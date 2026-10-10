Tras 20 años, cambió la definición de dislexia y genera nuevos criterios para su diagnóstico

La revisión descarta caracterizar la dislexia como un problema cerebral y adopta una perspectiva multifactorial con variables lingüísticas y ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que puede afectar la lectura, la escritura y la ortografía. Se manifiesta, en particular, en el reconocimiento de palabras, la decodificación y la relación entre los sonidos del habla y las letras. No se explica por problemas de inteligencia, audición o visión, indicaron expertos de Mayo Clinic.

Sus señales pueden aparecer antes de la escolarización, con dificultades para aprender palabras nuevas, recordar letras o reconocer rimas. Durante los años de aprendizaje formal, puede observarse una lectura más lenta, problemas para deletrear, para pronunciar palabras desconocidas o para completar tareas de lectura y escritura. La intensidad y la forma en que se presenta pueden variar a lo largo de la vida.

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Además de los desafíos académicos, las dificultades persistentes de lectura pueden afectar la autoestima y generar ansiedad o frustración si no reciben atención. En ese contexto, la dislexia recibió su primera actualización de definición en más de 20 años, un cambio que busca revisar los criterios de identificación y ampliar el acceso al apoyo especializado.

La nueva definición de dislexia amplía el acceso al apoyo especializado

La revisión de la definición se publicó en la revista Annals of Dyslexia y fue elaborada a partir de los avances acumulados desde 2002. El cambio alcanza una referencia que había influido durante dos décadas en la investigación, las escuelas y los procedimientos de identificación de esta dificultad de aprendizaje.

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El nuevo marco elimina el requisito de comparar el rendimiento en lectura con el coeficiente intelectual para brindar apoyo especializado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos centrales es la eliminación de la exigencia de una diferencia de 15 puntos entre una prueba estandarizada de coeficiente intelectual y una evaluación de lectura. Ese criterio había dejado fuera a estudiantes cuyas dificultades lectoras requerían apoyo, pero que no alcanzaban el umbral establecido por la distancia entre ambas pruebas.

R. Malatesha Joshi, investigadora de la Universidad de Texas A&M, señaló a The Independent que algunos niños quedaban a un punto de esa diferencia y por ello no accedían a más ayuda. La actualización propone que las evaluaciones de lectura resultan más útiles para identificar las dificultades que una prueba de coeficiente intelectual.

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El nuevo enfoque pone el acento en las dificultades graves y persistentes para leer palabras, decodificarlas y escribirlas correctamente. La decodificación consiste en relacionar los signos escritos con sus sonidos para poder leer palabras conocidas y desconocidas. De acuerdo con el estudio, la capacidad de lectura no se distribuye en dos grupos cerrados, sino en un continuo con distintos grados de dificultad.

La revisión también evita describir la dislexia como un problema cerebral. Joshi explicó que se retiró ese contenido para impedir que se interprete que existe algo anormal en el cerebro de una persona que tiene dificultades para leer. El estudio propone comprender la dislexia desde una base causal multifactorial, en la que intervienen diversas características lingüísticas, cognitivas y ambientales.

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Los investigadores consideran la nueva definición como un documento vivo que recibirá modificaciones según progresen los estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación temprana y la diversidad de idiomas ganan relevancia

La definición anterior recomendaba esperar hasta segundo o tercer grado para realizar un diagnóstico. La nueva formulación enfatiza que el apoyo lingüístico y de alfabetización antes y durante los primeros años de escolaridad puede ser particularmente eficaz.

Esta prioridad no supone que un signo aislado permita establecer un diagnóstico. Cleveland Clinic indica que algunos indicios tempranos pueden incluir dificultades para aprender o reconocer letras, encontrar rimas o pronunciar palabras sencillas. Una evaluación integral considera distintas habilidades, entre ellas la lectura, la escritura, la ortografía, el lenguaje oral y el reconocimiento de palabras.

El abordaje precoz busca evitar que las dificultades se acumulen a medida que aumenta la exigencia académica. La Mayo Clinic advierte que, cuando la dislexia no se identifica durante la infancia, las dificultades de lectura pueden continuar en la adultez. Aun así, ambas entidades sanitarias señalan que el apoyo puede buscarse en cualquier etapa de la vida.

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Las complicaciones persistentes en la lectura pueden desencadenar ansiedad, baja autoestima y un menor rendimiento escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización incorpora además investigaciones desarrolladas en sistemas de escritura que no se limitan al inglés ni a lenguas alfabéticas de Europa occidental. Joshi mencionó estudios sobre dislexia en chino, japonés, hebreo y árabe. El estudio de Annals of Dyslexia explica que las características de cada idioma pueden influir en la forma que adoptan las dificultades lectoras.

En español, donde la correspondencia entre letras y sonidos suele ser más consistente que en inglés, las dificultades pueden observarse especialmente en la velocidad de lectura. En idiomas con ortografías más complejas, en cambio, los problemas pueden involucrar tanto la precisión como la rapidez. Esta diversidad lingüística amplía el marco para evaluar la dislexia sin asumir que todos los idiomas plantean las mismas demandas.

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La revisión también propone considerar las consecuencias académicas y psicosociales que pueden acompañar a la dislexia, como el bajo rendimiento escolar, la ansiedad o los problemas de autoestima. El estudio aclara que estas consecuencias no definen por sí mismas la dificultad de aprendizaje, pero su reconocimiento puede orientar una respuesta más amplia en los ámbitos educativo, clínico y familiar.

Los investigadores plantean que la definición debe entenderse como un documento vivo, sujeto a futuras revisiones a medida que avance la evidencia. El objetivo es que los criterios acompañen el conocimiento disponible y permitan identificar antes a quienes necesitan apoyos adaptados a sus dificultades de lectura y escritura.

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