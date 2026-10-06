Mario Lugones: “Hay que reelegir a Milei para terminar de descentralizar la salud”

El ministro de Salud Mario Lugones propuso una mayor autonomía sanitaria para las provincias en el AmCham Forum Health 2026. (Adrián Escandar)

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El AmCham Forum Health 2026, un espacio de diálogo entre actores del sistema de salud convocado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, reunió el 6 de octubre en el Hotel Alvear Icon de la Ciudad de Buenos Aires a referentes del sector. Durante el panel “El desafío de construir una agenda federal de salud”, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, planteó una revisión de la organización sanitaria, con mayor autonomía para las provincias y cambios en el PAMI, las obras sociales, la ANMAT y el sistema de discapacidad.

La charla, moderada por la directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, abordó una pregunta que afecta de forma directa a pacientes, profesionales y prestadores: cómo responder a necesidades de salud distintas en cada región, en una población con menos nacimientos y mayor expectativa de vida. Lugones sostuvo que esas transformaciones exigen cambios en el financiamiento, las coberturas y la distribución de responsabilidades entre la Nación y las provincias.

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La necesidad de una reorganización federal del sistema sanitario

El ministro sostuvo que la salud requiere una distribución de responsabilidades más cercana a las necesidades de cada provincia. Durante el panel, afirmó que la Constitución Nacional no otorgó a la Nación las competencias de salud y educación, aunque describió una dinámica histórica con fuerte gravitación del gobierno central.

“En los últimos 30 años, la salud parecía una cosa que se manejaba desde la Nación”, señaló Lugones. Para el funcionario, esa lógica derivó en un sistema con sectores públicos, privados y obras sociales que necesita un nuevo ordenamiento. Su planteo incluyó mayor libertad de elección para las personas y condiciones para el desarrollo de empresas vinculadas al sector.

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Daniela Blanco, directora editorial de Infobae, moderó el panel “El desafío de construir una agenda federal de salud” durante el AmCham Forum Health 2026. (Adrián Escandar)

—La mirada federal es el ADN que caracteriza su gestión. Su primera misión fue descentralizar la salud en la Argentina, tener una conexión profunda del sector regional global y hacer lo más difícil, que es el cambio cultural. La narrativa de las sociedades envejecidas, del cambio demográfico, es ya un hecho contundente que está ocurriendo ahora. ¿Logró descentralizar la salud?

—No, y digo más, hay que reelegir a Milei para poder lograrlo, porque vamos a tardar más tiempo, es muy largo. Si queremos hablar del cambio demográfico, estamos con el 45% menos de nacimientos. Hay instituciones que han tenido que cerrar la maternidad, eso es público. Cuando se creó el PAMI, que fue en la época de Lanusse, la expectativa de vida era mucho menor. Hoy tenemos mucha gente con más de cien años.

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La respuesta del ministro expresó su evaluación sobre el ritmo de la transformación institucional. El titular de Salud explicó que las demandas sanitarias no son idénticas en todas las jurisdicciones. Mencionó a Neuquén, Corrientes, Tierra del Fuego y Salta como ejemplos de provincias con necesidades y prevalencias de enfermedades diferentes. “Que un burócrata, ministro de Salud, desde acá crea que puede manejar todo eso es una mentira”, afirmó en referencia a la conducción centralizada.

En ese marco, Lugones también cuestionó la existencia de colegios profesionales obligatorios. A su criterio, médicos, farmacólogos y psicólogos deben contar con libertad para trabajar sin pagos periódicos a esas entidades. Como ejemplo, citó el Hospital Garrahan: “Cuando le pudimos conseguir la libertad a los médicos para trabajar, el Garrahan se fue para arriba. Así que realmente hay procesos que necesitan tiempo y tenemos que dar libertad”.

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La caída de nacimientos y la longevidad reabrieron el debate sobre el PAMI

Las diferencias en las demandas sanitarias de provincias como Neuquén, Corrientes, Tierra del Fuego y Salta impulsan la descentralización del sector. (Adrián Escandar)

Blanco retomó las observaciones de Lugones sobre el envejecimiento de la población, la reducción de los nacimientos y el cierre de maternidades. El ministro vinculó esos factores con la necesidad de adaptar la organización del sistema de salud.

Lugones también señaló que una vida más extensa eleva el uso de medicamentos y obliga a revisar estructuras como el PAMI que fue creado en una época con menor expectativa de vida. A partir de ese diagnóstico, el funcionario propuso revisar los mecanismos de financiamiento sanitario. Blanco recordó una idea expuesta antes por Lugones: una mayor inversión en salud durante las etapas más jóvenes de la vida y un menor peso económico en edades posteriores.

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—¿Qué alternativas analiza el Gobierno para modificar ese esquema?

—Estamos buscando elementos. Gracias al Superintendente de Seguros de la Nación Guillermo Plate, hemos dejado aparezcan nuevas entidades de seguros de salud, que en vez de ser resarcitorios, como son hasta ahora, puedan ser prestacionales. Estamos dándole soluciones para que cuando podamos liberar lo que haya que liberar, la gente pueda elegir.

La caída del 45% en las tasas de natalidad y el aumento de la expectativa de vida motivan la revisión de la estructura del PAMI, según el ministro.

—¿Hay que repensar el PAMI en ese sentido?

—Hay que repensar el PAMI, hay que repensar las obras sociales, hay que repensar todo. No podemos seguir trabajando hoy, después de sesenta años, con lo mismo que hacíamos hace sesenta años. Nosotros no somos corporativistas. Sin embargo, todo lo que estamos hablando son corporaciones, que tenemos que buscar la manera de solucionarlas sin que la gente sufra, sin que la gente pierda lo que tiene que tener. ¿Se dan cuenta para dónde vamos, no? Lo que critico es lo que quiero corregir. Y el presidente quiere lo mismo. Hacia eso vamos. No queremos que la gente esté obligada a trabajar y tener que comprar dos o tres o cuatro veces la salud.

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La industria farmacéutica, la ANMAT y la discapacidad quedaron en la agenda

Sobre la adhesión plena al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el ministro explicó que el Poder Ejecutivo completó las medidas bajo su competencia y que ahora está en manos del Poder Legislativo: “En el año 98, el Senado aprobó el PST con el anexo uno y dos, y ahora en Diputados, aprobaron con el anexo uno nada más, así que tiene que volver al Senado para que el Senado resuelva”.

—¿Usted abona esta idea de que la adhesión plena le va a agregar transparencia, reglas claras, a un escenario en la Argentina donde hay una industria internacional, transnacional y una gran industria nacional?

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—Yo creo que sí. La industria nacional mes a mes viene superando las exportaciones, así que viene entrando mayor cantidad de divisas a través de la industria nacional. Desde que asumimos una de las cosas que nos propusimos era fomentar la industria, y a las extranjeras también.

Lugones afirmó que el Poder Ejecutivo completó las medidas para la adhesión plena al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y señaló que la definición final depende del Congreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lugones relató su participación en las ediciones de Argentina Week en Estados Unidos y París, y afirmó que de este último evento, que finalizó el 2 de octubre, regresó con “tres o cuatro proyectos” vinculados al sector sanitario que irán anunciando progresivamente.

También señaló: “Después de la Argentina Week de New York, terminamos una presentación de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) con el presidente Javier Milei, donde se anunció que van a venir como mínimo USD 8.000 millones en seis años para hacer investigación”. Lugones agregó que el Hospital Posadas incorporó herramientas para que sus médicos participen en tareas de investigación.

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En ese mismo tramo, Blanco llevó la conversación a otro anuncio vinculado con la regulación de medicamentos.

—El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, dijo al inicio de AmCham que en el 2027 se abrirá una oficina de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en Buenos Aires.

—Es cierto, la primera vez que lo charlamos con el secretario Kennedy en Estados Unidos, él nos lo planteó y le dijimos que estábamos de acuerdo. Hubo reuniones con FDA para poder aunar criterios. Y es cierto también que quedamos en que se abriría una oficina de la FDA en la Argentina. No era la misión mía anunciarlo, era de él, porque la FDA es de él, pero veníamos trabajando en ese tema.

La agencia estadounidense FDA abrirá una oficina en Buenos Aires en 2027 tras acuerdos entre ambos países. (REUTERS/Andrew Kelly/Foto de archivo)

El diálogo también abordó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Hospital Garrahan y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Lugones sostuvo que los tres casos requieren una revisión de gestión.

—Usted en la ANMAT, después de la tragedia del fentanilo, cien muertos, medicamentos adulterados, pusieron nuevas autoridades idóneas.

—En el Garrahan pasó lo mismo. Era algo que estaba mal, que tuvimos que cambiar las cabezas, que tuvimos que poner inteligencias y explicarles dónde estaban los recursos, demostrarles que los recursos estaban en el sistema, que estaban mal gastados, que había que ir para el lado de los médicos y que había que ir para el lado de los pacientes.

—Voy al tema ANDIS. Implosionó, intervención, creación del SENADIS, Secretaría Nacional de la Discapacidad. Ese colectivo vulnerable necesita una comunicación de su parte.

—El camino es el mismo. El Garrahan, el fentanilo, o la SENADIS, son todas personas vulnerables, que las utilizaban. En el caso del Garrahan, los sindicalistas hablaban sin nada y después tuvieron que ponerse guardapolvos. Nosotros estamos por apoyar a la gente vulnerable. No te quepa ninguna duda que lo hicimos en la ANMAT, lo hicimos en el Garrahan y lo estamos haciendo en el SENADIS.

La gestión nacional realizó cambios de autoridades y ordenamiento en la ANMAT y en el Hospital Garrahan. (Adrián Escandar)

Sobre las prestaciones por discapacidad, Lugones afirmó que buscan que los prestadores cobren sus facturas dentro de los 60 días posteriores a su presentación. El ministro aseguró que “está casi todo pago”, aunque reconoció dificultades en algunas provincias.

Según explicó, la cartera detectó prestadores que no actualizan la documentación requerida desde hace más de diez años. Por ese motivo, indicó que recibieron un plazo para regularizar los papeles antes de completar los pagos pendientes.

Lugones también señaló que el Poder Legislativo avanza por su cuenta y remarcó que los cambios requieren tiempo. “No hay ningún proceso que no lleve tiempo”, afirmó. Además, sostuvo que el Gobierno busca modificar los aspectos del sistema que considera necesarios y pidió a los actores del sector que señalen los obstáculos para trabajar y desarrollar la salud en el país.

“Nosotros estamos para resolver los problemas de la gente y los problemas de ustedes -referentes del sector-. Es decir, qué es lo que ustedes necesitan para poder trabajar más, para trabajar en libertad y para poder desarrollar y que la salud argentina sea un foco de desarrollo humano. ¿Qué necesitan que hagamos nosotros? ¿En qué tenemos que desregular? No nos damos cuenta de todo. Así que ayúdennos, por favor”, concluyó el ministro.