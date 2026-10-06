Menopausia: por qué aparecen los sofocos, qué ayuda a mejorarlos y cuándo consultar a un médico

Los sofocos durante la menopausia son síntomas vasomotores que provocan episodios repentinos de calor, sudoración y enrojecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los sofocos en la menopausia son episodios repentinos de calor que suelen concentrarse en el rostro, el cuello y el pecho. Pueden ir acompañados de sudoración, enrojecimiento y, después, de una sensación de frío. Cuando se presentan de noche, también pueden interrumpir el descanso y acumular cansancio durante el día.

La intensidad y la frecuencia no siguen un patrón único. Algunas mujeres los atraviesan de forma ocasional, mientras que para otras se convierten en un síntoma repetido que afecta el sueño, el trabajo o las actividades habituales. La clave no es solo la sensación de calor, sino la forma en que los episodios alteran la vida cotidiana.

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Un artículo de BBC señala que el descenso progresivo del estrógeno durante la transición menopáusica modifica la regulación de la temperatura corporal. La explicación se basa en el cerebro, que puede interpretar pequeños cambios térmicos como si el cuerpo estuviera sobrecalentado y activar respuestas para liberar calor.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos indica que los sofocos también reciben el nombre de síntomas vasomotores y que los sudores nocturnos corresponden a esos episodios cuando ocurren durante el sueño. La institución recomienda observar qué circunstancias preceden a las molestias y cuánto impactan en la rutina antes de evaluar alternativas con un profesional.

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La variabilidad del síntoma requiere evitar soluciones presentadas como universales. La temperatura del ambiente, ciertas bebidas, comidas condimentadas, el alcohol, el descanso y el estrés pueden influir de manera diferente según cada caso. Por eso, identificar un patrón personal puede ser más útil que asumir que un único hábito resolverá todos los episodios. Y ante la duda, la consulta con un profesional de la salud es aconsejable.

Los cambios de rutina pueden reducir los desencadenantes en algunos casos

Los sudores nocturnos durante la menopausia pueden interrumpir el sueño y causar cansancio durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas cotidianas apuntan a disminuir la incomodidad durante un episodio y a cuidar el descanso cuando los sofocos aparecen de noche. De acuerdo con MedlinePlus, usar ropa en capas, mantener fresco el dormitorio, recurrir a un ventilador y beber líquidos fríos son estrategias que algunas personas emplean para manejar el aumento repentino de temperatura.

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La misma fuente incluye la reducción o evitación de alcohol, cafeína y comidas picantes entre los cambios que podrían ayudar, porque esos factores pueden empeorar los síntomas en algunas mujeres. La recomendación no implica que todos funcionen como desencadenantes ni que deban eliminarse de igual manera: su utilidad depende de la experiencia y del cuadro de cada persona.

El descanso adquiere relevancia cuando hay sudores nocturnos. MedlinePlus sugiere mantener el cuarto oscuro, silencioso y fresco, además de sostener hábitos de sueño regulares. Estas medidas no sustituyen una valoración clínica si el problema persiste, pero pueden formar parte de un abordaje cotidiano orientado a disminuir las interrupciones nocturnas.

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La actividad física regular y las técnicas de relajación aparecen también entre las alternativas mencionadas por esa fuente. El ejercicio puede contribuir al sueño y al estado de ánimo, mientras que la meditación, la respiración profunda o la relajación muscular se proponen como recursos para reducir el estrés. El efecto de estas estrategias sobre los sofocos puede variar, por lo que conviene no interpretar su uso como un tratamiento garantizado.

Los suplementos y preparados de origen vegetal requieren una cautela adicional. MedlinePlus advierte que los resultados de las investigaciones sobre hierbas, complementos y productos promocionados como naturales son mixtos, y que existe información limitada sobre la seguridad a largo plazo de algunas opciones. Además, ciertos suplementos pueden ocasionar efectos adversos o interactuar con medicamentos.

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La intensidad de los síntomas define cuándo conviene una consulta profesional

El descenso del estrógeno en la transición menopáusica altera la regulación de la temperatura corporal y favorece los sofocos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando los sofocos son frecuentes, intensos o afectan el sueño y la vida diaria, la evaluación profesional permite considerar alternativas de acuerdo con los antecedentes de salud y las preferencias de cada mujer. Un estudio publicado en la revista BMJ evaluó un tratamiento no hormonal en 453 personas de entre 40 y 65 años con síntomas vasomotores moderados a graves que no eran candidatas para terapia hormonal o preferían no utilizarla.

El ensayo comparó durante 24 semanas un medicamento llamado fezolinetant con un placebo. Según los resultados, el grupo que recibió el fármaco registró una disminución mayor en la frecuencia y la intensidad de los sofocos, además de una reducción superior de las alteraciones del sueño. El estudio analizó un tratamiento médico, no una alternativa natural, y sus hallazgos no constituyen una indicación individual.

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La investigación aporta un punto relevante para el enfoque del problema: las medidas de rutina pueden ser una primera herramienta para algunas molestias, pero no agotan las opciones cuando los síntomas tienen una intensidad mayor. La elección entre tratamientos hormonales, no hormonales o cambios de hábitos depende de la situación clínica, los antecedentes y la evaluación de beneficios y riesgos por parte de un profesional de la salud.