Donald Trump calificó como una “vergüenza” la reanudación de los bombardeos ucranianos contra refinerías de Rusia

El presidente de EE. UU., Donald Trump, interviene durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 15 de octubre de 2026 (REUTERS/Annabelle Gordon)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “vergüenza” los renovados ataques de Ucrania contra las refinerías de petróleo rusas y sostuvo que esas acciones impulsaban los precios internacionales de la energía. El mandatario también cuestionó el liderazgo de su par ucraniano Volodimir Zelensky y aseguró que no busca sellar acuerdos para dar fin a la guerra.

“Creo que eso es una vergüenza”, sostuvo Trump cuando le consultaron por las operaciones ucranianas contra instalaciones petroleras de Rusia. “Hay muchos otros objetivos que puedes atacar. Pero cuando disparas contra refinerías de diésel donde produces, ya sabes, combustible diésel, no estás haciendo una buena labor para el mundo”, agregó en una entrevista a la cadena​​Newsmax.

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El jefe de Estado, de 80 años, cuestionó además al presidente ucraniano a quien atribuyó una menor disposición que su par ruso, Vladimir Putin, para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. “Debería terminar pronto. Creo que a ambos les gustaría que terminara”, afirmó Trump, aunque subrayó: “Pero creo que me resulta más difícil tratar con Zelensky que con Putin”.

“Hay una realidad, porque Rusia es un país enorme, y Rusia puede perder un millón de hombres, y tiene muchos otros millones de hombres detrás de ellos. Ucrania no tiene ese tipo de mano de obra”, indicó el republicano sobre el escenario que enfrentan ambos países en guerra y la desventaja de la nación invadida.

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El inquilino de la Casa Blanca reiteró que Ucrania debería celebrar nuevos comicios para reemplazar al mandatario ucraniano: “Creo que, francamente, Zelensky lleva allí mucho tiempo, y creo que es hora de... si ellos, si ellos quieren resolver eso”. En ese sentido, Trump recordó una entrevista realizada a una joven en el país invadido y narró su comentario: “‘El presidente Zelensky nos ha quitado a nuestros hombres. Nuestros hombres no tienen piernas ni brazos. Nuestros hombres están, en muchos casos, en instituciones psiquiátricas, o están muertos’”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, rinde homenaje a las víctimas de un ataque ruso en la ciudad de Pryluky y conversa con personas afectadas por el ataque, el 8 de octubre de 2026 (Europa Press)

El jueves, Zelensky, anunció la reanudación de los ataques contra refinerías rusas tras una pausa de tres días en las agresiones contra infraestructuras energéticas, una medida que Trump, comunicó el domingo pasado, pero que Moscú y Kiev no confirmaron de manera oficial.

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En una entrevista publicada por el Financial Times, el jefe de Estado Ucraniano afirmó que su Gobierno aceptó una suspensión limitada de las operaciones contra ese tipo de objetivos y acusó acusó al Kremlin de incumplir el entendimiento al lanzar al menos 100 ataques contra infraestructuras ucranianas en una semana.

El mandatario también cuestionó la posición de Washington ante Kiev y afirmó que Estados Unidos retiró al Ejército ucraniano información de inteligencia que consideró necesaria para los sistemas de alerta temprana frente a posibles ataques con misiles balísticos. Por este motivo, sostuvo que funcionarios militares estadounidenses comunicaron una advertencia a sus pares ucranianos. “Como no paréis los ataques, vamos a bloquear la (información de) inteligencia”, indicaba el comentario.

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Una joven observa los daños en su residencia después de un ataque ruso, el miércoles 14 de octubre de 2026, en Kiev, Ucrania.(AP Foto/Efrem Lukatsky)

En paralelo a las declaraciones cruzadas de Trump y Zelensky, el segundo pidió a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que sostengan el envío de armamento y den prioridad a interceptores de misiles balísticos y munición para los cazas F-16, después de reunirse en Bruselas con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

El pedido ocurrió un día después de un bombardeo ruso que, según las autoridades de Kiev, alcanzó las tres centrales termoeléctricas de la capital ucraniana y de su región. Zelensky calificó de “gran desafío” la frecuencia de los ataques, en medio de limitaciones en Starlink, la red satelital de SpaceX que las fuerzas ucranianas utilizan para sus comunicaciones.

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No existen datos públicos sobre el alcance de esas restricciones ni sobre quién tomó la decisión. El presidente ucraniano sostiene que las demoras en el funcionamiento del servicio fueron deliberadas. Starlink pertenece a Elon Musk, aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Las limitaciones, según Zelensky, afectan las comunicaciones de las tropas ucranianas en un momento de ataques rusos contra infraestructura energética.

(Con información de AFP)