Qué funcionaría y qué no entre los ingredientes de moda contra el envejecimiento de la piel

El médico Mark Hyman cuestionó la efectividad de los suplementos de colágeno en su programa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

“¿Hay datos sobre los suplementos de colágeno o son solo apariencia?”, preguntó el médico y conductor Mark Hyman al abrir uno de los tramos de su charla con la dermatóloga Mamina Turegano en The Dr. Hyman Show. La respuesta llevó la conversación desde los péptidos de colágeno hasta el PDRN y los exosomas.

Turegano no presentó esos ingredientes como atajos. La dermatóloga distinguió los productos complementarios de aquellos sobre los que mantuvo reservas por la falta de información suficiente. En cada caso, explicó qué usos contemplaba y dónde ubicaba sus límites.

PUBLICIDAD

Antes de referirse a fórmulas y tratamientos, la especialista sostuvo que ningún suplemento o suero reemplazaba la protección solar, el descanso, el ejercicio, la alimentación y el manejo del estrés. Durante el episodio, los entrevistados no identificaron autores, fechas ni publicaciones de los estudios mencionados.

Mamina Turegano sostuvo que los suplementos no reemplazan hábitos esenciales como el descanso, el ejercicio, la protección solar y la alimentación (YouTube/@drmarkhyman)

El colágeno quedó como un complemento y no como una solución aislada

Hyman preguntó a Turegano si los péptidos de colágeno podían ayudar a la piel. “En general, sí, creo que hay datos suficientes para respaldar el consumo de colágeno”, respondió la dermatóloga, aunque advirtió que parte de los trabajos que habían arrojado resultados favorables contó con apoyo de la industria.

“Tomar péptidos de colágeno no significa que ese colágeno vaya directamente a la piel”, explicó Turegano. Según planteó, esas moléculas podían enviar señales que ayudaran al organismo a producir colágeno, aunque rechazó presentarlas como una respuesta única ante el envejecimiento cutáneo.

PUBLICIDAD

La dermatóloga advirtió que parte de los estudios con resultados favorables sobre el colágeno contaron con respaldo de la industria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dermatóloga ubicó el suplemento después de los cuidados básicos. “Preferiría que una persona durmiera mejor, usara protección solar, redujera el estrés y entrenara fuerza antes de incorporar péptidos de colágeno”, afirmó durante la entrevista. Hyman coincidió en que esos hábitos no debían sustituirse por un producto.

Los péptidos tópicos se describieron como señales para las células de la piel

Al referirse a los péptidos tópicos, Turegano explicó que eran fragmentos que podían estar incluidos en sueros, hidratantes o protectores solares. “Básicamente, envían señales a las células para que produzcan más colágeno o aumenten la hidratación”, dijo sobre algunas formulaciones.

Los péptidos de colágeno consumidos por vía oral envían señales al organismo para estimular la producción propia de colágeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista señaló que no todos los péptidos cumplían la misma función. Mencionó los péptidos de cobre como una alternativa vinculada con el reciclaje y la reconstrucción del colágeno, y habló de otros compuestos orientados a la hidratación.

PUBLICIDAD

También citó los neuropéptidos, que describió como ingredientes asociados con una reducción leve de las contracciones faciales.

Turegano remarcó que esos productos no equivalían a procedimientos médicos. “Hay versiones muy suaves de ese efecto, pero no se comparan con el bótox”, sostuvo al hablar de los neuropéptidos.

Su recomendación fue incorporarlos solo después de establecer una rutina de limpieza, hidratación, protector solar, vitamina C y retinoides, según la tolerancia de cada piel.

Las formulaciones con péptidos tópicos actúan como señales para que las células aumenten la hidratación y la firmeza (YouTube/@drmarkhyman)

El PDRN y los exosomas quedaron bajo una advertencia de cautela

La dermatóloga también se refirió al PDRN, sigla de polidesoxirribonucleótido, un compuesto que describió como derivado del esperma de salmón.

“La mayor parte de los datos sobre PDRN corresponde a inyecciones en la piel”, explicó, y agregó que esos usos se habían vinculado con la remodelación del colágeno y la cicatrización.

PUBLICIDAD

Sobre las formulaciones tópicas, Turegano indicó que había información sobre su posible utilidad, aunque la consideró menos sólida que la referida a las inyecciones.

Por eso, lo presentó como un ingrediente que podía estar en hidratantes, sin describirlo como un tratamiento definitivo contra el envejecimiento.

El compuesto denominado PDRN proviene del esperma de salmón y registra mayor evidencia científica en aplicaciones inyectables para la cicatrización (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor reparo lo planteó respecto de los exosomas y las células madre. Turegano dijo que se trataba de un área controvertida por la necesidad de contar con más información sobre seguridad.

También sostuvo que resultaba difícil estabilizar los productos que permanecían a temperatura ambiente y que todavía faltaba definir tipos, dosis y vías de uso que pudieran ofrecer resultados consistentes. “Todavía necesitamos más datos de seguridad”, afirmó.

PUBLICIDAD