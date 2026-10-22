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El Gobierno francés evalúa suspender las redes sociales durante las próximas protestas masivas para impedir que se organicen saqueos

Laurent Nuñez, ministro del Interior galo, sostuvo que las plataformas facilitan convocatorias a manifestaciones que derivan en violencia y robos. El funcionario consideró una interrupción temporal y limitada

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez, observa mientras abandona una reunión interministerial de crisis en el Ministerio del Interior, en París (Francia), el 19 de octubre de 2026 (Julien De Rosa vía REUTERS)
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez, observa mientras abandona una reunión interministerial de crisis en el Ministerio del Interior, en París (Francia), el 19 de octubre de 2026 (Julien De Rosa vía REUTERS)
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El Gobierno de Francia estudia la posibilidad de suspender temporalmente redes sociales como TikTok y Snapchat para impedir la coordinación de saqueos, una medida que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que solo podría aplicarse bajo condiciones jurídicas y técnicas estrictas.

Las redes se han convertido en un problema real. Hay una pista, que me la han dado los alcaldes. Que cuando hay saqueos que se organizan con la ayuda de las redes, se tenga la posibilidad de suspenderlas”, declaró Nuñez ante el Senado francés. El ministro señaló que una resolución del Consejo de Estado de 2025 contempla esa posibilidad en circunstancias excepcionales, aunque “bajo condiciones muy específicas, muy estrictas”.

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Nuñez sostuvo que las plataformas facilitan convocatorias a protestas que derivan en violencia, la organización de saqueos y la difusión en tiempo real de la ubicación de las fuerzas policiales. Mencionó de forma expresa a TikTok y Snapchat. El titular de Interior admitió que una prohibición permanente de las redes o la interceptación de mensajes cifrados enfrenta obstáculos técnicos y jurídicos. Por ese motivo, consideró más factible una suspensión temporal y limitada.

La evaluación se produce después de los disturbios del sábado 17 de octubre, durante movilizaciones contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios de salud y educación. Los saqueos y daños posteriores afectaron al menos a 3.000 comercios.

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Una persona utiliza un teléfono móvil para fotografiar el escaparate roto de una tienda Louis Vuitton, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de la vida y el aumento de los precios del combustible en Francia, el 18 de octubre de 2026 (REUTERS/Manon Cruz)
Una persona utiliza un teléfono móvil para fotografiar el escaparate roto de una tienda Louis Vuitton, al día siguiente de los enfrentamientos ocurridos durante una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de la vida y el aumento de los precios del combustible en Francia, el 18 de octubre de 2026 (REUTERS/Manon Cruz)

El Ejecutivo ya ordenó toques de queda parciales en París, Marsella, Lyon y Niza. Las autoridades permanecen en alerta ante la nueva movilización convocada para el sábado 24 de octubre por los chalecos amarillos.

De los más de 2.500 detenidos en los disturbios en toda Francia el pasado fin de semana, el 95% son hombres y el 70% son mayores de edad, según datos citados por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. Un total de 174 personas ingresaron en prisión preventiva.

Las autoridades francesas prohibieron las manifestaciones en amplias zonas del centro de París este jueves, una medida que afecta a una protesta estudiantil convocada para la jornada y que responde al temor de nuevos disturbios.

La Prefectura de Policía de París informó que la restricción estará vigente entre las 08:00 y las 20:00. El organismo señaló que la movilización de estudiantes de la Universidad Sorbonne Nouvelle y de la Asamblea General de La Chapelle constituye un “preludio” de la jornada de protestas prevista para el sábado 24 de octubre.

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de “acciones imprevistas en dirección a centros de poder o a lugares simbólicos” que podrían tener “un impacto internacional”.

Un incendio arde mientras agentes de policía con equipo antidisturbios montan guardia durante disturbios civiles, al día siguiente de una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de la vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)
Un incendio arde mientras agentes de policía con equipo antidisturbios montan guardia durante disturbios civiles, al día siguiente de una jornada nacional de manifestaciones contra el costo de la vida y el aumento de los precios del combustible, en París, Francia, el 18 de octubre de 2026 (REUTERS/Abdul Saboor)

La prohibición alcanza sectores de los Campos Elíseos, Les Halles, Île de la Cité, Madeleine, Place de la République y Trocadéro. También incluye áreas cercanas al Palacio del Elíseo, las sedes de la Asamblea Nacional y el Senado, además de las principales estaciones ferroviarias de la capital. La medida se suma al toque de queda parcial que París aplicó durante la noche del miércoles al jueves, el tercero consecutivo. Las autoridades todavía no definieron si extenderán esa restricción nocturna entre el jueves y el viernes.

El Gobierno francés endureció las medidas preventivas ante la movilización prevista para el sábado, convocada por los chalecos amarillos y organizaciones estudiantiles. La Prefectura de Policía volvió a justificar las restricciones por la posible presencia de “movimientos radicales” que, según la notificación, desarrollan una “estrategia de confrontación con las fuerzas de seguridad interior”.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, prometió el martes un despliegue policial “masivo” para la nueva jornada de manifestaciones. En ese sentido, señaló que la respuesta será distinta de la actuación “estática y poco móvil” que, según sus palabras, caracterizó anteriores movilizaciones. Francia admitió que las fuerzas de seguridad “perdieron el control” durante los disturbios del fin de semana pasado, cuando grupos de jóvenes encapuchados se enfrentaron con la Policía, saquearon comercios y atacaron edificios públicos.

(Con información de EFE)

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