Inversión, patentes y prevención: las claves del foro de AmCham para el futuro del sistema de salud en Argentina

El AMCHAM Health Forum 2026 convocó a referentes públicos y privados para debatir el futuro del sistema de salud argentino. (Adrián Escandar)

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El debate por la salud en la Argentina volvió a reunir dos agendas clave: la atención de las urgencias cotidianas y las inversiones que requieren años para traducirse en tratamientos, infraestructura y recursos humanos. En el AmCham Health Forum 2026, funcionarios y especialistas coincidieron en que la sostenibilidad del sistema depende de conectar ambas dimensiones.

Bajo el lema “Salud y desarrollo: una mirada federal”, el encuentro de la Cámara de Comercio Estadounidense puso en discusión la investigación clínica, la propiedad intelectual, la formación de talento, la prevención y la organización de redes de atención. El diagnóstico compartido fue que el país conserva capacidades científicas y profesionales, pero enfrenta desigualdades territoriales y una demanda creciente sobre el sector público.

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La jornada también expuso perspectivas distintas sobre el camino para mejorar el acceso. Mientras representantes del sector privado reclamaron previsibilidad regulatoria y protección de la innovación para atraer inversiones, ministros provinciales advirtieron sobre la presión que recae sobre sus sistemas sanitarios ante el retroceso de programas nacionales y el aumento de pacientes que migran desde la cobertura privada.

El embajador Peter Lamelas abrió el AMCHAM Health Forum 2026 con un llamado a fortalecer la innovación, la investigación y la protección de la propiedad intelectual.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, abrió el foro con una defensa de la innovación científica y del acceso oportuno a los tratamientos.

Entre sus prioridades, ubicó la aprobación de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el fortalecimiento de la protección de patentes y datos regulatorios, y la puesta en marcha del acuerdo comercial bilateral. Lamelas afirmó que la incorporación al PCT podría impulsar inversiones, producción e investigación por hasta USD 8.000 millones en seis años. Además, anticipó que la embajada busca abrir una oficina de la FDA en Buenos Aires en 2027.

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En el panel “Proteger el conocimiento para generar desarrollo”, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, defendió la adhesión al PCT. Señaló que la Argentina discutió este asunto desde la década de 1970 y que en 1998 ya existieron dictámenes favorables, aunque el proceso no logró concretarse.

Abdala intentó despejar uno de los cuestionamientos habituales: afirmó que el tratado no concede patentes automáticas ni modifica la legislación nacional, ya que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial conserva la facultad de aprobar o rechazar solicitudes. Para el senador, la adhesión permitiría a investigadores argentinos patentar con menores costos y facilitaría la llegada de proyectos internacionales en áreas como vacunas, biotecnología, biocombustibles y tratamiento de residuos.

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El vicepresidente y director general de MSD Cono Sur, Carlos Annes, sostuvo que la compañía invirtió más de USD 200 millones en investigación en la Argentina durante los últimos cuatro años

El vicepresidente y director general de MSD Cono Sur, Carlos Annes, vinculó la propiedad intelectual con una discusión más amplia sobre desarrollo. Explicó que la compañía invirtió más de USD 200 millones en investigación en la Argentina durante los últimos cuatro años y que aproximadamente la mitad de sus 500 empleados se dedica a la producción de conocimiento y ciencia.

Annes sostuvo que el desarrollo de medicamentos implica inversiones de largo plazo, con altas tasas de fracaso y sin garantía de resultados.

Por eso, consideró que una normativa previsible resulta central para competir por fondos globales de investigación y desarrollo. “La propiedad intelectual” —planteó— debe entenderse como una herramienta para transformar conocimiento en innovación, inversión, empleo y mejores condiciones de vida.

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La investigación clínica busca salir de Buenos Aires y el conurbano

El encuentro reunió a funcionarios, empresas, universidades y especialistas para debatir los desafíos de una agenda sanitaria federal.

El segundo panel, dedicado a la investigación clínica, reunió a referentes del sector farmacéutico y del Ministerio de Salud de la Nación. La presidenta de Bristol Myers Squibb Argentina y Chile, Silvana Kurkdjian, sostuvo que desde desarrollar una molécula hasta convertirla en un medicamento puede demandar más de una década, por lo que la investigación requiere condiciones estables durante todo el proceso.

Kurkdjian consideró que la Argentina tiene estándares regulatorios competitivos frente a mercados de Europa, Asia y América Latina. Sin embargo, señaló que persisten desafíos vinculados con la disponibilidad y homogeneización de datos epidemiológicos, la historia clínica digital y la interoperabilidad de los sistemas. El objetivo, explicó, es que realizar un estudio en Córdoba, Neuquén o Mendoza resulte tan viable como hacerlo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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La directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud, Mariana Vázquez Durán, se refirió a la situación de los hospitales públicos. Reconoció que atraviesan dificultades y que su gestión depende, en gran medida, de las provincias. Indicó que la Nación realiza diagnósticos para identificar las necesidades de cada establecimiento bajo su órbita, con el propósito de generar condiciones que permitan una mayor participación en investigación.

La investigación clínica, la prevención y el acceso a tratamientos concentraron buena parte de las discusiones durante la jornada.

El gerente general de Amgen Argentina, Juan Manuel Paz, indicó que el país recibe cerca de USD 700 millones anuales para investigación clínica. Según expresó, los estudios clínicos aportan empleo directo e indirecto, fortalecen capacidades locales y ofrecen a pacientes acceso a terapias estándar y a tratamientos en investigación.

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Kurkdjian agregó que la federalización es uno de los principales retos. Ocho de cada diez estudios clínicos se realizan hoy en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, dijo, y para alcanzar las metas de inversión será necesario más que duplicar los centros habilitados. También remarcó que diversas provincias ya avanzaron con regulaciones y políticas específicas para promover esta actividad.

La cadena de valor incluye insumos, dispositivos y logística

El panel “Salud e inversión: oportunidades para generar valor en Argentina” amplió la discusión hacia los distintos eslabones que intervienen antes de que una innovación alcance a un paciente. La directora general de DuPont Argentina, María Eugenia Tibessio, explicó que la compañía trabaja con materiales e insumos que se integran a la cadena de salud, desde laboratorios y fabricantes hasta el usuario final.

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Tibessio sostuvo que comprender las necesidades del paciente permite orientar el desarrollo de materiales y soluciones. Su planteo puso el foco en una cadena que suele quedar fuera de la conversación sanitaria, aunque resulta determinante para la disponibilidad y la calidad de tecnologías médicas.

El panel sobre investigación clínica planteó la necesidad de ampliar centros y capacidades más allá de Buenos Aires y el conurbano.

Por su parte, la gerente general de Boston Scientific, Milagros Argüello, afirmó que la innovación no se construye de manera aislada. Señaló que el valor no está dado solamente por el origen de una tecnología o por su costo, sino por la forma en que se integra en un ecosistema que incluye infraestructura, conocimiento, producción y atención sanitaria.

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El director general para Argentina de Cencora World Courier, Martín Jorge Fernández, ubicó a la logística especializada como otro componente crítico. Explicó que la tarea excede el traslado de productos: implica garantizar que medicamentos, protocolos de investigación y tratamientos lleguen a los centros asistenciales en tiempo y condiciones adecuadas. “Detrás de cada entrega”, sostuvo, hay un paciente que depende de ese proceso.

Las provincias alertaron sobre una mayor presión sobre los hospitales públicos

Representantes del sector privado destacaron el potencial de la Argentina para atraer inversiones en ciencia, tecnología y desarrollo farmacéutico.

La discusión federal tuvo uno de sus momentos centrales en el panel integrado por los ministros de Salud de Catamarca, Córdoba y Neuquén. El ministro neuquino, Martín Regueiro, describió una provincia atravesada por un fuerte crecimiento poblacional. Según indicó, Neuquén creció 28 % entre censos, mientras que en la región de Vaca Muerta el incremento alcanzó 68 % hasta 2022.

Regueiro señaló que el sistema público provincial pasó de atender 484.000 pacientes en 2023 a 512.000 en la actualidad. El 63 % de esos usuarios tiene obra social, un dato que, según explicó, refleja el aumento de personas que recurren a hospitales públicos por razones económicas o por la calidad de la atención. Frente a esa demanda, la provincia proyecta ampliar su infraestructura sanitaria: informó que a los 142.000 metros cuadrados existentes se sumarán otros 100.000 en ejecución o próximos a inaugurarse.

El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, describió un fenómeno similar. Atribuyó el aumento de consultas en hospitales públicos a la crisis económica, al desfinanciamiento de PAMI y de algunas obras sociales sindicales, y a las dificultades que enfrentan clínicas privadas, especialmente en el interior provincial. Señaló que en 2026 las prestaciones de laboratorio, radiología, cirugías e internaciones superaron en más de 60 % los niveles de 2023.

El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, reclamó un plan federal de salud mental que incluya educación, vínculos familiares, uso de redes sociales, consumos problemáticos y políticas para jóvenes

La ministra de Salud de Catamarca, Johana Carrizo, expuso las particularidades de una provincia extensa, montañosa y con población rural y originaria dispersa. La actividad minera impulsa una llegada creciente de trabajadores de otras provincias y del exterior, mientras que la falta de conectividad, caminos y servicios condiciona el acceso sanitario. Carrizo sostuvo que una política de salud federal requiere articular infraestructura, energía, producción y conectividad.

En relación con el retiro de programas nacionales, Carrizo explicó que Catamarca reforzó la compra de medicamentos para patologías respiratorias y crónicas ante la reducción progresiva de entregas del programa Remediar. Pieckenstainer advirtió que Córdoba absorbió prestaciones y coberturas que antes contaban con otros financiamientos, una situación que genera tensión presupuestaria. Regueiro, a su vez, indicó que Neuquén debió acelerar la compra de insumos y fortalecer el primer nivel de atención.

Los tres ministros coincidieron en que la prevención no puede limitarse a la atención médica. Pieckenstainer reclamó un plan federal de salud mental que incluya educación, vínculos familiares, uso de redes sociales, consumos problemáticos y políticas para jóvenes. Consideró que las provincias pueden desarrollar estrategias locales, pero necesitan objetivos comunes y sostenidos para medir resultados en cinco, diez o quince años.

El foro de la Cámara de Comercio estadounidense en el país

Regueiro explicó que Neuquén incluyó dos líneas específicas de salud mental entre las 15 que integran su Plan Provincial de Salud. Destacó el uso de historias clínicas digitalizadas y de indicadores para seguir la evolución de las políticas. La provincia, afirmó, pasó de una tasa bruta de mortalidad por suicidio de 1,6 a 1,3 por cada 10.000 habitantes, aunque aclaró que los datos deben analizarse con prudencia y bajo parámetros comparables con otras jurisdicciones.

Carrizo sostuvo que Catamarca logró dejar de ocupar el primer lugar nacional en muertes por suicidio, luego de cuatro años consecutivos, y pasó al quinto puesto. Consideró que el cambio está vinculado con decisiones políticas, trabajo territorial y dispositivos de acompañamiento, aunque reconoció que la situación sigue siendo preocupante. Para la ministra, la inversión en rutas, espacios comunitarios e infraestructura también incide en la prevención.

El autocuidado como complemento de la atención profesional

En el panel “Prevenir para cuidar: hábitos, autocuidado y un sistema de salud sostenible”, el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Battistella, definió a la atención primaria como el puente entre la alfabetización sanitaria y el sistema de salud.

Gabriel Battistella (foto), Sandro Vinces y Gonzalo Gebara debatieron sobre autocuidado, información confiable y alimentación saludable.

Battistella explicó que la Ciudad cuenta con 53 Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), que trabajan con áreas de responsabilidad territorial. Detalló que allí se desarrollan más de 4.000 actividades vinculadas con prevención, talleres de hábitos saludables, caminatas y propuestas comunitarias. El objetivo, dijo, es que cada persona tenga un equipo de referencia que pueda acompañarla y ordenar su recorrido dentro de la red asistencial.

El director general de Opella, Sandro Vinces, señaló que el autocuidado puede ayudar a las personas a tomar decisiones informadas ante necesidades frecuentes, siempre como complemento y no sustitución de la consulta profesional. Remarcó la necesidad de difundir información confiable y validada, en un contexto marcado por la circulación de contenidos falsos o poco rigurosos en redes sociales.

El director general de La Serenísima, Gonzalo Gebara, puso el foco en la alimentación. Sostuvo que la nutrición y los hábitos cotidianos influyen en la salud desde edades tempranas y que la industria debe comunicar con claridad la evidencia disponible sobre los productos que ofrece. También planteó que esas campañas deben adaptarse a distintos contextos socioeconómicos y necesidades de alimentación.

Battistella afirmó que la prevención puede evitar el uso de servicios de mayor complejidad, aunque advirtió que sus resultados demandan tiempo. Para lograrlo, consideró necesaria una decisión política sostenida que permita consolidar el primer nivel de atención antes de que aparezcan complicaciones.

Mendoza mostró cómo una red puede cambiar la atención del ACV

La experiencia de Mendoza mostró cómo las redes de atención y la telemedicina pueden mejorar la respuesta ante un accidente cerebrovascular.

La experiencia de Mendoza fue presentada como un caso de coordinación entre niveles de atención, financiadores y sector privado en una enfermedad como es el accidente cerebrovascular (ACV). El coordinador de Redes de Atención del Ministerio de Salud y Deportes provincial, Federico Giner, explicó que las emergencias tiempo-dependientes, como el ACV, exigen sistemas capaces de actuar con rapidez y articulación.

Giner relató que Mendoza desarrolló una red que cuenta con ocho unidades de ACV del sistema público distribuidas en la provincia. El esquema conecta centros de menor complejidad, hospitales, servicios de emergencias y referentes locales. La premisa, resumió, es que no todos los lugares necesitan tener todos los recursos, pero todos los pacientes deben poder acceder al mejor tratamiento disponible.

El modelo incorpora TeleACV, una herramienta que permite a neurólogos asistir en tiempo real a equipos de siete hospitales, aun cuando no haya un especialista presencial. Giner aclaró que la tecnología no reemplaza a los equipos de salud, sino que amplía su capacidad de respuesta. También reclamó institucionalizar estas redes mediante normas y protocolos para que no dependan solamente de liderazgos individuales.

El presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) y titular de la Obra Social de los trabajadores públicos de la provincia de Mendoza (OSEP), Carlos Funes, sostuvo que los financiadores deben involucrarse en promoción, prevención y rescate temprano, en lugar de limitarse a pagar tratamientos una vez instalada una enfermedad. Destacó el trabajo conjunto entre efectores públicos, privados y propios de la obra social, y señaló que la capacitación del personal prehospitalario y de la comunidad resulta decisiva para reconocer síntomas.

El gerente general de Boehringer Ingelheim para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, Martín Cottone destacó la iniciativa Angels

El gerente general de Boehringer Ingelheim para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, Martín Cottone, explicó que la iniciativa Angels comparte protocolos y herramientas de gestión para mejorar la atención del ACV. Según afirmó, desde la creación de la red mendocina la tasa de trombosis cayó 50 %, un indicador que asoció con una reducción de secuelas y discapacidad. También mencionó experiencias similares en Córdoba, Salta, San Luis y Formosa.

Universidad, centros federales y empresas discutieron cómo retener talento

El cierre del foro abordó la formación de profesionales y la posibilidad de llevar la innovación a escala. El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Ignacio Brusco, sostuvo que las universidades son espacios centrales de innovación y destacó la red de hospitales e instituciones asociadas a la UBA.

Brusco mencionó la incorporación de cátedras libres de inteligencia artificial y salud digital, pensamiento crítico, sostenibilidad y mercadotecnia. También subrayó que la formación tecnológica debe sostenerse sobre la empatía, el diálogo y el bienestar de los futuros profesionales. “Médicos sin bienestar”, afirmó, enfrentan mayores dificultades para brindar una atención de calidad.

La necesidad de construir políticas de largo plazo atravesó los paneles del AMCHAM Health Forum 2026.

El director de Intecnus, Fernando Quintana, describió el trabajo del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Bariloche, integrado a una red federal de siete centros. Indicó que la institución combina atención, formación de recursos humanos e investigación, con residencias en medicina nuclear, radioterapia e imágenes médicas. El centro cuenta con más de 15 investigadores vinculados a la Comisión Nacional de Energía Atómica y al Conicet, además de acuerdos con laboratorios.

El presidente de Bayer para Cono Sur, Philip Glaser, afirmó que la Argentina ya tiene una posición relevante en investigación clínica regional. Citó más de 1000 estudios en curso, 290 iniciados el año anterior y cerca de 50.000 pacientes en tratamiento. Para ampliar esa capacidad, propuso sumar hospitales públicos, retener talento local, sostener marcos regulatorios ágiles y garantizar que las innovaciones lleguen a los pacientes una vez aprobadas.

El debate dejó una agenda extensa: consolidar reglas de largo plazo para la investigación, reducir brechas entre provincias, fortalecer la prevención y conectar recursos que muchas veces funcionan de forma aislada. La próxima etapa, coincidieron los participantes, será traducir esos diagnósticos en redes, financiamiento y políticas sostenidas.

El ministro Mario Lugones fue entrevistado por Daniela Blanco, directora Editorial de Infobae

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, cerró el encuentro con una entrevista con la directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, y afirmó que el Gobierno trabaja para reordenar el sistema sanitario con un criterio federal. Sostuvo que la salud es una facultad de las provincias y admitió que su objetivo de descentralizar el sistema aún no se cumplió.

Sobre el sistema de cobertura, Lugones sostuvo que “hay que repensar el PAMI, las obras sociales, hay que repensar todo”, ante el envejecimiento de la población, la caída de los nacimientos y el aumento del consumo de medicamentos.

También afirmó que el Gobierno habilitó nuevas entidades de seguros de salud con carácter prestacional y aseguró que busca ampliar la libertad de elección de los usuarios. En cuanto a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dijo que el objetivo es pagar a los prestadores dentro de los 60 días desde la presentación de la factura y atribuyó las demoras pendientes a irregularidades documentales detectadas en algunos casos.

El encuentro cerró con el ministro Lugones y el desafío de transformar los consensos sectoriales en políticas concretas para ampliar el acceso a la salud.

El foro dejó en evidencia que la discusión sobre salud excede la atención de una demanda inmediata: requiere definir cómo se financia, cómo se distribuyen los recursos y qué funciones asumen la Nación, las provincias, los financiadores, las universidades y las empresas. La atracción de inversiones, la investigación clínica, la innovación y la prevención aparecen como partes de una misma agenda, aunque persisten tensiones por la desigualdad territorial y la presión sobre los hospitales públicos.

El desafío será convertir los anuncios y diagnósticos en políticas estables, redes de atención y mecanismos de coordinación que garanticen acceso oportuno sin profundizar las brechas entre jurisdicciones.

Fotos: Adrián Escandar