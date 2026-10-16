Renan Santos, cuarto candidato más votado en las primaras de Brasil, descartó apoyar a Lula o Bolsonaro en el balotaje

Renan Santos, el ex candidato presidencial y líder del Partido Misión, asiste a una reunión con representantes de entidades de comercio y servicios durante la campaña presidencial brasileña, en Brasilia, Brasil, el 18 de agosto de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

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El activista de ultraderecha Renan Santos, cuarto candidato más votado en la primera vuelta presidencial de Brasil, anunció el jueves que no respaldará al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ni al senador Flávio Bolsonaro en el balotaje del 25 de octubre. El ex candidato del partido Misión afirmó que no votará y que tampoco indicará a sus seguidores una opción entre el actual presidente y el senador opositor.

“Yo no voy a votar. La última vez pedí el voto nulo. Esta vez lo que le estoy recomendando es que voten a quien quieran”, declaró en una entrevista con el canal UOL. El dirigente obtuvo el 2,24% de los sufragios en la primera vuelta. El hijo del ex presidente Jair Bolsonaro encabezó esa votación con el 47,03%, mientras que Lula alcanzó el 45,16%.

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Las primeras encuestas para la segunda vuelta sitúan al senador con el 46% de intención de voto y a Lula con el 44%.

Santos sostuvo que considera a Bolsonaro un “peligro mayor” por la concentración de poder que, a su juicio, podría lograr con el respaldo de una mayoría legislativa. Pese a esa evaluación, descartó apoyar a Lula. “O creo mi propio campo político o abandono la política”, afirmó. El candidato vinculó esa decisión con la intención de preservar la autonomía de su espacio y evitar que su partido quede identificado con otras alianzas.

El fundador del Movimiento Brasil Libre (MBL) afirmó que los dos aspirantes concentran riesgos de acumulación de poder. Sin embargo, señaló que el legislador tendría mayores posibilidades de ampliar su influencia por el apoyo obtenido por los sectores conservadores en el Congreso.

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El candidato presidencial brasileño Renan Santos interviene durante un debate presidencial previo a las elecciones primarias nacionales en São Paulo, Brasil, el 23 de agosto de 2026 (REUTERS/Jean Carniel)

Después de disputar la primera vuelta solo con el respaldo de su formación, Flávio Bolsonaro reunió para el balotaje a gran parte de los partidos de derecha y centroderecha. Por su parte, Lula sumó a su alianza a los partidos minoritarios de izquierda que presentaron candidatos propios en la primera vuelta.

El escritor y psiquiatra Augusto Cury, tercero en la primera vuelta presidencial, anunció la semana pasada su respaldo al senador para el balotaje, después de una videollamada de más de una hora en la que el candidato. Cury obtuvo 3.448.569 votos, equivalentes al 2,89% de los sufragios válidos.

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Tras mantenerse sin pronunciamiento durante los días posteriores a la elección, comunicó su decisión a través de una nota de prensa difundida por su equipo.

“Tuve una larga conversación con Flávio, cara a cara, sin filtros ni rodeos. Le dije claramente que no participaría en su gobierno y que mi independencia de criterio sería innegociable”, declaró Cury en el comunicado. El contacto entre ambos comenzó con una conversación por videollamada durante la mañana del jueves 8 de octubre. El autor pidió a Bolsonaro que asumiera públicamente determinados compromisos como condición para su apoyo, una exigencia que el candidato aceptó en una carta firmada.

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El ex candidato presidencial brasileño Augusto Cury, del partido Avante, interviene en un acto de campaña electoral en Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, el 7 de septiembre de 2026 (REUTERS/Tita Barros)

El respaldo del escritor se suma a los del ex presidente Michel Temer, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), y de los ex candidatos presidenciales Romeu Zema, de Novo, y Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD). Ambos fueron gobernadores de Minas Gerais y Goiás, respectivamente.

Lula no reunió hasta ahora el apoyo de ninguno de los principales candidatos que quedaron fuera de la primera vuelta y busca ampliar su respaldo más allá de las fuerzas que ya forman parte de su coalición.

(Con información de EFE)