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El Consejo Europeo instó a líderes del bloque a negociar nuevas fuentes de ingresos para pactar el presupuesto

El planteamiento debatido por los mandatarios buscaba reducir el gasto de las cuentas plurianuales, pero los países partidarios de la austeridad mantuvieron sus demandas de ajustes adicionales durante la cumbre

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa asumirá directamente la dirección política de las conversaciones (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa asumirá directamente la dirección política de las conversaciones (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
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El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, pidió el jueves a los líderes de la Unión Europea que avancen en la negociación de nuevas fuentes de ingresos para financiar el presupuesto comunitario de 2028-2034, después de que una propuesta de la presidencia irlandesa con un recorte adicional del 8% no logró acercar las posiciones de los Veintisiete.

Los jefes de Estado y de Gobierno cerraron más de cinco horas de debate en Bruselas sin avances ni modificaciones relevantes de sus posturas, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press. Los Estados que reclaman mayor contención del gasto mantuvieron la exigencia de nuevos ajustes, mientras otros, entre ellos España, defendieron mantener la ambición de las cuentas y preservar políticas como la cohesión y la Política Agraria Común (PAC).

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La cumbre no tenía como objetivo cerrar un acuerdo, pero dejó patente que la vía de los recortes perdió margen y que las negociaciones deben centrarse en los recursos propios, según las mismas fuentes. Varias delegaciones consideran que esa alternativa recibió poca atención durante la preparación de la última propuesta.

Costa sostuvo que los nuevos recursos propios deben integrar la solución para alcanzar un compromiso. Los líderes mostraron disposición a examinar opciones, aunque persisten las reservas de varias capitales y queda pendiente trabajo técnico y político.

El objetivo es equilibrar el volumen total del presupuesto, aportes nacionales asumibles para los Estados miembros y nuevas vías de financiación que eviten una reducción excesiva del gasto o un aumento desproporcionado de las contribuciones gubernamentales.

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Ursula Von der Leyen, titular de la Comisión Europea, y Antonio Costa (Europa Press)
Ursula Von der Leyen, titular de la Comisión Europea, y Antonio Costa (Europa Press)

Costa asumirá de forma directa la conducción política de las negociaciones sobre el próximo presupuesto de la Unión Europea para 2028-2034, tras constatar que los Veintisiete mantienen posiciones alejadas sobre el volumen de las cuentas, los aportes nacionales y las nuevas fuentes de financiación.

El titular del Consejo Europeo abrirá contactos bilaterales con las delegaciones para preparar una nueva versión de la denominada “caja de negociación”, el documento que reúne las opciones sobre la dimensión, la estructura y la financiación del marco presupuestario.

Fuentes europeas prevén una propuesta revisada en las próximas semanas, aunque no hay fecha definida ni acuerdo sobre si el volumen total del presupuesto debe subir o bajar respecto de la última oferta. Los elementos forman parte de un paquete que los gobiernos deberán negociar en conjunto.

Uno de los principales asuntos pendientes son los recursos propios, ante las objeciones de distintos Estados miembros. Los líderes aceptaron continuar el trabajo sobre esas alternativas y evaluar otras fórmulas, incluidas las propuestas por el Parlamento Europeo.

La propuesta actual incluye aportes vinculados a las grandes empresas, el tabaco y los residuos electrónicos, además de un incremento de los ingresos procedentes del mecanismo de ajuste en frontera por carbono. El texto no incorpora, en cambio, los gravámenes que la Eurocámara plantea para las grandes plataformas digitales, las criptomonedas y las apuestas por Internet.

El bloque mantienen como objetivo político alcanzar un pacto antes de fines de 2026, aunque no fijaron formalmente ese plazo en las conclusiones de la cumbre. El documento aprobado solicita a Costa que continúe las conversaciones con el objetivo de lograr un acuerdo “a tiempo”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, habla con la prensa a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 15 octubre 2026 (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El canciller alemán, Friedrich Merz, habla con la prensa a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 15 octubre 2026 (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Los líderes sostienen que un entendimiento antes del cierre de este año permitiría aprobar las normas necesarias durante 2027, para que los fondos europeos lleguen a los beneficiarios “sin interrupciones” desde enero de 2028, cuando entrará en vigor el nuevo presupuesto comunitario.

La opción de convocar una cumbre especial el 26 de noviembre continúa sobre la mesa, aunque todavía no fue formalizada. En caso de realizarse, sería posterior al Consejo Europeo informal previsto para el 13 de noviembre en Dublín.

(Con información de Europa Press)

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