Salud

Las apuestas deportivas en línea vinculadas al aumento en el tratamiento de la depresión y la ansiedad

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JUEVES, 15 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Más personas están recibiendo tratamiento para la depresión y la ansiedad en los estados que legalizaron las apuestas deportivas en línea.

Investigadores de la Universidad Johns Hopkins revisaron los registros de seguros de salud desde 2016 hasta 2023, comparando estados con y sin apuestas deportivas legalizadas.

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Después de la legalización, las recetas de antidepresivos y medicamentos contra la ansiedad aumentaron aproximadamente un 5% entre adultos de 18 a 64 años con seguro de salud patrocinado por empleadores. Los diagnósticos ambulatorios de depresión y ansiedad también aumentaron entre un 5% y un 7%, según los resultados.

Danielle Piatkowsky, trabajadora social licenciada del Hospital Northwell Zucker Hillside en Glen Oaks, Nueva York, quien no formó parte del estudio, dice que los problemas asociados con el juego afectan la salud mental de maneras que van más allá de las finanzas.

"También hay un impacto significativo que el juego problemático tiene en muchas áreas de la vida de un individuo, sus relaciones familiares, sus relaciones sociales y su desempeño en el trabajo o la escuela", dijo.

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El estudio no prueba que las apuestas deportivas legalizadas hayan causado el aumento, pero los autores advierten que puede estar añadiendo presión al sistema de salud mental.

Piatkowsky insta a cualquier persona que esté luchando contra la adicción al juego a buscar ayuda profesional. Ella dice que las consecuencias también afectan a los seres queridos.

"Lo más importante es que el juego problemático es realmente un problema de salud pública", dijo.

Las apuestas deportivas en línea ahora son legales en 31 estados y Washington, D.C.

Los hallazgos fueron publicados el 14 de octubre en JAMA Psychiatry.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el juego compulsivo.

FUENTE: HealthDay TV, 15 de octubre de 2026

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