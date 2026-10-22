3 errores comunes al entrenar con peso corporal y cómo corregirlos, según expertos

Una técnica deficiente en ejercicios con peso corporal eleva el riesgo de lesiones y frena el progreso físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ejercicios con el propio peso corporal suelen presentarse como una puerta de entrada al entrenamiento de fuerza: no requieren gimnasio, máquinas ni equipamiento específico. Sin embargo, especialistas consultados por EatingWell advierten que una técnica deficiente en flexiones, sentadillas y planchas puede frenar el progreso y elevar el riesgo de molestias o lesiones.

El problema no está en prescindir de pesas, sino en interpretar esa característica como una señal de que la postura importa menos. Jon Cerf, entrenador personal certificado, señaló que la alineación y la posición corporal deben ser correctas antes de iniciar cualquier rutina, incluso aquellas basadas exclusivamente en el peso del cuerpo.

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Los errores más habituales aparecen cuando se intenta ejecutar una variante demasiado exigente, cuando se pierde la técnica durante el movimiento o cuando se mantiene una plancha sin activar los músculos necesarios. Corregir esos aspectos permite construir fuerza de forma gradual y adaptar las rutinas a cada nivel de condición física.

Empezar con una variante avanzada puede bloquear el progreso

Uno de los fallos más extendidos consiste en comenzar directamente con movimientos para los que el cuerpo aún no cuenta con fuerza, movilidad o control suficientes. Es frecuente en ejercicios como las flexiones completas, las dominadas o las sentadillas profundas.

Elegir variantes de alta exigencia sin preparación previa causa frustración y abandono del entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nik Signore, entrenador certificado por la Academia Nacional de Medicina Deportiva de Estados Unidos, explicó a EatingWell que este salto de nivel puede derivar en lesión, pero también en una consecuencia menos visible: el abandono. La frustración de no poder completar un ejercicio puede llevar a muchas personas a dejar el entrenamiento, aunque el problema sea haber elegido una dificultad inadecuada.

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La recomendación es priorizar una progresión que permita mantener la técnica desde la primera hasta la última repetición. La fisioterapeuta Theresa Marko propuso, por ejemplo, una secuencia gradual para las flexiones: empezar con empujes contra una pared, avanzar hacia una superficie elevada como una mesa firme, continuar con las rodillas apoyadas en el suelo y, recién después, realizar la versión tradicional.

Este recorrido busca desarrollar el patrón de movimiento antes de aumentar la exigencia. La misma lógica puede aplicarse a otros ejercicios: reducir el rango de una sentadilla, usar un punto de apoyo o disminuir el tiempo de una plancha son alternativas válidas para consolidar la ejecución.

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La técnica de sentadillas y flexiones define qué músculos reciben la carga

Las compensaciones aparecen cuando una persona pierde la alineación durante un ejercicio. En ese momento, músculos o articulaciones que no deberían asumir la mayor parte del esfuerzo terminan soportando la carga. En las rutinas de ejercicios con peso corporal, esto puede afectar especialmente a rodillas, hombros, cuello y zona lumbar.

La postura básica de la sentadilla exige una base al ancho de los hombros y la espalda en posición neutra (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una sentadilla, la postura requiere una base aproximada al ancho de los hombros, una espalda en posición neutra y un control de las rodillas en relación con los pies. Cerf indicó que las rodillas deben mantenerse alineadas con los dedos de los pies. Si no es posible descender sin levantar los talones o sin redondear la espalda, Signore aconsejó recurrir a una sentadilla hacia una caja o banco para practicar el patrón.

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Mantener los talones apoyados y la columna neutra es una referencia básica antes de buscar mayor profundidad. El objetivo no debería ser bajar más a cualquier costo, sino elegir un rango que el cuerpo pueda controlar.

Las flexiones también demandan atención sobre la zona media. Las manos deben ubicarse cerca del ancho de los hombros, mientras el tronco conserva una línea relativamente recta. Dejar caer la cadera hacia el suelo o abrir demasiado los codos puede alterar la distribución del esfuerzo.

El entrenador Nik Signore describe la flexión de brazos como una plancha en movimiento que requiere tensión en el abdomen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Signore definió la flexión como “una plancha en movimiento”. La observación resume la importancia de activar abdomen, glúteos y piernas antes de iniciar el descenso. Una plancha inestable suele trasladarse a una flexión inestable, con tensión adicional sobre hombros y espalda baja.

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Una plancha eficaz exige tensión activa de todo el cuerpo

La plancha parece un ejercicio estático y simple, pero esa percepción puede favorecer una ejecución pasiva. Marko señaló que una colocación incorrecta de las manos o los codos, demasiado adelantados, añade presión a los hombros y al cuello.

Los codos deben quedar debajo de los hombros y el cuerpo debe formar una línea desde la cabeza hasta los talones. A partir de esa posición, la clave es generar tensión de manera deliberada: contraer glúteos, activar las piernas, ajustar el abdomen y empujar los codos contra el suelo.

Una plancha eficaz demanda la colocación de los codos bajo los hombros y la activación deliberada del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Signore, 30 segundos de plancha pueden resultar exigentes cuando se activa correctamente el cuerpo entero. Por eso, prolongar el tiempo sin conservar la postura no necesariamente representa una mejora. Una duración menor y técnicamente sólida puede ser más útil que sostener la posición durante más tiempo con la cadera caída, los hombros adelantados o el cuello tensionado.

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El entrenamiento de fuerza puede acompañar la autonomía a lo largo de los años

Los ejercicios que utilizan el propio peso forman parte del entrenamiento de fuerza y pueden contribuir a preservar la masa muscular con el paso del tiempo. Esa función cobra relevancia porque la pérdida de músculo se acelera con la edad.

También trabajan capacidades presentes en la vida diaria, como empujar, levantar, transportar objetos o levantarse de una silla. La fuerza, el equilibrio y el control corporal intervienen en tareas cotidianas y en la prevención de caídas, de acuerdo con la información reunida por EatingWell.

La accesibilidad es otra de sus ventajas: existen variantes para distintos niveles, edades y condiciones físicas, sin necesidad de una membresía deportiva. Ante dolor persistente, lesiones previas o dudas sobre la técnica, la orientación de un profesional de la salud o del entrenamiento puede ayudar a definir adaptaciones seguras.

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