Horacio Guevara fue designado como nuevo superintendente de Salud tras la renuncia de Claudio Stivelman

El ingeniero Horacio Guevara, nuevo titular de la Superintendencia de Salud

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La conducción de la Superintendencia de Servicios de Salud cambia de manos tras la renuncia de Claudio Stivelman. El actual gerente general del organismo, Horacio Guevara, fue designado para ocupar el cargo de superintendente.

El relevo fue comunicado por la dependencia encargada de regular a los agentes del seguro de salud. Según informó el organismo, Stivelman dejó el puesto luego de completar una etapa al frente de la gestión.

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La llegada de Guevara a la máxima conducción de la Superintendencia se produce poco más de un mes después de su incorporación como gerente general del organismo. El Decreto 780/2026 formalizó su designación desde el 21 de agosto, en reemplazo de Juan José Picón, quien presentó su renuncia.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, le había asignado al cargo rango y jerarquía de subsecretario. Desde esa función, Guevara quedó vinculado a la ejecución de las políticas de fiscalización y reordenamiento que ahora deberá conducir como superintendente.

Ingeniero y hasta ahora gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Guevara tendrá a su cargo la continuidad de las políticas impulsadas por la administración saliente.

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La agenda planteada por el organismo incluye la profundización del reordenamiento del sistema de salud, la ampliación de la libertad de elección para los usuarios y la promoción de competencia entre los distintos agentes del seguro de salud.

Las bajas de entidades fueron uno de los ejes de la fiscalización

La fiscalización sobre las entidades de medicina prepaga fue uno de los frentes de trabajo de la Superintendencia durante 2026. En agosto, el organismo rechazó la inscripción definitiva de Sancor Medicina Privada, Intermed de Junín y la Asociación Española de Socorros Mutuos de Villa Constitución, y dispuso la baja de sus registros provisorios.

Según informó la dependencia, las resoluciones se fundaron en la falta de documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa o, en algunos casos, en la ausencia de actividad efectiva dentro del sistema. El objetivo declarado fue actualizar el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga y verificar que las firmas habilitadas cumplan las condiciones para operar.

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El proceso incluyó otras exclusiones a lo largo del año. En agosto, la Superintendencia dio de baja a 18 prepagas, mutuales y cooperativas luego de auditorías que detectaron falta de actividad, ausencia de afiliados o incumplimientos documentales. Las exclusiones acumuladas desde el inicio de la gestión nacional superaban las 180 entidades.

La revisión de los registros también abarcó a las obras sociales. En mayo, el organismo reasignó a 1.189 beneficiarios de dos entidades dadas de baja para garantizar la continuidad de sus coberturas. El mecanismo contempla que los afiliados puedan ejercer la opción de cambio o, si no lo hacen, sean derivados mediante un sorteo a otra obra social.

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La designación mantiene a un funcionario de la estructura interna al frente de la Superintendencia, en un área que interviene sobre obras sociales y empresas de medicina prepaga, entre otros actores del sector.

La gestión saliente destacó controles sobre el uso de recursos

En el comunicado oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud agradeció a Claudio Stivelman por el trabajo realizado durante su gestión y resaltó su compromiso y responsabilidad al frente del organismo.

La dependencia señaló que, durante ese período, se reforzaron las capacidades de fiscalización, con énfasis en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos.

El cambio de autoridades abre una nueva etapa en el organismo regulador, mientras Guevara queda al frente de la implementación de los objetivos ya definidos para el sistema de cobertura de salud.

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