Salud

La obesidad vinculada a un menor riesgo de mortalidad en la demencia

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JUEVES, 15 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con sobrepeso u obesidad al ser diagnosticadas con demencia tienen una menor mortalidad en comparación con aquellas con peso normal, según un estudio publicado en línea el 30 de septiembre en el Journal of Alzheimer's Disease.

Virginia W. Chang, M.D., Ph.D., de la NYU School of Global Public Health en la ciudad de Nueva York, y sus colegas examinaron la asociación entre el estado de peso en la demencia incidente y la mortalidad en una gran muestra poblacional basada en Estados Unidos. También se examinaron posibles fuentes de sesgo que afectan esta asociación.

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Los investigadores encontraron que la obesidad de clase I en la demencia incidente se asociaba con un riesgo significativamente menor de mortalidad en comparación con el peso normal (razón de riesgo, 0.73). También se observó una menor mortalidad asociada con el sobrepeso y la obesidad de clase II/III. Las posibles fuentes de sesgo que se evaluaron no respaldaron estos mecanismos como contribuyentes principales a las asociaciones observadas.

"Esto no significa que los pacientes con demencia deban intentar tener sobrepeso u obesidad, ya que nuestro estudio no fue diseñado para probar esa cuestión. Pero nuestros hallazgos sí sugieren que el estado de peso puede servir como una señal pronóstica útil para la supervivencia en el momento del diagnóstico de demencia. También respaldan la noción de que la nutrición es un factor clave en la salud y supervivencia de las personas con demencia", dijo Chang en un comunicado.

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