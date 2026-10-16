Salud

Variación a Nivel de Condado Observada en la Mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares

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JUEVES, 15 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- De 2000 a 2019, hubo una disminución en la mortalidad general por enfermedades cardiovasculares (ECV), con una amplia variación entre los condados de EE. UU., según un estudio publicado en línea el 7 de octubre en el Journal of the American College of Cardiology.

George A. Mensah, M.D., del Instituto Nacional de Salud en Bethesda, Maryland, y sus colegas utilizaron métodos de estimación de áreas pequeñas y datos de certificados de defunción del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de EE. UU. para estimar las tasas de mortalidad estandarizadas por edad (ASMR, por sus siglas en inglés) para cinco grupos raciales y/o étnicos, 3,110 condados y 21 causas de muerte por ECV durante 20 años (2000 a 2019).

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Los investigadores encontraron que, para el total de ECV, la ASMR fue de 237.8 muertes por cada 100,000 en 2019. Para el total de ECV y 12 de 17 causas detalladas de ECV, la mortalidad fue más alta en la población negra y más baja en la población asiática para el total de ECV y para 13 de 17 causas detalladas. La mortalidad disminuyó para el total de ECV y para 12 de 17 causas entre 2000 y 2019, y aumentó para tres causas detalladas. Hubo una amplia variación en la mortalidad entre los condados, tanto dentro como entre las poblaciones raciales y/o étnicas. Se observó una variación considerable en los patrones espaciales de mortalidad según la causa de ECV y por raza/etnicidad.

"Para la práctica clínica, estos hallazgos destacan el valor de integrar la epidemiología local en la evaluación de riesgos, el alcance y la prestación de atención", dijo Mensah en un comunicado. "Los sistemas de salud y los clínicos necesitan alinear las estrategias de prevención con las causas locales dominantes y las poblaciones que experimentan la mayor carga".

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