El litio en el agua potable relacionado con un defecto cardíaco congénito

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JUEVES, 15 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los niños podrían tener un mayor riesgo de una rara afección cardíaca si su agua potable contiene niveles más altos de litio, según un nuevo estudio.

Los niños que viven en los condados de California con los niveles más altos de litio en el agua tenían un 71% más de probabilidades de ser diagnosticados con el síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), un defecto cardíaco que puede causar un ritmo cardíaco peligrosamente rápido, dijeron los investigadores.

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Los hallazgos fueron publicados el 13 de octubre en el Journal of Clinical Investigation.

El WPW ocurre cuando los niños nacen con una hebra adicional de músculo cardíaco que crea una conexión eléctrica anormal en el corazón.

La mayoría de las personas con el síndrome no tienen antecedentes familiares, lo que sugiere que exposiciones a factores ambientales como el litio durante el desarrollo fetal podrían desempeñar un papel, dijeron los investigadores.

"Hemos conocido estas vías durante décadas y sabemos cómo tratarlas, pero no hemos sabido por qué las personas las desarrollan", dijo el investigador principal Dr. Gregory Marcus, profesor titular en fibrilación auricular en la Universidad de California San Francisco, en un comunicado de prensa.

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"Este es un paso emocionante porque apunta a un posible factor ambiental que podría ser modificable, pero necesitamos más investigación para determinar si el litio realmente está contribuyendo a su desarrollo", dijo Marcus.

El WPW está asociado con un pequeño aumento del riesgo de muerte súbita por paro cardíaco, dijeron los investigadores en notas de antecedentes. La afección se trata con ablación, un procedimiento que utiliza electricidad para destruir el tejido cardíaco que causa las conexiones anormales.

Investigaciones previas han vinculado dosis medicinales de litio tomadas durante el embarazo con un mayor riesgo de defectos cardíacos congénitos, dijeron los investigadores.

Esto llevó al equipo de investigación a centrarse en si el litio en el agua potable podría tener el mismo efecto. El litio es un elemento que se encuentra de forma natural en las aguas subterráneas.

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Para el estudio, los investigadores compararon datos locales de calidad del agua con registros de salud de más de 2.3 millones de niños en California y casi 2 millones de niños en Nueva York.

Los resultados mostraron que el cuarto superior de los condados de California con los niveles más altos de litio tenía probabilidades significativamente mayores de WPW. Se encontraron resultados similares en Nueva York.

El litio en el agua potable no está actualmente regulado en los Estados Unidos, aunque los reguladores federales requieren monitoreo de los niveles de agua potable. El Servicio Geológico de los Estados Unidos también mide el litio en las aguas subterráneas.

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Los investigadores señalaron que el estudio no puede probar que el litio cause directamente el WPW, sino que solo establece un posible vínculo. Otros factores ambientales o genéticos podrían ayudar a explicar la asociación.

El equipo también advirtió que las personas no deberían alarmarse por la seguridad del agua potable, incluidas las mujeres embarazadas. El WPW es raro, con solo 686 de los más de 2.3 millones de niños de California teniendo un diagnóstico documentado.

"El siguiente paso es determinar si el litio en sí está contribuyendo al desarrollo de estas vías y, de ser así, cuánto importa la exposición y en qué momento del desarrollo importa más", dijo Marcus. "Eso requerirá estudios que puedan medir la exposición con mucha más precisión."

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Más información

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos tiene más información sobre la contaminación por litio en el agua potable.

FUENTE: Universidad de California San Francisco, comunicado de prensa, 13 de octubre de 2026