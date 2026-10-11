Salud

Cinco movimientos para trabajar brazos y hombros mientras se camina

El método divulgado por Prevention combina recorridos de al menos diez minutos, carga moderada y pausas de entre 30 segundos y un minuto

Hombre barbudo con camiseta térmica y pantalones deportivos lleva una pesa rusa negra en un parque con árboles de follaje otoñal, sendero de tierra y puente de madera sobre un arroyo.
La entrenadora Denise Austin diseñó una rutina que combina la caminata aeróbica con ejercicios de fuerza para el tren superior (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Caminar con mancuernas livianas puede transformar una rutina aeróbica habitual en un entrenamiento que también trabaja brazos, hombros, espalda y zona media. La especialista estadounidense Denise Austin propuso una serie de ejercicios de tren superior para realizar durante una caminata, con intervalos breves y movimientos de fuerza adaptables a cada nivel de condición física.

La rutina fue difundida por Prevention y combina caminata, pesas y períodos de actividad más intensa. El planteo apunta a quienes buscan sumar estímulos musculares a una sesión de cardio sin extender demasiado el tiempo destinado al ejercicio.

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Austin, entrenadora con más de dos décadas de experiencia en la creación de programas de actividad física, sostuvo que el movimiento regular es una herramienta de prevención y de envejecimiento saludable. “El ejercicio es medicina preventiva y es clave para envejecer de forma saludable y mantenernos vitales”, afirmó.

La propuesta alterna caminata y ejercicios de fuerza

El esquema se apoya en tres componentes: cardio, ejercicios con pesas y principios de entrenamiento por intervalos de alta intensidad, conocido por su sigla en inglés HIIT. La recomendación es completar la secuencia al menos una vez por semana y, si se realiza más de una vez, dejar un día de descanso entre las sesiones.

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La caminata debe durar como mínimo 10 minutos. A partir de esa base, la duración puede aumentar de forma progresiva según mejore la resistencia. Durante el recorrido, cada movimiento se ejecuta entre 30 segundos y un minuto, de acuerdo con el estado físico de cada persona.

Un hombre mayor vistiendo ropa deportiva azul camina por un sendero arbolado en un parque.
El método contempla un recorrido inicial de al menos diez minutos con intervalos de ejercicio de entre 30 segundos y un minuto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método permite caminar durante algunos minutos, detenerse para hacer uno de los ejercicios y luego retomar el paso. También se puede descansar antes de cada bloque. La clave es adaptar el recorrido y la cantidad de repeticiones a la capacidad individual, sin necesidad de completar todas las variantes en una sola salida.

Austin sugirió usar mancuernas livianas y ajustar el ritmo. “Hacé que sea tuyo”, explicó. La secuencia puede mantenerse a lo largo de toda la caminata o limitarse a una vuelta por cada ejercicio.

Los golpes cruzados suman coordinación al trabajo de brazos

El primer movimiento consiste en sostener una mancuerna en cada mano a la altura del pecho, con una postura similar a la de una guardia de boxeo. Al dar un paso, se extiende un brazo hacia adelante y en diagonal; después se lo retrae para repetir el gesto con el otro lado.

Los golpes deben alternarse al ritmo de los pasos. Si resulta difícil coordinar ambas acciones, la alternativa es detener la caminata y completar 10 golpes por lado, con una alternancia entre ambos brazos, antes de continuar.

Una mujer en ropa deportiva sostiene mancuernas y extiende el brazo en un parque con césped y árboles de fondo.
Los golpes cruzados al ritmo de los pasos aportan movilidad a los hombros y coordinación a la rutina de brazos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ejercicio incorpora movilidad de hombros y brazos dentro de la caminata. Los golpes cruzados requieren controlar el recorrido del peso y evitar impulsos bruscos, especialmente cuando se usan mancuernas.

Las elevaciones laterales y los remos activan hombros y espalda

Las elevaciones laterales parten con los brazos junto al cuerpo y las pesas a los costados. Desde esa posición, ambas extremidades suben a la vez hasta quedar a la altura de los hombros y luego descienden de forma controlada. El movimiento se repite mientras se mantiene el paso.

Otra opción es alternar curl de bíceps y remo vertical. Para el primero, las mancuernas se elevan al flexionar los codos y vuelven lentamente a la posición inicial. Luego, se giran las muñecas para que los nudillos miren hacia adelante y se llevan las pesas hasta los hombros, con los codos abiertos hacia los lados.

Un hombre con gorra y ropa deportiva sostiene dos mancuernas con los brazos extendidos hacia los lados en un gimnasio con máquinas.
Las elevaciones laterales ejecutan la subida de las mancuernas hasta la altura de los hombros de forma controlada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la parte alta del remo, se recomienda juntar los omóplatos antes de bajar los brazos. La combinación de curl de bíceps y remo vertical distribuye el trabajo entre brazos, hombros y espalda, siempre con una carga que permita sostener la técnica.

La secuencia termina con jalones y círculos de brazos

Los jalones dorsales sobre la cabeza comienzan con las mancuernas cerca de la parte superior de los hombros, los codos flexionados y las palmas hacia adelante. Al avanzar un paso, los brazos se extienden por encima de la cabeza. En el siguiente, las pesas regresan a los hombros.

El cierre incorpora círculos de brazos. Se estiran ambas extremidades hacia los costados, a la altura de los hombros, y se trazan círculos pequeños y controlados durante 30 repeticiones o el tiempo que resulte posible. Luego se invierte el sentido.

Una mujer vestida con ropa deportiva camina por un camino de grava y sostiene dos mancuernas sobre la cabeza en un parque arbolado.
La extensión de los brazos por encima de la cabeza se realiza al dar un paso hacia adelante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los círculos deben hacerse sin balancear el torso ni utilizar el impulso de la caminata. El control del movimiento es central para que las articulaciones de los hombros acompañen la rutina sin movimientos amplios o desordenados.

La propuesta de Denise Austin permite organizar la sesión según el tiempo disponible: desde una caminata de 10 minutos con una ronda de cada ejercicio hasta recorridos más largos con varias repeticiones, siempre con jornadas de recuperación entre los entrenamientos de fuerza.

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