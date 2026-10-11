Panamá registra un movimiento sísmico cada 11 minutos desde el terremoto de 7.5 grados

Tonosí figura entre las zonas con mayor actividad sísmica posterior al terremoto de magnitud 7,5, con decenas de movimientos registrados en sus alrededores. Captura de video

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El terremoto de magnitud 7,5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre, a las 12:56 de la tarde, ha estado acompañado de una intensa actividad sísmica que mantiene en alerta a las comunidades afectadas.

Un recuento preliminar identifica más de 230 movimientos en la región desde el evento principal, según los registros del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, una cifra estimada que cambia constantemente conforme se incorporan y revisan nuevos datos.

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Hasta las 7:11 de la mañana del domingo 11 de octubre, el catálogo del Instituto de Geociencias registraba aproximadamente 85 movimientos posteriores al terremoto en los alrededores de Tonosí, localidad cercana al epicentro del sismo principal de magnitud 7,5.

Otros 56 eventos fueron referenciados a Soná y 39 a la isla Coiba, según un recuento preliminar de los registros, cuyas cifras pueden variar conforme se actualiza la información.

Los daños provocados por el terremoto mantienen a familias de las comunidades afectadas fuera de sus hogares ante el temor de nuevas sacudidas. Cortesía

También aparecen eventos localizados respecto de Santiago, Las Tablas y Chitré. La frecuencia promedio calculada ronda un movimiento cada 11 minutos, aunque los intervalos son irregulares y algunos temblores ocurren con apenas segundos de diferencia.

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La persistencia de las sacudidas ha llevado a familias de las comunidades más afectadas a permanecer fuera de sus viviendas, particularmente donde existen grietas, desprendimientos y daños estructurales.

La preocupación se extiende durante la noche, cuando el temor a nuevas réplicas dificulta que los residentes regresen a dormir bajo techo, mientras esperan evaluaciones que permitan determinar las condiciones de seguridad de sus casas.

La emergencia también ha dejado daños en más de 700 viviendas y afectaciones reportadas en 419 centros educativos, además de carreteras, instalaciones públicas y servicios básicos.

El terremoto dejó afectaciones reportadas en más de 700 viviendas y 419 centros educativos, además de daños en carreteras e instalaciones públicas. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP).

Los problemas se concentran en distintos sectores de Los Santos, Herrera y Veraguas, donde el deterioro de las vías y las interrupciones de agua y electricidad complican la atención de las familias. El balance continúa sujeto a modificaciones conforme avanzan las inspecciones oficiales.

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Entre las localidades afectadas figuran Macaracas, en Los Santos, y Los Pozos, en Herrera, donde también se reportan importantes daños, especialmente en comunidades rurales alejadas de las cabeceras de distrito.

En estos sectores, las dificultades de acceso representan un obstáculo adicional para evaluar las viviendas y distribuir asistencia, por lo que el alcance de las afectaciones podría variar a medida que los equipos de emergencia lleguen a los poblados más apartados.

Otro elemento de la secuencia es la escasa profundidad de numerosos movimientos sísmicos registrados desde el viernes. Cerca del 90% de los eventos del recuento preliminar ocurrió a 10 kilómetros o menos, con registros frecuentes a esa profundidad y otros a cinco, cuatro, tres y dos kilómetros.

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Numerosos movimientos posteriores al terremoto se han localizado a profundidades de entre cinco y diez kilómetros, según los registros preliminares del Instituto de Geociencias. REUTERS/Enea Lebrun

Los sismos superficiales pueden generar sacudidas intensas cerca de su epicentro, aunque sus efectos también dependen de la magnitud, la distancia y las condiciones del terreno.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) explica que las réplicas ocurren cuando un terremoto modifica las tensiones acumuladas en la corteza terrestre, provocando nuevas rupturas en sectores próximos a la falla activada. La concentración de movimientos en profundidades similares puede responder a esa redistribución de esfuerzos.

La elevada frecuencia inicial también es un comportamiento conocido de las secuencias sísmicas, que generalmente disminuyen con el paso del tiempo sin que sea posible predecir cada evento.

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Mientras continúan las labores de asistencia, las autoridades mantienen las inspecciones de viviendas, escuelas, carreteras y otras infraestructuras afectadas, con especial atención a las comunidades que permanecen parcialmente incomunicadas.

La combinación de daños materiales y movimientos persistentes mantiene la incertidumbre entre las familias de Azuero, mientras el Instituto de Geociencias continúa actualizando un registro cuya cantidad de eventos y localizaciones todavía puede cambiar.