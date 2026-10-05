Hyrox acelera su expansión global y consolida el entrenamiento híbrido como formato competitivo

El entrenamiento híbrido integra ejercicios aeróbicos y de resistencia en un mismo programa de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El entrenamiento híbrido dejó de ser una práctica limitada a atletas que buscaban combinar carreras y pesas. El crecimiento de Hyrox llevó esa mezcla a un formato competitivo estandarizado, con pruebas bajo techo que alternan running y estaciones de trabajo físico en distintos países.

La organización informó que la temporada 2025/2026 alcanzó más de 1,5 millones de participantes, distribuidos en 105 eventos de más de 30 países. La cifra representa un salto frente a los 570 mil competidores que registró durante la temporada anterior, según datos difundidos en enero por Hyrox en el anuncio de una alianza con el sistema de salud NYU Langone.

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Ocho kilómetros y ocho estaciones definen el formato de Hyrox

Cada carrera de Hyrox sigue un recorrido idéntico: los participantes completan ocho tramos de un kilómetro y, después de cada uno, deben superar una estación de ejercicios. El circuito incluye esquí de fondo en máquina, empuje y arrastre de trineo, saltos burpee, remo, caminata con pesas, estocadas con bolsa de arena y lanzamientos de pelota contra una pared.

El formato permite competir de manera individual, en dobles o en relevos. También contempla divisiones abiertas, profesionales y adaptadas. Esa estructura facilita que los participantes comparen sus resultados en una clasificación global, ya que las pruebas mantienen las mismas distancias y estaciones en cada sede.

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Hyrox combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de fuerza y resistencia en un formato estandarizado a nivel internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hyrox España anunció que Barcelona recibirá una nueva fecha entre el 11 y el 15 de noviembre de 2026, mientras que Madrid tendrá un evento previsto para marzo de 2027.

La edición de Barcelona realizada entre el 14 y el 17 de mayo de 2026 registró 17.553 atletas entre categorías individuales, dobles, relevos y adaptadas, de acuerdo con la plataforma de resultados de la competencia. El registro oficial de clasificaciones muestra que las pruebas en pareja concentraron una parte importante de las inscripciones.

Hyrox prevé ampliar su calendario a 107 fines de semana de competencia en seis continentes durante la temporada 2026/2027, con una proyección superior a dos millones de atletas. La organización difundió esa previsión después de una temporada que acumuló más de 200 días de carreras en todo el mundo.

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La competencia combina una preparación aeróbica y muscular

Hyrox no exige correr a máxima velocidad durante ocho kilómetros seguidos ni levantar cargas máximas en un gimnasio. La prueba plantea una sucesión de esfuerzos que requiere sostener el ritmo de carrera después de ejercicios que fatigan piernas, espalda, brazos y zona media.

La preparación debe contemplar resistencia aeróbica, fuerza y capacidad para repetir movimientos con fatiga acumulada. La carrera, el remo y el esquí en máquina demandan trabajo cardiovascular, mientras que el trineo, las estocadas con carga, las caminatas con pesas y los lanzamientos exigen control técnico y resistencia muscular.

Ese modelo explica por qué la preparación para Hyrox se diferencia tanto de un plan exclusivo para una carrera de calle como de una rutina orientada únicamente a levantar pesas. La BBC describió el fenómeno como una competencia que atrae a adultos jóvenes por su componente social y competitivo, con opciones para participar de forma individual o en pareja.

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La preparación para Hyrox combina resistencia aeróbica, fuerza y capacidad para mantener el rendimiento con fatiga acumulada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de ejercicios de fuerza tampoco contradice las recomendaciones generales de actividad física. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que las personas adultas realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular para los principales grupos musculares al menos dos días por semana.

Combinar fuerza y resistencia no elimina los resultados de una u otra

Durante décadas circuló en el deporte la idea de que correr o hacer ejercicio aeróbico podía limitar las ganancias de fuerza. Ese planteo, conocido como efecto de interferencia, sigue bajo estudio, aunque la evidencia reciente muestra que su impacto depende de variables como el sexo, la experiencia previa y la forma de organizar el entrenamiento.

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Una revisión sistemática publicada en Sports Medicine analizó 59 estudios con 1.346 participantes y encontró que el entrenamiento concurrente —que combina fuerza y resistencia dentro de un mismo programa— puede reducir levemente las ganancias de fuerza del tren inferior en hombres.

El trabajo no observó ese efecto en mujeres y señaló que las respuestas también varían según el nivel de entrenamiento previo. El análisis científico advirtió que las personas principiantes pueden adaptarse de manera distinta a quienes ya cuentan con una base deportiva.

El llamado efecto de interferencia puede afectar de forma leve algunas ganancias de fuerza, aunque su impacto varía según el sexo y la experiencia previa (Le Clan)

Otra revisión publicada en la misma revista concluyó que esta combinación no compromete necesariamente la fuerza máxima ni el aumento de masa muscular. Sin embargo, las mejoras en potencia explosiva pueden ser menores cuando ambos estímulos se concentran dentro de una misma sesión. El estudio destaca que el orden de los ejercicios, el volumen, la recuperación y el objetivo principal del programa influyen en el resultado.

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Para quienes buscan competir en Hyrox, esa relación resulta especialmente relevante. Una persona puede correr bien y perder rendimiento después de un trineo pesado, o desenvolverse con soltura en las estaciones de fuerza y llegar fatigada a los kilómetros siguientes. Por eso, la preparación debe desarrollar ambas capacidades sin necesidad de reproducir el circuito completo todos los días.