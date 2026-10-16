Esteroides vinculados a daños cardíacos entre levantadores de pesas, advierte estudio

Guardar

JUEVES, 15 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los esteroides anabólicos podrían ayudar a los levantadores de pesas a aumentar su masa muscular, pero su uso a largo plazo puede causar graves daños al corazón, advierte un nuevo estudio.

Los hombres que usaron esteroides mientras entrenaban fuerza terminaron con paredes más gruesas en la cámara inferior izquierda de sus corazones, informaron los investigadores el 12 de octubre en el European Heart Journal.

PUBLICIDAD

Esto puede dificultar que el corazón bombee eficientemente y está relacionado con problemas de salud como presión arterial alta, ataque al corazón e insuficiencia cardíaca, según la American Heart Association.

Pero hay buenas noticias: el nuevo estudio también encontró que los hombres que dejaron de usar esteroides revirtieron este engrosamiento del músculo cardíaco.

"La discontinuación del uso de [esteroides anabólicos] se asoció con una reducción en el engrosamiento del músculo cardíaco y mejoras en la función cardíaca, lo que sugiere que al menos algunos de estos efectos adversos pueden ser reversibles después de detener su uso, e incluso pueden llegar a ser comparables con los no usuarios en el grupo de control", dijo la investigadora Dra. Vibeke Almaas, consultora senior del Hospital Universitario de Oslo en Noruega.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento a un grupo de levantadores de pesas que participaron en un estudio anterior entre 2017 y 2019.

De esos hombres, 70 habían usado esteroides durante el estudio anterior y 35 nunca habían usado estas drogas para mejorar el rendimiento, dijeron los investigadores.

Los resultados mostraron que los hombres que continuaron usando esteroides tenían paredes más gruesas en el ventrículo izquierdo y menos sangre siendo bombeada fuera del corazón.

"Descubrimos que el uso continuo de esteroides anabólicos entre atletas de fuerza masculinos adultos y de mediana edad, incluso en dosis bajas, se asoció con un engrosamiento persistente del músculo cardíaco, contracciones deterioradas y un empeoramiento de la capacidad del corazón para relajarse", dijo Almaas en un comunicado de prensa. "Hasta un 17% de aquellos que continuaron usando AAS tenían una función cardíaca severamente reducida."

PUBLICIDAD

Pero los investigadores también encontraron que los hombres que habían usado esteroides pero dejaron de hacerlo tuvieron una reducción significativa en el grosor de su músculo cardíaco, así como una mejora del 13% en la cantidad de sangre que su corazón bombeaba.

Estos resultados muestran que el daño al corazón causado por los esteroides "podría revertirse si los hombres dejan de usar esteroides anabólicos y continúan absteniéndose de ellos a largo plazo", dijo Almaas.

Su capacidad de bombeo, llamada fracción de eyección del ventrículo izquierdo, fue del 54%, comparable al 60% de los hombres que nunca usaron esteroides, según el estudio.

PUBLICIDAD

El tratamiento para la presión arterial alta ayudó a los hombres que usaron esteroides anabólicos, encontraron los investigadores. Aquellos que trataron su presión arterial alta tuvieron una mejora del 11% en la capacidad de bombeo de su corazón, mientras que aquellos que no lo hicieron tuvieron un deterioro del 8%.

"La terapia antihipertensiva entre los usuarios actuales de (esteroides anabólicos) se asoció con una mejora en la función sistólica del ventrículo izquierdo", dijo Almaas.

Los resultados muestran por qué los atletas deberían pensarlo dos veces antes de recurrir a los esteroides, dijo la investigadora Astrid Bjørnebekk, jefa del Grupo de Investigación de Esteroides Anabólicos Androgénicos en el Hospital Universitario de Oslo.

PUBLICIDAD

"Los esteroides anabólicos han estado prohibidos en los deportes competitivos durante décadas, y desde 2013, su uso y posesión no médica también han sido ilegales en Noruega", dijo Bjørnebekk en un comunicado de prensa. "A pesar de esto, los informes nacionales indican un uso continuo de drogas para mejorar el rendimiento y la apariencia, así como un interés creciente en ellas."

Los esteroides anabólicos son ilegales de poseer y usar en los Estados Unidos sin una receta válida, ya que están clasificados como una Sustancia Controlada de Clase III según la ley federal.

Más información

La Agencia de Control de Drogas de los EE. UU. tiene más información sobre esteroides.

FUENTES: Sociedad Europea de Cardiología, comunicado de prensa, 13 de octubre de 2026; European Heart Journal, 12 de octubre de 2026