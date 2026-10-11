César Troncoso, de El Eternauta a su trabajo con Diego Peretti: “Los actores uruguayos siempre apuntamos a Buenos Aires”

Trailer de la película La Casa

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César Troncoso atraviesa semanas de rodajes, estrenos y viajes entre Montevideo y Buenos Aires. Mientras filma la serie Sangre para la productora Preludio —uno de los proyectos anunciados para Netflix—, el actor uruguayo acompañó el lanzamiento de La Casa junto a Diego Peretti y aguarda las definiciones para retomar su personaje en la segunda temporada de El Eternauta. En una charla con Teleshow, repasó un recorrido que comenzó lejos de los sets: estudió medicina, trabajó 25 años en un estudio contable y recién a los 40 filmó su primera película.

Con humor, memoria y una mirada afectuosa sobre la ciudad que lo recibe cada vez con más frecuencia, Troncoso habló de la fantasía que lo acercó a la actuación, de su trabajo junto a Peretti y de la complejidad de una producción como El Eternauta.

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César Troncoso comparte elenco con el actor Diego Peretti en el largometraje de suspenso La Casa

—Estás nuevamente en la Argentina. ¿Qué estás haciendo ahora?

—Estoy acá desde hace unas tres o cuatro semanas. El estreno de la película me encontró haciendo una serie con Preludio, que se llama Sangre. Es una de las series anunciadas para Netflix. Trabajan Juan Gil Navarro, Julieta Cardinali y Macarena Achaga. Voy a seguir por acá, en principio, hasta diciembre.

—Y también está la expectativa por la continuidad de El Eternauta. ¿Qué se sabe?

—Se saben algunas cosas... están diciendo que sobre marzo del año próximo comenzaríamos y parece que la fecha es bastante segura. Es una producción muy grande y hay muchos territorios distintos que coordinar: la escritura, los efectos especiales y los presupuestos.

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Troncoso planteó que el contexto económico también puede incidir en una serie de esa escala. “Estábamos en 2023 haciendo las cosas con un precio del dólar y después pasó a otro. Debe haber variables de todo tipo y color”, señaló a Teleshow. Mientras espera la confirmación definitiva, bromeó con el destino de su personaje: “Estoy esperando que me digan de una vez por todas ‘vamos’ y salgo a matar bichos”.

—¿Siempre quisiste ser actor?

—De chico, no. Empecé a tomar clases de teatro a los 25 años y la primera película la hice a los 40: El viaje hacia el mar, con Hugo Arana. Antes tuve un primer año de Medicina: aprobé cuatro materias, dos copiando y dos sabiendo. Después decidí salvar vidas y, para hacerlo, decidí retirarme de la profesión.

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Luego trabajó durante 25 años en un estudio contable, una actividad que compartió durante mucho tiempo con el teatro y, más adelante, con sus primeros papeles en cine. El cambio definitivo se produjo cerca de 2011, cuando ya participaba en Infancia clandestina y recibió una propuesta desde San Pablo para una película brasileña.

—¿Ese fue el momento en que decidiste dedicarte por completo a actuar?

—Había pedido dos meses de licencia sin goce de sueldo para hacer Infancia clandestina. Para enganchar la otra película tenía que pedir un mes más. Hablé con mi mujer y decidimos que era tiempo de dejar todo lo demás y dedicarme a ser actor. Recién ahí me transformé en un actor de tiempo completo.

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—¿Qué imaginabas para tu vida cuando eras chico?

—Leía mucho y dibujaba. Es la otra actividad que hago todo el tiempo y con continuidad. Si hubiera tenido que elegir bien, quizá tendría que haberme metido en arquitectura o en diseño de sonido. La medicina fue un error garrafal.

De los escenarios montevideanos a los rodajes en la Argentina y Brasil

—¿Cómo fue tu formación como actor?

—Fui a una escuela. Mi viejo tenía un boliche cerca del centro de Montevideo; algunos actores iban a tomar café, ofrecían entradas y un día decidí ir al teatro. También me hice socio de la Cinemateca Uruguaya, que sigue siendo un foco cinematográfico muy potente. Después vi una convocatoria de un grupo teatral para tomar clases y estuve un año. Más tarde entré a una escuela de actuación de tres años.

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César Troncoso sobre Buenos Aires: "Para donde mires tenés una librería, un boliche o una sala"

Allí conoció a Roberto Suárez y comenzó a integrar experiencias teatrales, entre ellas un dúo cómico que presentaban en boliches, espectáculos y teatros de rock. “Sobre los 29 o 30 años ya estaba muy contento con eso. No paré más”, resumió.

—¿Pensabas instalarte o trabajar con frecuencia en Buenos Aires?

—La verdad es que nunca había pensado en viajar a Buenos Aires ni a ningún lado. Para los actores uruguayos es un lugar al que siempre se apunta naturalmente, pero yo estaba con mi trabajo, medio quedado. Con El baño del Papa se me abrió más el mercado brasileño. Me llamaban para hacer latinoamericanos de habla hispana: uruguayos, paraguayos, guatemaltecos, mexicanos, bolivianos. Necesitaban un portugués mal hablado, con acento.

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Aunque no hablaba portugués al comienzo, lo incorporó a partir de los rodajes en Brasil. También menciona como un punto relevante su participación en XXY, de Lucía Puenzo, donde compartió un elenco encabezado por Ricardo Darín, Inés Efron y Germán Palacios. Más tarde llegó la convocatoria para El plan divino y se multiplicaron los proyectos en coproducción entre Uruguay y la Argentina.

—¿Qué te gusta de la Argentina?

—A vos te encanta Uruguay porque vivís en Argentina, y a mí me encanta Argentina porque vivo en Uruguay. No te voy a decir que me gusta todo porque sería mentira, pero Buenos Aires es una ciudad maravillosa. Para donde mires tenés una librería, un boliche o una sala. La gente todavía aprecia los libros en un tiempo en el que estamos como dementes, pasados a este bicho. Es precioso.

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De la contabilidad a Netflix: César Troncoso filmó su primera película a los 40, estudió medicina y ahora espera volver a matar bichos en El Eternauta

—¿Te vendrías a vivir a Buenos Aires?

—Sí, claro. Pero mi mujer trabaja con continuidad en Uruguay y tiene una hija allá. Yo tengo la vida hecha en Montevideo y no me impide trabajar en Argentina. Vengo, trabajo y vuelvo.

El actor advirtió que su condición de visitante, con trabajo asegurado durante algunos meses, no equivale a la experiencia cotidiana de quienes viven en el país. “No tengo que pagar las cuentas como cualquier ciudadano de la ciudad. La percepción que tengo no es la de cualquiera que vive acá, aunque el panorama se ve”, señaló.

El encuentro con Diego Peretti en una película de tensión creciente

César Troncoso comparte elenco con el actor Diego Peretti en el largometraje de suspenso La Casa

—La película que estrenaron parte de una situación inquietante: un hombre recibe una oferta por su casa, pero debe seguir viviendo allí. ¿Te había pasado algo parecido?

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—Nunca tuve una casa como esa. Pero, por lo que me dijeron, es una práctica de la vida real: gente que te ofrece comprarte el inmueble a mitad de precio, te deja vivir hasta que fallezcas y después se lo queda para su emprendimiento. Es una premisa interesante y bastante inquietante.

Troncoso explicó que el relato cambia de tono cuando el protagonista, interpretado por Peretti, empieza a preguntarse si corre peligro. “Cuando el personaje pregunta: ‘¿Me van a matar ahora?’, aparece otra dimensión. La primera parte tiene una tensión distinta: la lucha de un tipo que lo tuvo todo, se quedó sin trabajo y debe reconvertirse. Después se complica”, describió. a Teleshow.

—¿Cómo llegó la propuesta para sumarte al elenco?

—Estaba en El Eternauta, sentado en un banquito, y Gustavo Triviño, operador de steadycam del cine argentino de toda la vida, estaba enfrente descansando. Se cruzó y me dijo que quería ofrecerme un trabajo en una película. Ya había hablado con Peretti, que estaba entusiasmado porque había leído el guion. Me pasó el material y también vi Martes a martes, su película anterior. Me pareció muy linda y muy bien hecha. A partir de ahí seguimos hablando.

—¿Era la primera vez que trabajabas con Peretti?

—Sí, y me encantó. Los actores que son más grosos suelen tener claras las condiciones de este trabajo: es colectivo. Como cabeza de elenco, Peretti facilita la tarea de los demás. Yo siempre digo: ¿de verdad querés ser el mejor de un grupo de tarados? Prefiero ayudar al que tengo al lado, porque si él rinde, a mí me mejora. Él trabaja en el mano a mano contigo y tenemos un elenco precioso.

César Troncoso y Diego Peretti frente a frente: la historia de una oferta inmobiliaria inquietante que se transforma en algo mucho más oscuro

—¿Cómo imaginás los próximos meses?

—Tengo algunos proyectos que dependen de poder marcar fechas. Si viene El Eternauta, hay que evitar que se me superpongan las cosas, porque algo siempre se pierde. Pero El Eternauta seguro. No tiene cómo faltar. Voy a tratar de poder hacer todo.

La Casa, se estrenó en salas argentinas y luego tendrá una presentación en Montevideo, en el marco del Festival de Cine del Mercosur. Troncoso también adelantó que allí se verá La mujer del río, otro de sus trabajos recientes, que tuvo un paso por el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).