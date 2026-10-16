América Latina

Lula da Silva prometió transporte público gratuito los fines de semana en Brasil y Bolsonaro aseguró que no lo cumplirá

El hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro afirmó que el actual jefe de Estado recupera ofertas de campañas presidenciales antiguas para captar apoyo a nueve días de los comicios decisivos

Lula y Flávio Bolsonaro
En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% de Lula. El próximo 25 de octubre se medirán en el balotaje (Composición gráfica)
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El senador y candidato de la ultraderecha brasileña Flávio Bolsonaro acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de lanzar promesas electorales que no cumplirá, entre ellas la propuesta anunciada el jueves de establecer transporte público gratuito durante los fines de semana, a nueve días de la segunda vuelta presidencial en Brasil.

Está prometiendo todo lo que no va a cumplir ahora que ha perdido (la primera vuelta)”, afirmó el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro durante su transmisión semanal en directo en redes sociales.

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Lula anunció que promoverá una enmienda constitucional para ofrecer pasajes gratuitos los sábados y domingos. El mandatario planteó que los trabajadores podrán aprovechar sus jornadas libres para pasear y “ser felices”, después de que el Congreso aprobara la reducción de la semana laboral de 44 a 40 horas.

La iniciativa forma parte de un paquete de anuncios de las últimas semanas, que incluye ayudas para los sectores de menores ingresos, subsidios a los combustibles y beneficios para taxistas y pequeños empresarios, medidas cuyo costo anual podría oscilar entre 180.000 y 250.000 millones de reales, equivalentes a entre USD 35.000 y USD 49.000 millones, según estimaciones de medios de comunicación. En el video publicado, el actual jefe de Estado remarcó que el presupuesto para financiar el transporte público gratuito saldrá del presupuesto que manejan los diputados para ejecutar proyectos en sus distritos.

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Por este motivo, Bolsonaro cuestionó que Lula retome propuestas de sus campañas anteriores y sostuvo que apela a las emociones de los votantes. También lo criticó por intentar impulsar, a pocos días de los comicios, una reforma constitucional de seguridad pública.

Seguidores del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro en un bus en Brasilia (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)
Seguidores del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro en un bus en Brasilia (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

Le ha entrado la desesperación a Lula. Nunca hizo nada por la seguridad pública y ahora, cuando falta poco para las elecciones, intenta sacar adelante la propuesta”, aseguró el senador. El candidato defendió cambios en la reforma, entre ellos reducir de 18 a 14 años la edad de responsabilidad penal en determinados delitos graves.

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, retiró este jueves la propuesta de enmienda de la agenda legislativa por falta de acuerdo entre el Gobierno y la oposición, con la edad penal como uno de los principales puntos de conflicto.

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, frente al 45% de Lula. La segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre y las últimas encuestas sitúan la diferencia entre ambos en dos puntos, dentro del margen de empate técnico. No obstante, el senador, candidato del Partido Liberal (PL), reunió entre el 5 y el 8 de octubre el respaldo formal de cinco partidos de centroderecha y derecha para la segunda vuelta presidencial de Brasil, un bloque que proyecta mayoría en las dos cámaras del Congreso a partir de 2027.

Los nuevos respaldos llegaron de União Brasil y Progressistas (PP), agrupados en la federación União Progressista; Republicanos; Podemos, y Novo, el partido del ex gobernador de Minas Gerais Romeu Zema, que quedó fuera de la carrera tras la primera vuelta.

Con excepción de Novo, las demás fuerzas habían anunciado neutralidad antes de los comicios. El candidato también recibió el apoyo del ex gobernador de Goiás Ronaldo Caiado, quinto en la primera vuelta con el 2,18% de los votos válidos. El Partido Social Democrático (PSD), al que pertenece Caiado, no adoptó una posición nacional.

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), hace campaña en el barrio de Sarandí, una de las zonas más afectadas por las históricas inundaciones de 2024, en Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026 (REUTERS/Diego Vara)
El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), hace campaña en el barrio de Sarandí, una de las zonas más afectadas por las históricas inundaciones de 2024, en Porto Alegre, Brasil, el 14 de octubre de 2026 (REUTERS/Diego Vara)

El legislador llegó a la campaña con un escenario menos favorable. En agosto, União Progressista, Republicanos y Podemos optaron por la neutralidad, mientras una encuesta de Datafolha, difundida diez días antes de la votación, ubicó a Lula con el 40% de intención de voto y a Flávio Bolsonaro con el 36%.

El político que busca su primer mandato ocupa el lugar de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por la trama golpista posterior a la derrota electoral de 2022. El Supremo Tribunal Federal (STF) dictó la sentencia el 11 de septiembre de 2025 y dejó firme la pena el 25 de noviembre de ese año.

Bolsonaro prometió conceder una amnistía a su padre, aunque la viabilidad de esa iniciativa dependerá de la composición del Congreso. Las bancadas de los seis partidos que respaldan su postulación, incluido el PL, sumarían 286 diputados, el 55,8% de la Cámara, y 50 de los 81 senadores, de acuerdo con proyecciones basadas en datos del Tribunal Superior Electoral y de la Agencia Senado. El PL se perfila como la principal fuerza legislativa desde el 1 de febrero de 2027, con 121 diputados y 28 senadores.

(Con información de EFE)

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