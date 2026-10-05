El 24% de los padres en EEUU cree que las redes dañan la salud mental de sus hijos adolescentes, pero cerca de 1 de cada 5 ve beneficios en sus amistades

El uso excesivo de pantallas muestra una asociación directa con mayores índices de depresión y obesidad en la población juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de las redes sociales en la vida cotidiana de niños y adolescentes abrió espacios para informarse, crear, relacionarse y encontrar comunidades de apoyo. Sin embargo, su uso también puede exponerlos a dinámicas que afectan el descanso, la autoestima, la convivencia y el bienestar emocional, sobre todo cuando el tiempo de conexión desplaza actividades presenciales o se vuelve difícil de regular.

Un metaanálisis de 121 estudios internacionales asoció el tiempo excesivo frente a pantallas con alrededor del 20% de los casos de depresión y el 15% de los de obesidad entre jóvenes. Los resultados no prueban que estos medios sean la causa directa de esos problemas, pero sí refuerzan la necesidad de observar cómo se usan y qué contenidos circulan.

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Los riesgos no se distribuyen de manera uniforme. La investigación citada por CNN señala una mayor vulnerabilidad entre quienes ya atraviesan problemas de salud mental, tienen menos apoyo fuera de internet o cuentan con menor alfabetización digital. El desafío consiste en reducir los factores que pueden amplificar el malestar sin desconocer que las plataformas también pueden facilitar la autonomía, la búsqueda de información, el entretenimiento y los vínculos sociales.

Cómo reducir los efectos negativos de las redes sociales en adolescentes

Establecer reglas claras sobre el uso de dispositivos puede ayudar a ordenar la relación con las redes sociales. El aviso sobre redes sociales y salud mental juvenil de la Oficina del Cirujano General de Estados Unidos propone crear un plan familiar de medios, con acuerdos sobre horarios, contenidos, privacidad y el equilibrio entre actividades en línea y fuera de línea. El documento plantea que las expectativas compartidas pueden facilitar conversaciones abiertas en el hogar, en lugar de limitar la cuestión a una vigilancia permanente.

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La elaboración de un plan familiar con reglas claras facilita el equilibrio entre la vida digital y las actividades presenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recomienda reservar momentos y lugares sin tecnología. Mantener teléfonos, tabletas y computadoras fuera de las comidas y de los encuentros presenciales puede favorecer conversaciones bidireccionales y vínculos familiares. El mismo aviso sugiere restringir los dispositivos durante la hora previa al descanso nocturno y durante la noche, debido a que pueden interferir con el sueño.

La supervisión no se limita al tiempo de uso. Louise Holly, coordinadora de políticas e investigación del Laboratorio de Transformaciones Digitales para la Salud, explicó a CNN que los posibles efectos positivos aparecen cuando los medios digitales se usan con un propósito y cuentan con apoyo de madres, padres, tutores o cuidadores. Ese acompañamiento incluye conversar sobre las experiencias en línea, la configuración de privacidad y el tipo de publicaciones que generan malestar.

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La psicóloga clínica Nicole Amoyal Pensak sostuvo en declaraciones recogidas por CNN que resulta útil que los jóvenes identifiquen cómo se sienten, piensan y actúan mientras usan las plataformas. La exposición reiterada a contenidos que provocan comparaciones corporales, inseguridad o angustia puede ser una señal para revisar las cuentas seguidas, bloquear publicaciones no deseadas o reducir la interacción con ese material.

El informe del Cirujano General publicado en Social Media and Youth Mental Health también plantea que los adultos pueden modelar hábitos digitales responsables. Limitar el uso propio de redes sociales, evitar el uso simultáneo de dispositivos durante las conversaciones y prestar atención a la información que se comparte sobre niños y adolescentes son prácticas incluidas entre sus recomendaciones. El documento remarca que la responsabilidad no debe recaer solo en las familias: las empresas tecnológicas, los investigadores y las autoridades también deben impulsar entornos digitales más seguros.

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La identificación de las emociones generadas por los contenidos permite a los adolescentes filtrar publicaciones que afectan la autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención del ciberacoso es otra dimensión central. Una revisión publicada en Missouri Medicine advierte que el anonimato y la rápida circulación de publicaciones pueden profundizar la exposición a mensajes hostiles. Ante situaciones de acoso, el aviso del Cirujano General aconseja buscar apoyo de una persona de confianza, utilizar las herramientas de denuncia de cada plataforma y evitar difundir mensajes o imágenes ofensivas.

La relación entre redes sociales y salud mental no depende solo de la edad ni del tiempo de uso

La discusión sobre bienestar digital excede a adolescentes y niños. La revisión de Missouri Medicine señala que las redes sociales pueden ofrecer conexión social e intercambio de información, aunque su efecto depende de factores como el contenido consumido, la forma de participación, las características individuales y el contexto fuera de línea. Dos metaanálisis citados por el estudio identificaron una correlación negativa mínima entre el tiempo dedicado a redes sociales y el bienestar psicológico, una precisión que invita a evitar conclusiones automáticas basadas únicamente en la cantidad de horas.

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El uso problemático presenta una situación distinta. La misma revisión lo define por señales como preocupación persistente, pérdida de control, tolerancia y malestar al no poder acceder a las plataformas. Un metaanálisis de 2022 citado en el artículo encontró asociaciones entre esos patrones y síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Esa relación no equivale a un diagnóstico clínico ni permite establecer causalidad en todos los casos, pero muestra que la experiencia digital requiere una mirada más amplia que el conteo de minutos.

El anonimato en las plataformas aumenta los riesgos de ciberacoso, un problema que requiere apoyo de personas de confianza y herramientas de denuncia (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la vez, las plataformas pueden ser valiosas para determinados grupos. La investigación citada por CNN indica que los entornos digitales pueden permitir a los jóvenes explorar su identidad, acceder a información y establecer vínculos con personas afines. La revisión sobre tecnología y salud mental adolescente añade que algunas comunidades en línea brindan apoyo entre pares y materiales de psicoeducación, aunque subraya la importancia de distinguir información confiable de contenidos sin contexto o de autodiagnósticos.

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Las percepciones familiares reflejan esa complejidad. Un análisis de Pew Research Center basado en una encuesta a 1.458 madres y padres estadounidenses de adolescentes de entre 13 y 17 años halló que el 24% consideraba que las redes sociales perjudican la salud mental de sus hijos, frente al 8% que observaba beneficios. En cambio, cerca de uno de cada cinco veía efectos positivos en las amistades, mientras el 13% percibía perjuicios.

El mismo estudio registró que el 85% de los padres conversa con sus hijos adolescentes sobre el uso de redes sociales. La frecuencia de ese diálogo resulta relevante porque permite abordar temas como la privacidad, el contenido que altera el ánimo, el ciberacoso y el valor de sostener relaciones presenciales. El bienestar digital, según las fuentes consultadas, no se define por la desconexión absoluta, sino por construir condiciones de uso más seguras, conscientes y compatibles con la vida cotidiana fuera de las pantallas.

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