritación, ardor, sarpullido o hinchazón y que los retinoides no deben utilizarse durante el embarazo. Ante cambios persistentes, molestias o dudas sobre una rutina adecuada, la evaluación de un dermatólogo permite considerar el tipo de piel y los posibles tratamientos.

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