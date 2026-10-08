Los paquetes de alimentos saludables han reducido el peso y la presión arterial a largo plazo, según un estudio

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MIÉRCOLES, 7 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Enviar paquetes de alimentos saludables puede ayudarles a perder peso y reducir la presión arterial, según un nuevo estudio.

Las personas que recibían paquetes de productos de alimentos de origen vegetal de una despensa de alimentos del área de Boston acabaron en mejor estado de salud general tras un par de años, según informan los investigadores en la edición de octubre de la revista Preventing Chronic Disease.

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Los paquetes incluían suficiente comida para tres comidas diarias durante una semana, y consistían en frutas y verduras frescas, alubias enlatadas, mantequilla de frutos secos y cereales integrales, según los investigadores.

"Nuestros resultados sugieren que las intervenciones alimentarias de origen vegetal son prometedoras y, en el futuro, deberían centrarse en una mayor duración para mejorar la salud cardiovascular y metabólica", dijo la investigadora principal Dra. Lauren Fiechtner en un comunicado de prensa. Es jefa de la división de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica en Mass General Brigham for Children en Boston.

El nuevo estudio involucró a 68 adultos participando en un programa "Food Is Medicine" gestionado a través del banco de alimentos del centro de salud comunitario Mass General Brigham.

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Estas personas recibieron una media de 97 cajas de alimentos de origen vegetal durante algo más de dos años y medio. Se invitó a los participantes a recibir paquetes de alimentos semanales durante todo el tiempo que quisieran.

Estudios previos han demostrado que proporcionar alimentos saludables a personas enfermas puede ayudar a controlar enfermedades como la diabetes tipo 2 y la hipertensión, señalaron los investigadores.

Sin embargo, la mayoría de los estudios de "Food Is Medicine" solo examinan los impactos a corto plazo, siguiendo a los participantes durante semanas o meses, según los investigadores. Este estudio se propuso ver cómo años de envases de alimentos saludables pueden afectar a la salud a largo plazo.

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Los resultados indican que por cada 100 paquetes de alimentos que una persona recibía, experimentaba una disminución de 3,2 puntos en su presión arterial diastólica (la presión entre latidos cardíacos); había perdido casi 6 libras de peso corporal; y su Índice de Masa Corporal, una estimación de la grasa corporal, caía en un punto.

El programa también ayudó a reducir la presión arterial sistólica en pacientes con hipertensión. (La presión arterial sistólica, el número superior en una lectura de presión arterial, es la fuerza en las arterias cuando late el corazón.)

Las personas que pidieron más paquetes de alimentos mostraron mejoras aún mayores, según los investigadores.

"Este artículo tiene el potencial de cambiar la conversación sobre las intervenciones de 'La comida es medicina'", dijo el investigador principal , el Dr. Jacob Mirsky, médico de atención primaria en el Centro de Salud Comunitario Brigham Revere de Massachusetts, en un comunicado de prensa.

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"Estamos defendiendo con valentía intervenciones de alta potencia que se centren en envases de alimentos frecuentes, de alta calidad y gran cantidad durante largos periodos de tiempo, para que los pacientes tengan la mayor oportunidad de beneficiarse", dijo Mirsky.

Más información

La Universidad de Tufts tiene más información sobre "La comida es medicina."

FUENTE: Mass General Brigham, nota de prensa, 2 de octubre de 2026