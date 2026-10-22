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Tras la reunión entre Witkoff y Putin en San Petersburgo, Rusia lanzó un nuevo ataque contra Ucrania: al menos 7 muertos y 15 heridos

Los ataques continuaron pese a los contactos diplomáticos impulsados por Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, iniciado con la invasión rusa de febrero de 2022

Rusia lanzó un nuevo ataque contra Ucrania: al menos 7 muertos y 15 heridos (REUTERS)
Rusia lanzó un nuevo ataque contra Ucrania: al menos 7 muertos y 15 heridos (REUTERS)
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Siete personas murieron en Ucrania en ataques rusos durante la madrugada del jueves, mientras que Moscú también denunció bombardeos ucranianos. Los ataques se produjeron después de la reunión entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el líder ruso, Vladimir Putin, en San Petersburgo.

Las autoridades ucranianas informaron que los ataques dejaron un hombre muerto en Sumy y una mujer en Kharkiv, ambas ciudades del noreste del país. En la región de Zaporizhzhia, en el sureste, murieron otras tres personas, mientras que dos fallecieron en la región oriental de Donetsk.

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El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que los bombardeos causaron 15 heridos en la capital. También provocaron daños en la infraestructura del metro en el puente Pivdenny, lo que obligó a restringir el tránsito entre distintos sectores de la ciudad.

Durante las primeras horas del jueves, la Fuerza Aérea ucraniana advirtió sobre el lanzamiento de “más misiles balísticos hacia Kiev” e instó a los residentes a permanecer en los refugios.

Los ataques continuaron pese a los contactos diplomáticos impulsados por Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, iniciado con la invasión rusa de febrero de 2022.

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En paralelo, las autoridades rusas denunciaron ataques con drones contra varias regiones del país. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que dos personas resultaron heridas durante una serie de ataques en los que, según sus declaraciones, se lanzaron 630 drones hacia la región, 163 de los cuales se dirigían hacia la capital.

El gobernador de la región de Tula, cercana a Moscú, afirmó que las defensas aéreas rusas destruyeron 70 drones. En la región de Lipetsk, otro hombre resultó herido, según las autoridades locales.

Trump sostuvo que las negociaciones están cerca de un acuerdo después de la reunión que Witkoff mantuvo el miércoles con Putin en San Petersburgo (REUTERS)
Trump sostuvo que las negociaciones están cerca de un acuerdo después de la reunión que Witkoff mantuvo el miércoles con Putin en San Petersburgo (REUTERS)

Trump sostuvo que las negociaciones están cerca de un acuerdo después de la reunión que Witkoff mantuvo el miércoles con Putin en San Petersburgo. El enviado estadounidense calificó el encuentro como “constructivo”, aunque advirtió que “todavía queda un trabajo importante por hacer”.

Witkoff también señaló que las conversaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia continuarán a nivel técnico.

El Kremlin manifestó su disposición a reanudar las negociaciones trilaterales con Washington y Kiev a mediados de noviembre, después de las elecciones legislativas de medio término estadounidenses. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov afirmó que Moscú estaba “en principio, dispuesto a reanudar” las conversaciones y precisó que el Gobierno ruso pretende centrar las discusiones en las garantías de seguridad para el período posterior a la guerra.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, también expresó su respaldo a la reanudación de las negociaciones entre los tres países.

Witkoff viajó a Rusia después de reunirse el martes en Oslo con Zelensky, en un encuentro destinado a reducir las diferencias entre el mandatario ucraniano y Trump. El yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, participó de manera remota en las conversaciones con Putin, que se extendieron durante tres horas.

Ushakov señaló que Witkoff transmitió al líder ruso “algunos aspectos nuevos de los enfoques de los europeos y de Kiev” surgidos de la reunión en Oslo, aunque consideró que “en realidad, no había mucho contenido sustancial” en esas propuestas.

Witkoff viajó a Rusia después de reunirse el martes en Oslo con Zelensky, en un encuentro destinado a reducir las diferencias entre el mandatario ucraniano y Trump (EP)
Witkoff viajó a Rusia después de reunirse el martes en Oslo con Zelensky, en un encuentro destinado a reducir las diferencias entre el mandatario ucraniano y Trump (EP)

El asesor del Kremlin también informó que ambos países preparaban una cumbre entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, prevista para el próximo mes en la ciudad china de Shenzhen. Ushakov describió el encuentro como “la primera reunión de este tipo en la historia”.

Durante la reunión, Witkoff elogió a Putin por haber accedido a una solicitud de Trump para liberar al ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, un profesor de inglés jubilado de más de 70 años que había sido detenido bajo acusaciones de combatir junto a las fuerzas ucranianas, cargos que negó.

Usted habla mucho de mi presidente, el presidente Trump, como un humanitario; usted también es un humanitario, señor, y lo saludo por eso”, afirmó Witkoff ante Putin.

Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 con la promesa de terminar la guerra en 24 horas. Sin embargo, más de un año de negociaciones impulsadas por Washington no logró producir un avance decisivo hacia un acuerdo de paz.

En los últimos días, el mandatario estadounidense volvió a destacar sus contactos con Moscú y presentó como un avance un acuerdo para que Rusia venda diésel y contribuya a reducir los precios, que aumentaron a raíz de la guerra con Irán.

Además, aplazó la aplicación de sanciones contra la maquinaria bélica rusa. El miércoles defendió esa decisión al sostener que las restricciones habrían puesto en riesgo la liberación de Hubbard. “Si hubieras impuesto esas sanciones, olvídate de él. Nunca volverías a verlo”, afirmó Trump ante los periodistas en la Casa Blanca.

(Con información de AFP)

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