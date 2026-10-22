Economía

Patricia Bullrich discutió la “bazooka de USD 75.000 millones” de Milei y dijo que es mejor dar certezas políticas

La senadora de LLA planteó mostrar munición no alcanza para frenar una eventual corrida cambiaria y sostuvo que el verdadero escudo para 2027 es mostrar gobernabilidad. “Si destruís tus propias reservas, empobrecés al país”, advirtió

La senadora de LLA cuestionó que la acumulación de reservas sea suficiente para proteger al país y le planteó al presidente que el verdadero escudo es un acuerdo político de gobernabilidad
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La senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich planteó que la acumulación de USD 75.000 millones en capacidad de intervención no alcanza por sí sola para blindar al país ante una eventual corrida cambiaria y pidió complementar ese colchón financiero con acuerdos políticos que garanticen gobernabilidad. Lo dijo en una entrevista con Infobae en Vivo y aseguró que le transmite esta idea directamente al presidente Javier Milei.

La exministra de Seguridad y actual legisladora no presentó su postura como una crítica, sino como un complemento a la estrategia del gobierno. “Yo se lo digo”, respondió cuando ante la pregunta de si le plantea esa visión a Milei. Su argumento central es que la prevención política resulta más eficaz que depender solo de las divisas como dique de contención. “Siempre la prevención es mejor. Si vos destruís tus propias reservas, vos estás empobreciendo al país”, sostuvo.

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El razonamiento de la senadora apunta a un debate que atraviesa al oficialismo en los últimos meses: si el respaldo para enfrentar la volatilidad electoral de 2027 pasa por la solidez de las cuentas externas o por la construcción de acuerdos políticos que reduzcan la incertidumbre.

En este sentido, Bullrich señaló: “Yo no tengo que decir: ‘Estoy con USD 75.000 millones a la espera de que me hagan un golpe económico’, porque no es bueno un golpe económico. Yo tengo que decir: ‘Yo tengo la gobernabilidad, la tranquilidad, y no voy a necesitar esa plata’”, señaló.

Patricia Bullrich planteó que las reservas por sí solas no alcanzan para blindar al país de una crisis cambiaria
Patricia Bullrich planteó que las reservas por sí solas no alcanzan para blindar al país de una crisis cambiaria

La senadora recurrió a una analogía bélica para ilustrar su punto: mencionó la Línea Maginot, la red de fortificaciones que Francia construyó en su frontera con Alemania y que parecía inexpugnable, pero que el ejército nazi rodeó sin mayor resistencia en 1940. “Los pasaron por arriba”, graficó, para advertir que la lógica de las corridas cambiarias es impredecible y que ningún volumen de reservas garantiza inmunidad si no está acompañado de estabilidad política.

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Es por eso que planteó que un acuerdo amplio de gobernabilidad puede sustituir la necesidad de recurrir a esos fondos. “El componente político te reemplaza los USD 75.000 millones que se tienen que quedar. Porque para eso se ahorraron, para eso el país tiene reservas, no para perderlas en una corrida, sino para darle seguridad a los argentinos”, afirmó.

La declaración implica una diferencia de enfoque con el discurso oficial. Mientras el gobierno de Milei exhibe el colchón de reservas como garantía de estabilidad —con el respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien expresó que “hay plata para la Argentina”—, Bullrich advirtió que confiar en ese mecanismo puede resultar insuficiente. “Es mejor pensar: construyo hoy las barreras reales, que no son cuánta plata tengo, sino que son de carácter institucional”, detalló.

El planteo de la legisladora no se limitó al debate sobre las reservas. Bullrich señaló que el gobierno necesita atender la “economía de la gente” y reconoció que el consumo, la construcción y sectores industriales atraviesan dificultades. “Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente la sienta”, dijo.

En esa línea, describió al presidente como un dirigente cuya agenda está concentrada en “un noventa y nueve por ciento” en temas económicos y en la discusión con analistas del mercado. “Él en su afán por explicar la economía, cuando escucha algo que le parece que no es correcto, se pelea con esa idea o se pelea con ese economista”, observó. Y recomendó otra estrategia: “Salteamos todo y nos vamos a la gente. Ir al ciudadano, al ciudadano”.

Bullrich aseguró que le transmite directamente a Milei su visión de que el componente político "reemplaza los USD 75.000 millones"
Bullrich aseguró que le transmite directamente a Milei su visión de que el componente político "reemplaza los USD 75.000 millones"

Consultada por la situación de la actividad, la senadora reconoció: “Te encontrás el problema del comerciante, que es real porque el consumo está complicado. Te encontrás el problema del constructor, que es real porque la construcción está complicada. Te encontrás el problema del industrial”, enumeró.

La senadora conectó el debate político con el impacto directo en la economía real. Según su lectura, la falta de certezas sobre la gobernabilidad a partir de 2027 ya afecta las decisiones de empresas y comercios. “Cuando uno habla con empresarios grandes, chicos, medianos, hasta una PyME que tiene seis empleados, te dicen: ‘¿Y esto reactiva o hasta la elección es así?’”, describió, al reproducir un intercambio con uno de los periodistas del programa.

Para Bullrich, la respuesta a esa incertidumbre no es acumular más dólares en las arcas del Banco Central, sino construir un marco de acuerdos legislativos y alianzas con gobernadores que transmitan previsibilidad. “Por eso es tan importante esa cobertura política para decir: ‘Miren, va a haber gobernabilidad. No nos vamos a caer en una ingobernabilidad como en 2025, que terminamos atados de Bessent’”, resaltó.

En la misma entrevista, Bullrich dejó abierta la puerta a una eventual candidatura presidencial. “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”, dijo, aunque evitó dar precisiones y sostuvo que las definiciones electorales deben esperar. “Uno tiene que saber esperar su momento”, completó. También descartó que Milei le haya ofrecido la vicepresidencia.

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