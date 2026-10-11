Metro de Panamá reanuda operaciones tras dos días de suspensión por el terremoto de 7.5

Las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá volverán a transportar pasajeros tras las inspecciones de seguridad realizadas en las instalaciones ferroviarias durante el fin de semana. Archivo

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El Metro de Panamá reanudó durante la mañana de este domingo 11 de octubre las operaciones comerciales de sus líneas 1 y 2, después de permanecer suspendidas desde el viernes 9 de octubre por el terremoto de magnitud 7,5 registrado a las 12:56 de la tarde.

El restablecimiento del servicio se produjo tras las inspecciones técnicas y las pruebas de seguridad realizadas en ambas líneas durante el fin de semana.

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La empresa había adelantado en sus redes sociales que el servicio comenzaría en breve, tras completar las verificaciones de seguridad necesarias para permitir nuevamente el ingreso de pasajeros.

La reapertura se produce después de dos jornadas de suspensión preventiva del principal sistema ferroviario de transporte público de la capital panameña, mientras los equipos técnicos evaluaban las condiciones de sus instalaciones.

Durante el sábado, las inspecciones abarcaron estaciones, túneles, viaductos y otros componentes de la infraestructura ferroviaria, con el objetivo de comprobar que las estructuras y los sistemas operativos estuvieran en condiciones de recibir usuarios.

El Metro de Panamá realizó pruebas con trenes sin pasajeros, conocidas como marchas en blanco, para comprobar el funcionamiento de sus sistemas antes de la reapertura. (Cortesía: Metro de Panamá)

En un comunicado divulgado el sábado 10 de octubre, el Metro anunció la realización de marchas en blanco en ambas líneas, mediante la circulación consecutiva de trenes sin pasajeros para verificar el funcionamiento de los sistemas.

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La empresa explicó que el restablecimiento del servicio comercial dependería del cumplimiento de las condiciones de seguridad, y anticipó que la operación dominical se desarrollaría en su horario regular.

La Línea 1, inaugurada en abril de 2014, tiene una extensión aproximada de 16 kilómetros entre Albrook y San Isidro, con 14 estaciones distribuidas en tramos elevados y subterráneos.

Su recorrido incluye aproximadamente 7,2 kilómetros bajo tierra, con estaciones construidas a profundidades cercanas a los 20 metros, entre ellas 5 de Mayo, Lotería, Santo Tomás, Iglesia del Carmen y Vía Argentina.

La Línea 1 del Metro de Panamá cuenta con aproximadamente 16 kilómetros de recorrido, incluidos unos 7,2 kilómetros subterráneos que atraviesan sectores del centro de la capital. Cortesía

Por su parte, la Línea 2, inaugurada en abril de 2019, cuenta con 21 kilómetros de recorrido completamente elevado y 16 estaciones, desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen. Su infraestructura atraviesa sectores del este de la ciudad, como Villa Lucre, Don Bosco y la 24 de Diciembre.

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Los viaductos, las columnas de soporte y las estaciones elevadas forman parte de las estructuras que requieren evaluaciones después de un movimiento sísmico de gran magnitud.

La suspensión afectó a uno de los principales medios de transporte de Panamá, que moviliza alrededor de 420.000 pasajeros diarios y ha alcanzado jornadas de hasta 450.000 viajes. Las dos líneas conectan importantes zonas residenciales, comerciales y laborales de la capital y San Miguelito, por lo que su paralización durante el viernes y el sábado alteró la movilidad de miles de usuarios, que debieron recurrir a otras alternativas de transporte.

El cierre de las dos líneas durante el viernes y el sábado obligó a los usuarios a recurrir a otras alternativas de movilidad, mientras continuaban las revisiones y se registraban numerosas réplicas del terremoto.

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El Metro de Panamá moviliza alrededor de 420.000 pasajeros diarios y ha registrado jornadas de hasta 450.000 viajes, por lo que la suspensión de sus dos líneas durante el viernes y el sábado afectó a miles de usuarios de la capital y San Miguelito. Cortesía

El movimiento sísmico también dejó daños en más de 700 viviendas y afectaciones reportadas en 419 centros educativos, además de carreteras, instalaciones públicas y servicios básicos.

Las consecuencias se concentran especialmente en Los Santos, Herrera y Veraguas, donde las autoridades mantienen las inspecciones y la atención de las comunidades afectadas, mientras el país continúa registrando movimientos posteriores al terremoto principal.